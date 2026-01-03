"Cheerio" สารภาพสวมรอยเล่นแทน "Tokyogurl" จริง เจ้าตัวโพสต์สั้น "หนูขอโทษ"

"Cheerio" หรือ ก้อง ผู้เล่น RoV ยอมรับเล่นแทน “Tokyogurl” นักกีฬา RoV หญิงทีมชาติไทย จริง จนทำเสื่อมเสียชื่อเสียงประเทศ ด้านเจ้าตัวโพสต์สั้น ๆ ว่า"หนูขอโทษ"
จากกรณี ดรามา “Tokyogurl” นักกีฬาตำแหน่ง Dark Slayer Lane ของทีม RoV หญิงทีมชาติไทย โกง RoV (Arena of Valor) ในการแข่งซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (SEA Games 2025) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยใช้วิธี "ให้ผู้อื่นเล่นแทน"
ต่อมา"Cheerio" หรือ ก้อง ผู้เล่น RoV ชายที่ถูกสงสัย โพสต์ข้อความผ่าน TikTok ยอมรับว่า เป็นสแตนด์อินให้ Tokyogurl จริง โดยระบุว่า
“สวัสดีครับ ผมก้อง หรือ ชื่อในวงการ Cheerio
ผมอยากออกมาชี้แจง ประเด็นที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาในช่วงซีเกมส์ และการแข่งขันในรายการอื่น ๆ ที่ทุกคนสงสัยว่ามีการใช้บุคคลที่ 3 เล่นแทน ในหลายการแข่งขัน
ผมขอยอมรับว่า ทำจริงครับ ตามที่ข่าวออกไป
ผมได้มีเวลาคิดไตร่ตรอง รู้สึกสำนึกผิดกับสิ่งที่ได้กระทำลงไป และอยากขอโทษต่อสังคมจากใจจริง
ผมยอมรับผิดในสิ่งที่เกิดขึ้น และขอน้อมรับทุกคำวิพากษ์วิจารณ์ และผลลัพธ์ที่ตามมา โดยไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ ผมขอโทษต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำที่เห็นแก่ตัวของผม ผมขอโทษกับคนไทยทุกคนที่นำความอับอายมาสู่ประเทศ
เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนสำคัญในชีวิตผมผมจะนำไปทบทวนตัวเอง ปรับปรุง แก้ไข และผมสัญญาว่าจะไม่ทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อน หรือประเทศต้องเสียชื่อเสียงจากการกระทำของผมอีก
สุดท้ายนี้ผมกราบขอโทษทุกๆ คนอีกครั้ง
ขอโทษคุณสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย
ขอโทษทีมหญิง Talon
ขอโทษทีมหญิงทุกทีม ที่ต้องเสียโอกาส
ขอโทษผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทัวร์แข่งทุกทัวร์ที่
ผมมีส่วนร่วม
ขอโทษทุกคนที่ผิดหวังในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ปล. ผมตัดสินใจออกมาชี้แจงล่าช้า เพราะกระแสเกิดขึ้นรุนแรงและรวดเร็ว ทำให้ผมตั้งรับไม่ทันและทำอะไรไม่ถูก ผมไม่รู้เลยว่าควรพูดกับสังคมยังไง ขอโทษครับ
ตอนนี้ผมอยู่ในสถานที่ที่ผมไม่พร้อมที่จะไลฟ์สตรีมเพื่อพูดได้ เมื่อผมกลับไปที่บ้าน ผมจะไลฟ์สตรีมเพื่อกราบขอโทษและชี้แจ้งในสิ่งที่ทุกคนอยากรู้อีกครั้งครับ”
ล่าสุด วันนี้ (3 ม.ค.) เฟซบุ๊ก “Tokyogurl” ได้โพสต์ข้อความสั้น ๆ ว่า “หนูขอโทษค่ะ"