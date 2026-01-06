กองทัพบกเปิด บก.ทบ.ราชดำเนิน ชวนเด็กไทยกระทบไหล่ฮีโร่ ในงานวันเด็กแห่งชาติ 2569 นำอาวุธยุทโธปกรณ์ชั้นนำของ ทบ.มาจัดแสดง พร้อมสาธิตปฏิบัติภารกิจทางทหาร สร้างแรงบันดาลใจเด็ก-เยาวชน

วันที่ 6 ม.ค. 2569 ทีมโฆษกกองทัพบก แจ้งกำหนดการจัดงานวันด็กแห่งชาติ 2569 ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 ระหว่างเวลา 08.00–-16.00 น. โดยส่วนกลางจัดขึ้นที่กองบัญชาการกองทัพบก ราชดำเนิน เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ และทำความเข้าใจบทบาทภารกิจของกองทัพบกอย่างใกล้ชิด ควบคู่กับการปลูกฝังจิตสำนึกความรักชาติ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ที่นายกรัฐมนตรีได้มอบไว้ว่า “รักชาติไทย ใส่ใจโลก”
ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมเสริมสร้างแรงบันดาลใจและกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างหลากหลาย เช่น การจัดแสดงยุทโธปกรณ์ของกองทัพบก เช่น ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน รถยานเกราะล้อยาง รถสายพานลำเลียง การสาธิตการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลจากหน่วยต่างๆ เช่น การแสดงยิงปืนฉับพลัน การสาธิตชุดสุนัขทหาร การแสดงรำมวยไทย
รวมถึงการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ฝึกทักษะพื้นฐานทางทหาร การแสดงดนตรี ตลอดจนกิจกรรมนันทนาการและเกม โดยกองทัพบกได้เตรียมแจกของขวัญ ของรางวัลมากมาย เพื่อมอบความสุขและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าประทับใจให้แก่เด็กและเยาวชน รวมถึงครอบครัว นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านจากผู้สนับสนุนต่างๆ เพื่อร่วมสร้างบรรยากาศแห่งความสุขให้แก่เด็กและเยาวชนอีกด้วย
พร้อมกันนี้ กองทัพบกได้เปิดพื้นที่หน่วยทหารทั่วประเทศจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติควบคู่กันไป เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมพัฒนาการของเยาวชนในทุกพื้นที่ โดยมีการจัดกิจกรรมในพื้นที่สำคัญ เช่น
- กองทัพภาคที่ 2 จัดกิจกรรม ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
- กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรม ณ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
- กองทัพภาคที่ 4 จัดกิจกรรม ณ ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ทั้งนี้ กองทัพบกให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต การจัดงานวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้ นอกจากจะเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้บทบาทและเข้าใจภารกิจของกองทัพบกแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพกับประชาชน และแสดงถึงบทบาท “ทหารของประชาชน” ที่พร้อมสนับสนุนการพัฒนาสังคมในทุกมิติ