เขมรส่งหนังสือแสดงความเสียใจ ทภ.2 ย้ำต้องสอบสวนอย่างเปิดเผย-จริงจัง ป้องกันเกิดเหตุซ้ำ

กองทัพภาคที่ 2 เผยกัมพูชาส่งหนังสือแสดงความเสียใจเหตุกระสุนปืน ค.ตกช่องบกแล้ว แต่ยังคาดหวังฝ่ายกัมพูชาดำเนินการเป็นรูปธรรม เช่น สอบสวนข้อเท็จจริงอย่างจริงจังและเปิดเผย พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันเกิดเหตุซ้ำ
วันนี้ (6 ม.ค.) กองทัพภาคที่ 2 ออกแถลงการณ์ต่อเหตุการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา และท่าทีในการรักษาอธิปไตยและสันติภาพ
ตามที่ฝ่ายกัมพูชาได้มีหนังสือแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2569 ในพื้นที่ช่องบก อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งปัจจุบันกองทัพภาคที่ 2 สามารถควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง กำลังพลมีความพร้อม ทั้งด้านการเฝ้าตรวจและการป้องกันพื้นที่ มีการบริหารจัดการสถานการณ์ด้วยความรอบคอบ เข้มแข็ง และเป็นระบบ การปฏิบัติการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลาย
กองทัพภาคที่ 2 ขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลตลอดแนวชายแดนเป็นไปเพื่อการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของราชอาณาจักรไทย ตามสิทธิอันชอบธรรมภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและหลักการสากลมาโดยตลอด ไทยยึดมั่นในพันธกรณีและข้อตกลงที่ได้ร่วมลงนาม ใช้ความอดกลั้นและความรับผิดชอบสูงสุด หลีกเลี่ยงการใช้กำลังเกินสมควร และดำเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ บนพื้นฐานของการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงของภูมิภาค
ในส่วนของความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กองทัพภาคที่ 2 คาดหวังให้ฝ่ายกัมพูชาดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างจริงจังและเปิดเผย การกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันซ้ำอีก รวมทั้งการประสานงานผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ลดความหวาดระแวง และฟื้นฟูสถานการณ์ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว อันจะนำไปสู่สันติภาพ เสถียรภาพ และความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างยั่งยืน
มีรายงานเพิ่มเติมว่า พลจัตวา นิด ณารง รองเสนาธิการ ภูมิภาคทหารที่ 4 และ ประธานกองเลขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคกัมพูชา-ไทย ส่งหนังสือจาก จ.เสียมราฐ, ลงวันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 2026 ถึงเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2/ประธานกองเลขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา ด้านกองทัพภาคที่ 2 กองทัพไทย ชี้แจงเรื่อง กรณีทหารกัมพูชาทำความสะอาด จัดระเบียบให้มีความเรียบร้อย โดยทำการเผาขยะที่รวบรวมไว้ในฐานที่ตั้งในเขตอธิปไตยของกัมพูชา
เมื่อเวลา 07.29 นาฬิกา ของวันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 2026 ในพื้นที่บริเวณมุมเบ็ย (ช่องบก) จังหวัดพระวิหาร กองกำลังของกัมพูชาได้ดำเนินการจัดระเบียบพื้นที่ฐานที่ตั้ง และทำความสะอาดโดยการเผาขยะภายในเขตอธิปไตยของกัมพูชา
ในระหว่างนั้นได้เกิดเหตุระเบิดของกระสุน ชนิด DKZ ที่ตกค้างอยู่ในกองขยะ ส่งผลให้ทหารกัมพูชาที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในบริเวณนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัส และเล็กน้อย รวม 2 คน ทำให้เกิดความตื่นตระหนกแก่กองกำลังฝ่ายไทยที่ตั้งฐานอยู่ใกล้เคียงกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดระหว่างเราทั้งสอง กระผมขอชี้แจงต่อ ท่านเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2/ประธานกองเลขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา ด้านกองทัพภาคที่ 2 กรุณาทราบ ดังนี้
พวกเราขอแสดงความเสียใจต่ออุบัติเหตุในครั้งนี้ และขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า กัมพูชายังคงยึดมั่นในการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีพื้นฐานกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งในนามประเทศที่มีความรับผิดชอบสูงและรักในสันติภาพ ซึ่งรัฐบาลกัมพูชา กองกำลังของกัมพูชา ยืนยันอย่างจริงใจ ซื่อตรงในการเคารพและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัมพูชา-ไทย ที่ได้ลงนามไว้เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ. 2025 แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยข้อตกลงสันติภาพระหว่างกัมพูชา-ไทย ที่ได้ลงนามไว้เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ค.ศ. 2025 ประกาศร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปกัมพูชา-ไทย สมัยพิเศษครั้งที่ 33 ที่ลงนามไว้เมื่อ 27 ธันวาคม ค.ศ. 2025 และเอกสารข้อตกลงอื่นๆ ตามกรอบคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคระหว่างภูมิภาคทหารที่ 4 กัมพูชากับกองทัพภาคที่ 2 ไทย เพื่อฟื้นฟูสถานการณ์ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว และสร้างสันติภาพ เสถียรภาพ รวมถึงความปลอดภัยให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนของประเทศทั้งสอง
ด้วยเหตุดังกล่าวในข้างต้น ขอเรียน เสนาธิการ/ประธานกองเลขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา กองทัพภาคที่ 2 กองทัพไทย เพื่อกรุณาทราบ ขอแสดงความนับถืออย่างสูง