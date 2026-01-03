ทัวร์ลงยับ! ลูกสาวแจงพ่อชน รปภ. ตัวลอยเพราะ 'ไม่ชำนาญเกียร์ออโต้' ชาวเน็ตสวนกลับ ขับมาถึงสนามบินได้ไง?

ลูกสาวเปิดใจปมพ่อขับรถพุ่งชน รปภ. สนามบินหาดใหญ่จนตัวลอย อ้างพ่อไม่ชำนาญเกียร์ออโต้-รถเพิ่งออกใหม่ ยันไม่ได้ตั้งใจและเยียวยาแล้ว ด้านชาวเน็ตแห่จับโป๊ะ ขับมาถึงสนามบินได้แต่ไม่ชินตอนถูกเป่านกหวีดเตือน? จี้ถามไม่พร้อมขับออกมาทำไมให้คนอื่นเดือดร้อน
จากกรณี เหตุการณ์ระทึกขวัญเมื่อ พนักงาน รปภ. ถูกรถยนต์พุ่งชนจนตัวลอย ขึ้นไปบนหลังคารถก่อนกระเด็นลงพื้นถนน สาเหตุเกิดจาก รปภ. ปฏิบัติตามหน้าที่โดยการเป่านกหวีดแจ้งเตือนไม่ให้จอดรถแช่ในบริเวณขาว-แดง แต่คนขับกลับเร่งเครื่องเข้าใส่ทันที จนกลายเป็นประเด็นดรามาที่สังคมออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียบร้อยแล้ว เพื่อเอาผิดกับคนขับรถคันดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 2 ม.ค. เพจ “เจ๊มอย” ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมระบุข้อความว่า
“- ทางด้านลูกสาวเปิดใจ พ่อขับรถชน รปภ. สนามบินหาดใหญ่ ไม่ได้ตั้งใจ พ่อไม่ชำนาญรถเกียร์ออโต้ รถเพิ่งออกใหม่อาทิตย์เดียวเอง ตามนั้นค่ะ
พ่อไม่ได้ตั้งใจ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ได้จงใจทำ ตามที่มีคนกล่าวอ้างเนื่องจากครอบครัวก็ไม่รู้จักกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมาก่อนเลย
ส่วนของการเยียวยา มีการโอนเงินสลิปค่าพยาบาลในเบื้องต้น และมีการสอบถามติดตามอาการมาโดยตลอดแล้ว“
ทั้งนี้ ยังพบว่ามีขาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันต่อเนื่อง ชี้ว่า ไม่ชำนาญการขับรถก็ไม่สมควรขับออกมา จนทำให้คนอื่นเดือดร้อน ทั้งนี้ ขาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเช่น
ภาระ ไม่ชำนาญ แล้วขับออกมาทำไม คนอื่น ต้องมารับความประมาท ของคนอื่นแบบนี้หรือครับ
ขับไม่ชำนาญ แต่ขับถึงสนามบินมาได้ปกติ มาไม่ชำนาญตอน รปภ เป่านกหวีดห้ามจอด คะคุณลูกสาว
ไม่ได้ตั้งใจ ไม่ชำนาญ แต่ไม่สามารถ ควบคุมอารมณ์ได้ คำถามครับ แล้วใครขับรถมาส่งคุณที่สนามบิน ขับมาจากบ้านได้
เอาจริงๆๆนะคำว่าไม่ชำนาญนี้คนที่ขับรถขับเป็นขับมาตลอดคิดว่าปัญหาเกียร์ออโตเกียร์กระปุกไม่น่าจะทำให้มีปัญหาขนาดนั้นนะถ้ามีสติพอ