“กัน จอมพลัง”เปิดภาพรังสแกมเมอร์บ้านหนองจาน เชื่อเป็นท่อน้ำเลี้ยงทหารกัมพูชา คนไทยส่อเอี่ยว

“กัน จอมพลัง” โชว์ภาพฐานสแกมเมอร์พื้นที่บ้านหนองจาน ที่ถูกทหารไทยโจมตีทำลาย เป็นห้องลูกกรงเหล็ก มีเครื่องตรวจอาวุธก่อนเข้าห้อง พบบัตรต่างชาติรวมคนไทยตกอยู่ เผยตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านทหารกัมพูชา เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่รู้เห็น เชื่อเป็นท่อน้ำเลี้ยง
วันนี้(3 ม.ค.) เมือ่เวลา 07.52 น.ในเฟซบุ๊กเพจ กันจอมพลัง ช่วยสู้ ของนายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวช หรือ “กัน จอมพลัง” มีการโพสต์ภาพที่ระบุว่าเป็นฐานของสแกมเมอร์ในพื้นที่บ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ซึ่งถูกทหารไทยโจมตีทำลายในระหว่างการเข้ายึดคืนพื้นที่
ข้อความในเพจระบุว่า “ในบ้านหนองจานก่อนที่ไทยจะเข้ายึด เขมรปล่อยให้กลุ่มสแกมเมอร์และพวกธุรกิจดำมาตั้งฐานอยู่ในบ้านหนองจานหลายจุด
“ซึ่งผมไปสแกนพื้นที่ร่วมกับทหารเพื่อหาจุดตั้งบังเกอร์ก็ไปเจอฐานของสแกมเมอร์แห่งหนึ่งที่ถูกทหารโจมตีทำลายทิ้งจนเละ ผมไปเจอห้องที่คล้ายกับห้องนอนของพนักงาน ประตูเป็นกรงเหล็กสามารถล็อกจากข้างนอกได้ ด้านในมีกุญแจมือ เสื้อผ้าผู้หญิง เตียงสองชั้น มีห้องแบบนี้หลายห้อง ด้านหน้าห้องมีชุดเกราะ เครื่องตรวจอาวุธ
“อีกห้องเป็นห้องเก็บข้อมูลเก็บซิมชื่อเบอร์เหยื่อที่กำลังคุยอยู่ บัญชีที่ใช้ธนาคารไหนบ้าง ส่วนในอาคารใหญ่มีโต๊ะที่ถูกทำลายหลายตัว คีย์บอร์ดกระจายเต็มไปหมด โถงกลางน่าจะมีการย้ายของออกไปแล้ว และที่สำคัญตรงข้ามของบ้านหลังนี้เป็นบ้านของทหารเขมรหลายหลัง เป็นไปไม่ได้เลยที่เขมรจะอ้างว่าไม่รู้และเชื่อว่าที่ตรงนี้เป็นท่อน้ำเลี้ยงให้ทหารที่นี่
“ปัจจุบันที่ตรงนี้เรายึดเรียบร้อยครับ”
นอกจากนี้ยังโพสต์ภาพและข้อความเพิ่มเติมว่า “เจอบัตรต่างชาติ 2 คนและอักษรไทยในกระดาษ แปลว่าอาจจะมีคนไทยเกี่ยวข้องกับที่นี่ด้วย”