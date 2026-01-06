จบที่ผมดีที่สุด! เปิดใจฮีโร่ EOD หลังสละขาเหยียบระเบิดปราสาทตาควาย ยันไม่เสียใจเพราะคือ "หน้าที่"

ส.อ.นิติธรรม ศรีคำแซง ฮีโร่ชุดเก็บกู้ระเบิดหลังสละขาเหยียบทุ่นระเบิดปราสาทตาควาย อัดคลิปเล่าด้วยความภาคภูมิใจ พร้อมกล่าวข้อความสุดซึ้ง ระบุ "ถ้าวันไหนมันพลาดจริงๆ มันต้องจบที่เรา จบที่คนข้างหลังเราไม่ได้"
หลังจาก ส.อ.นิติธรรม ศรีคำแซง หรือ ตำแหน่งพลทำลาย สังกัด ช.6 ทหารชุดเก็บกู้ระเบิด ได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดขณะเข้าเคลียร์พื้นที่ปราสาทตาควาย
ล่าสุดวันนี้ (6 ม.ค.) เฟซบุ๊ก “นิติธรรม ศรีคำแซง“ ได้โพสต์คลิปวิดีโอเจ้าตัวกล่าวอย่างสุดซึ้งว่า "ไม่เสียใจเลย เตรียมตัวไว้แต่แรกแล้ว ว่ามันคือหน้าที่ของเรา มันเสี่ยงที่จะโดนทุกวัน แล้วก็คุยกันในชุดแล้วว่า เราทำงานจะต้องให้มันพยายามเป็น 100% แต่ถ้าวันไหนมันไม่ 100% มันจะต้องจบที่เรา เราจะให้คนข้างหลัง ทหารพราน ทหารราบ ที่เดินตามเรามาเหยียบไม่ได้ เพราะเราขี้เกียจไปตอบคำถามว่า ทำไมตรวจไม่เจอหรือ? ทำไมลูกผม ทำไมลูกแม่ต้องมาเหยียบ? มันรับไม่ได้
จะให้คนอื่นมามองว่าเราทำงานชุ่ยไม่ได้ ทำงานไม่มืออาชีพไม่ได้ ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีเราและเหล่าช่างด้วย ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของเครื่องหมายที่เราไปได้เรียนมา สงครามทุ่นระเบิด T-MAC มันรับไม่ได้ ก็เลยจบที่เราดีที่สุด ก็เลยเตรียมใจไว้ตั้งแต่ก่อนแล้ว ว่าถ้าวันไหนมันพลาดจริงๆ มันต้องจบที่เรา จบคนข้างหลังเราไม่ได้"