เตือน OPSEC งดแพร่ภาพ-ข้อมูลล้อเลียนเยาะเย้ย ทำไทยเสียเปรียบในเวทีระหว่างประเทศ

กองทัพเตือน OPSEC งดแพร่ภาพ-ข้อมูลที่ทำให้ไทยเสียเปรียบในเวทีระหว่างประเทศ เช่น ทรัพย์สินที่ยึดได้ เนื้อหาล้อเลียนเยาะเย้ย อาจถูกตีความว่าขัดหลักมนุษยธรรม ชี้การไม่แชร์ ไม่ล้อเลียน ไม่ขยายความเกลียดชัง คือส่วนหนึ่งของการปกป้องประเทศ เช่นเดียวกับการยืนอยู่แนวหน้า
วันนี้(3 ม.ค.) เพจเฟซบุ๊ก SMART Soldiers Strong ARMY โพสต์ข้อความประกาศเตือนเรื่อง OPSEC ALERT โดยระบุว่า ขอพลังของคนไทยอีกครั้ง — Information Warfare ยังไม่จบ
ขอความร่วมมือ งดการส่งต่อเนื้อหาที่เสี่ยงต่อ OPSEC และถูกนำไปบิดเบือน
“การไม่แชร์ ไม่ล้อเลียน ไม่ขยายความเกลียดชัง คือส่วนหนึ่งของการปกป้องประเทศ เช่นเดียวกับการยืนอยู่แนวหน้า”
แม้ขณะนี้จะยังไม่มีการแจ้งเตือน OPSEC อย่างเป็นทางการ แต่สถานการณ์ได้เข้าสู่โหมดการเจรจา และการดำเนินการตามกฎหมายระหว่างประเทศ
ขอให้ทุกภาคส่วน เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะการเผยแพร่หรือส่งต่อ
คลิป/ภาพ ทรัพย์สินที่ยึดได้ (รถจักรยานยนต์ เงินสด ของมีค่า)
เนื้อหาที่ ล้อเลียน เยาะเย้ย หรือกระทบทหารและประชาชนฝ่ายตรงข้าม
เพราะเนื้อหาเหล่านี้ อาจถูกนำไปใช้เป็นหลักฐานในเวทีระหว่างประเทศและถูกตีความว่าขัดต่อหลักมนุษยธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศ
ขณะเดียวกัน มีความพยายามบิดเบือนให้ความขัดแย้งถูกมองว่าเป็น “ประชาชนกับประชาชน” ขัดแย้งกัน เกลียดชังกัน ทั้งที่แท้จริงเกิดจาก กลุ่มชนชั้นนำที่เสียผลประโยชน์จากเงินสีเทา–สีดำ ดังนั้นการเยาะเย้ยกันบนโซเชียลมีเดีย อาจเข้าทางยุทธศาสตร์ของอีกฝ่ายโดยไม่รู้ตัว
ข้อเน้นย้ำ
สิ่งที่โพสต์วันนี้ อาจถูกใช้ในวันหน้า
การสื่อสารทุกชิ้นคือ หลักฐาน
ความได้เปรียบของไทย คือ ความนิ่ง สุขุม และความชอบธรรม
นิ่ง สุขุม มีวินัยในการสื่อสาร คือพลังเงียบที่ปกป้องอธิปไตยได้อย่างยั่งยืน
**สำหรับกำลังพล**
มีระเบียบ กพ.ทบ. ลงวันที่ 8 ธันวาคม 68 ออกมาแล้วนะครับ แจ้งเตือนอีกครั้ง
ทั้งนี้ OPSEC (Operations Security) คือแนวคิดและกระบวนการป้องกันไม่ให้ข้อมูลสำคัญรั่วไหลไปถึงฝ่ายที่ไม่ควรรู้ โดยพิจารณาก่อนเปิดเผยข้อมูลว่าหากอีกฝ่ายนำไปใช้ต่อจะกระทบต่อความปลอดภัย ภารกิจ หรือความมั่นคงหรือไม่ หลักสำคัญคือการเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น ปิดในส่วนที่เสี่ยง และเลือกเวลาที่เหมาะสม ไม่ใช่การปิดข่าวทั้งหมด แต่เป็นการสื่อสารอย่างรับผิดชอบเพื่อไม่ให้ข้อมูลกลายเป็นช่องโหว่เอง