อดีตแนวหน้าตาควาย! ชี้ 3 สถานการณ์ไม่ปกติ ส่อเค้าปะทะระลอก 3 ยัน ไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่นิ้วเดียว

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “พีระชาติ อินตา”ทหารแนวหน้าที่ครั้งหนึ่งเคยปักหลักอยู่ที่ปราสาทตาควาย ได้ออกมาโพสต์ข้อความวิเคราะห์ว่าสถานการณ์มีความ "ไม่ปกติ" และมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการปะทะระลอก 3 โดยมีสัญญาณเตือนทางยุทธวิธีที่ชัดเจน 3 ประการ เช่น พื้นที่สีแดงและการอพยพ , การยิงหยั่งเชิงและยุทธศาสตร์ชิงพื้นที่คืน ทั้งนี้ ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
“ล่าสุดผมได้รับรายงานยืนยันจากหน้าแนวชายแดน สถานการณ์ระหว่างไทย-กัมพูชา "ไม่ปกติ" อย่างที่หลายคนคิดครับ ภาพที่เห็นในข่าวทั่วไปอาจดูเงียบสงบ แต่ข้อมูลเชิงลึกชี้ชัดว่าเรากำลังขยับเข้าใกล้จุดปะทะระลอก 3
1สัญญาณเตือน: "โอว์เสม็ด" สั่งปิดตายอพยพด่วน!
เริ่มต้นที่หน้าด่านช่องจอมฝั่งกัมพูชา หรือ ชุมชนโอว์เสม็ด ตอนนี้กลายเป็นพื้นที่สีแดงไปเรียบร้อยแล้วครับ! มีคำสั่งประกาศ "ปิดตาย" ห้ามชาวบ้านเข้าพื้นที่ จนชาวกัมพูชาต้องแห่ขนของหนีกันกลางดึก ทิ้งร้านรวงแบบไร้กำหนดกลับ
วิเคราะห์หน้าแนว: ในทางยุทธวิธีนี่คือการ "ล้างพื้นที่" (Civilian Evacuation) เพื่อเตรียมช่องทางให้อาวุธหนักเคลื่อนที่ได้สะดวก และป้องกันพลเรือนกีดขวางหากมีการเปิดฉากยิงอาวุธหนักใส่กันครับ
2 จากจุดปะทะ: "ช่องบก" กับเกมยิงหยั่งเชิงพิกัดที่เนิน 469
แม้ฝั่งโน้นจะอ้างว่า "เผาขยะแล้วระเบิด" แต่ทางเรายืนยันชัดเจนว่ามันคือ "กระสุนปืน ค."
ในทางทหารเรียกยุทธวิธีนี้ว่า "Probing Fire" หรือการยิงหยั่งเชิงเพื่อหาพิกัดเป้าหมาย และทดสอบการตอบโต้ของไทย ก่อนที่จะเริ่มระดมยิงจริงในอนาคตครับ
3 ยุทธศาสตร์ล้อมกรอบ: "ถังแตกแต่ต้อง All-in" เพื่อชิงที่สูงคืน
ล่าสุดมีรายงานการเสริมกำลังเป็นแนวยาวตั้งแต่ ช่องสายตะกู (บุรีรัมย์) บีบมาจนถึง ช่องจอม (สุรินทร์) หวังใช้จำนวนเข้าข่มเพื่อกดดันไทยให้คายพื้นที่ยุทธศาสตร์อย่าง ช่องคลาคมุม และช่องระยี คืนครับ!
ทำไมเขาถึงยอมเสี่ยง: เพราะสองจุดนี้คือ "หลังคาบ้าน" ใครยืนอยู่ตรงนั้นจะเห็นไส้เห็นพุงการเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายหมด แม้กัมพูชาจะบอบช้ำจากรอบก่อนและเศรษฐกิจในประเทศกำลังแย่ แต่เขาจำเป็นต้อง All-in ชิงจุดนี้คืนเพื่อความได้เปรียบทางทหาร และใช้สงครามเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาภายในประเทศเขาด้วย แต่บอกเลยว่าฝ่ายเรา "ตรึงกำลังเต็มพิกัด" พร้อมบวกตลอด 24 ชั่วโมง!
การเฝ้าระวังสถานการณ์นับจากวินาทีนี้ไป คือช่วงเวลาที่ต้อง "ตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตูม" ครับ ขอให้ทุกท่านเกาะติดข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และส่งกำลังใจให้รั้วของชาติหน้าแนวทุกคนที่กำลังทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของเรา
ผมจะยังคงเกาะติดสถานการณ์และเช็กข้อมูลกับสายข่าวหน้าแนวอย่างต่อเนื่อง หากมีความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ หรือมีการยกระดับสถานการณ์ในระดับถัดไป ผมจะรีบนำข้อมูลเชิงลึกมา "รายงานด่วน" ให้ทราบทันทีครับ!
"อธิปไตยเหนือแผ่นดินไทย... จะไม่ยอมให้ใครล้ำเส้นแม้แต่นิ้วเดียว"
พีระชาติ อินตา“