หลักฐานชัดเจน! กองทัพกัมพูชาปล่อยคลิปโชว์ศักยภาพ ยิงจรวดถล่มใส่พื้นที่ชายแดนไทยกว่า 5,000 นัด

เพจ "Army Military Force" เปิดคลิปจากฝั่งกองทัพกัมพูชา เผยให้เห็นภาพวินาทีทหารเขมรระดมยิงจรวดหลายลำกล้องแบบ BM-21 ใส่พื้นที่ชายแดนไทยกว่า 5,000 นัด เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. ที่ผ่านมา
วันนี้ (2 ธ.ค.) เพจ "Army Military Force" โพสต์คลิปวิดีโอจากฝั่งกองทัพกัมพูชา ซึ่งเผยให้เห็นภาพวินาทีที่ทหารเขมรกำลังระดมยิงจรวดหลายลำกล้องแบบ BM-21 เข้าใส่พื้นที่ชายแดนประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. ที่ผ่านมา
โดยทางเพจระบุข้อความว่า " ทหารกัมพูชาปล่อยคลิปยิงจรวด BM-21 พร้อมแคปชั่น “ทหารของเราระดมยิง BM-21 โจมตีพื้นที่ชายแดนของพวกเสียมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม เรายิงทั้งวัน จรวดหลายพันลูกตกที่นั้น”
ข้อมูลดังกล่าวมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับข้อมูลของกองทัพภาคที่ 2 ที่ระบุว่า กัมพูชายิงจรวดหลายลำกล้อง BM-21 ประมาณ 125 ครั้ง กระสุนลูกจรวด 5,000 นัดใส่ฐานทหารและพื้นที่ต่างๆ ตามจังหวัดชายแดน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ที่ผ่านมา"
หลังจากโพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่สู่โลกออนไลน์ มีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์วิจารณ์กองทัพกัมพูชาสนั่น เช่น ไร้ทิศทาง..ไม่มีความแม่นยำ...มั่วล้วนๆ , ถ้าไทยทำแบบนี้บ้าง ไม่ใช่คนกัมพูชาแค่ไม่รู้วันเกิดตัวเองนะ ประชากรเขมรจะหายไปจากแผนที่โลกเลย , ยิงแทบตายสุดท้ายโดนยึดดินแดนคืน , เห็นแบบนี้แล้ว ใครลงนามเปิดด่านเท่ากับแม่งทรยศขายชาติ