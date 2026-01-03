เรื่องจริง ไม่จ้อจี้!! "นารา เครปกะเทย" ช็อกโจรแสบบุกเข้าห้องนอนกวาดทรัพย์สินกระเป๋าหรู-เงินสด 1 ล้านเกลี้ยง!

กลายเป็นประเด็นร้อนของ "นารา เครปกะเทย" แชร์ประสบการณ์สุดช็อก หลังจับโจรได้คาหนังคาเขาระหว่างบุกขโมยของในห้องนอน พบทรัพย์สินหายเพียบรวมมูลค่าหลักล้าน ด้าน "มิกซ์ เฉลิมศรี" ออกมาช่วยคอนเฟิร์ม โจรรายนี้คือ "ไม้ล็อก" ของคนในบ้านที่แอบแฝงตัวมา มีพฤติกรรมสุดมืออาชีพทั้งการหลบกล้องและถอดเมมโมรี่ทิ้ง ล่าสุดตำรวจหิ้วตัวฝากขังเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. เฟซบุ๊ก "นารา เครปกะเทย" อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังออกมาโพสต์หลังถูกโจรขึ้นบ้าน ขโมยกระเป๋าแบรนด์เนมหรู 2 ใบ แหวน เงินสด 1 ล้านบาท โดยเล่าว่า "มา ขมวดเรื่องโจรขึ้นบ้านยักษ์และของที่หาย คือวันนี้ฉันกลับมาจากเที่ยวปีใหม่ เลยเข้ามาที่บ้านเตรียมของต่างๆ ไปเที่ยวอยุธยา
ฉันก็มาอยู่กับเพื่อนด้านล่างหลายคน ซักพัก ฉันจะไปหยิบของด้านบนในห้องฉัน ปรากฏเจอชีอยู่ในห้อง ตกใจมาก ฉันถามเข้ามาทำไม ชีบอกมาหาพี่โม ฉันว่ามันแปลกๆ ละเพราะพี่โมยังอยู่เชียงใหม่ อีนี่ตอXXXละ เป็นโจรแน่ๆ แล้วฉันเอ๊ะใจมานานแล้วว่าทำไมของที่บ้านหายประจำ ทีละอย่างสองอย่างและหนักขึ้นคือของที่หายเริ่มชิ้นใหญ่ขึ้น แพงขึ้น อย่างเช่นกล้องของกะทิ แว่นตา ต่างๆ แล้วคือไม่สงสัยหรือเอ๊ะใจใครเลย
ล่าสุดคือตั้งแต่วันที่ 30 ให้น้องผู้ช่วยมาเก็บห้อง ชีบอกได้ยินเสียงคนเปิดประตูจากด้านบน ซึ่งวันนั้นไม่มีใครอยู่แล้ว เลยสันนิฐานว่าชีมาหลายรอบแล้ว แต่ไม่มีใครจับได้ ฉันเลยถามมันว่าทำไมไม่ไปขโมยของห้องพี่โม นางบอกห้องพี่โมไม่มีอะไรมีแต่เสื้อผ้ากับวิก เลยมาห้องพี่ ฉันก็ค้นกระเป๋าจนเจอว่าเอาแหวนไป "
ต่อมา เพจ "เฉลิมศรีofficial" หรือ “มิกซ์ เฉลิมศรี” ได้ออกมาโพสต์สรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า "สรุป เรื่องโจรบ้านยักษ์
- โจรคนนี้ เป็นไม้ล็อค ของเลดี้ แตงโม เป็นโฮสในคราบโจร ไม่ใช่ หนุ่มไทยใหญ่ คนสนิท แต่อย่างใด และ เลดี้ กับไทยใหญ่ ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
- ชีเคยขโมยไป 1 ครั้ง แล้ว และถอดเมมโมรี่กล้องของบ้านไป เลยจับตัวไม่ได้
- วันนี้ล็อคบ้านปกติ และ เลดี้ ฟ้ารดา อยู่ใน บ้าน (อยู่ในห้องนอนส่วนตัว เลยไม่รู้ว่ามีใครเข้ามา )
- โจรโฮส แอบปีนเข้าหลังบ้าน หลบกล้อง แบบ ช่ำชอง ประหนึ่ง mission impossible
- ห้องนารา เป็นประตูดิจิตอล ล็อคแบบแน่นหนา (เสือกพัง ก่อนปีใหม่ )
- นารา กลับเข้ามาบ้าน พร้อมเพื่อน 10 กว่าคน และ ได้เจอโจร แบบประจันหน้า ในห้องนารา
- นาราวิงเข้าล็อก ตัวโจร พร้อมพูด อย่างใจเย็นว่า “มึงเป็นใครไอ้หน้าxxx เข้ามาในห้องกูได้ไง!!”
- ตำรวจมาไวมาก หลังจากโทรแจ้งความ พี่ตำรวจน่ารักมาก
- ตอนนี้ได้ฝากขังเรียบร้อย โจรโฮส ไม่ยอมติดต่อญาติหรือใคร
- ส่วนกู ติดขัดผิว ระเบิดขี้ไคล อยู่ปากซอยลาดพร้าว
- กะทิยา รับเรื่อง หลังจากรู้ข่าว แล้วแอบสะใจเล็กๆ พร้อมบอกว่า หนูว่าละต้องใช่ หน้าไม่เหมือนเด็กโฮส เหมือนคนจุดเตาหมูกะทะ มากกว่าเจ้
- นาราถามว่า ละ ทำไม ไม่ขโมย ของพี่โม มาเข้าห้องพี่ทำไม
-โจรโฮส ห้องเขามีแต่ผ้าไหม กับเครื่องไทยครับ ไม่รู้จะเอาไปทำไร"