ติ่งส้มโผล่! อ้างหนังคนละม้วน “ผอ.สมเกียรติ” สั่งห้อยรองเท้าแขวนคอ ยันเรื่องไม่จริง-แค่ตัวตึงสร้างเรื่อง

ดราม่า “ผอ.สมเกียรติ” ผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน ถูกอดีตศิษย์แฉลงโทษโหดให้ห้อยรองเท้าแขวนคอ ล่าสุดศิษย์เก่าหรือติ่งส้ม โผล่แฉกลับ ยันเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีจริง ชี้คู่กรณีเป็น ตัวตึง ประจำโรงเรียนที่ชอบสร้างเรื่อง พร้อมท้าให้ออกมารับผิดชอบคำพูดหลังทำลายชื่อเสียงครูที่คนทั้งโรงเรียนเคารพรัก
จากกรณี อดีตศิษย์โผล่แฉ “ผอ.สมเกียรติ” ผู้สมัคร สส.สุพรรณบุรี พรรคประชาชน เคยลงโทษตนเองตอน 10 ขวบ เพราะเท้าเจ็บต้องใส่รองเท้าแตะไปโรงเรียน โดยให้เอาร้องเท้าแขวนคอเดินเท้าเปล่าตลอดวันจนอับอายเพื่อน แต่ตอนโพสต์หาเสียงพูดดิบดี เด็กควรได้รับความเข้าใจไม่ใช่การลงโทษ ชาวเน็ตเดือดจัด จวกซ้ำ หลังเจ้าตัวลบคอมเมนต์หนี จี้พรรคตรวจสอบคุณสมบัติ-ลาออกรับผิดชอบอดีต
ล่าสุด วันนี้ (3 ม.ค.) เพจ “เจ๊มอย“ ออกมาอัปเดตประเด็นดังกล่าว ระบุข้อความที่อ้างอิงมาจากอีกบุคคลหนึ่ง ที่ชี้ว่า เหตุการณ์ห้อยรองเท้าไม่มีจริง โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า
“- จากประเด็นดราม่า ผอ.สมเกียรติ พรรคประชาชน ที่เอาร้องเท้าแขวนคอนักเรียน ศิษย์เก่ายืนยันไม่เป็นความจริง ขณะนั้นตนเอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วย
ไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริง
- ศิษย์เก่ารายหนึ่งซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ดั้นฟังว่า
หนุ่มรายนี้สมัยก่อน เป็นเด็กแสบ ติดเกมส์ บ้านก็อยู่
ใกล้โรงเรียน
- หนุ่มรายนี้มักปั่นจักรยานมาโรงเรียน วันนั้นมาสาย แต่งตัวผิดระเบียบ และสวมรองเท้าแตะมาโรงเรียน
- ทาง ผอ.สมเกียรติ เห็นและได้เข้าไปตักเตือนแบบ
อาจารย์เตือนลูกศิษย์ทั่วไป หนุ่มรายนั้น ก็อ้างว่าเจ็บ
เท้า แต่เพื่อนนักเรียนด้วยกันเห็นเดินเล่นทั่วโรงเรียน
ไม่มีอาการใดใด
- ส่วนเรื่องรองเท้าแขวนคอ ก็ไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าว
เกิดขึ้น ไม่มีการทำโทษหรืออะไรทั้งสิ้น
- ศิษย์เก่ายังอ้างอีกว่า หนุ่มรายนี้ระดับตัวตึงของโรง เรียน สอนตักเตือนไม่ได้ ทุกวันนี้ก็ยังเห็นเล่นเกมส์
ขับมอร์เตอร์ไซด์เรื่อยอยู่เลย เอาแต่ใจ ไม่ฟังใครถึง
ขนาดแม่ตัวเองก็ไม่ฟัง
- ขณะที่ผอ.สมเกียรติ อยู่โรงเรียนแห่งนี้มีการพัฒนาไปเร็วมาก ทั้งทางด้านวิชาการ การกีฬา ทุกคนก็รัก
ผอ.สมเกียรติ ทุกคน
ศิษย์เก่าฝากถึงหนุ่มรายนั้น
- หนุ่มรายนี้โครตแสบ สภาพกร่าง ถ้านายโกหก นายต้องออกมารับผิดชอบ เพราะในวันนั้น เราคุมแถวเอง
เราเห็นทุกเหตุการณ์ ว่าอะไรเกิดขึ้น
ดั้นขอไม่ลงรายละเอียดลึกกว่านี้นะคะ เอาเป็นว่า
ศิษย์เก่าไม่พอใจ " ตัวสร้างเรื่อง ทำลายคนอื่น "