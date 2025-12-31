ชวนเที่ยวงาน “จรัสแสงแห่งศรัทธา” วัดสระเกศ สวดมนต์ข้ามปี-เดิน Walk Rally 9 มงคล-ชมวิวภูเขาทองยามค่ำคืน

เริ่มแล้ว กับงาน “จรัสแสงแห่งศรัทธา” สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ถวายพระราชกุศล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2569 ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ภายใต้ Concept “รัตนศรัทธา แสงทอง แห่งปีใหม่” ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 68 - 4 ม.ค. 69 ด้วยความร่วมมือระหว่าง รัฐบาล โดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ร่วมจัดงานในครั้งนี้ฃ
เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานเปิดงาน “จรัสแสง แห่งศรัทธา” สวดมนต์ข้ามปี เสริมมงคลทั่วไทย ถวายพระราชกุศล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2569 กล่าวว่า “วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร และกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกันจัดกิจกรรมด้วยพลังแห่งความศรัทธาของพระพุทธศาสนาไทย ผ่านการสวดมนต์ข้ามปี ซึ่งเป็นการเริ่มต้นปีด้วยสิ่งดีงาม ช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตด้วยวิถีพุทธ และยังเป็นการยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้างสติ ตั้งใจประพฤติปฏิบัติในทางที่ดี นอกจากนี้ยังได้สืบสานพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมไทย เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ถ่ายทอดคุณค่าทางศาสนาให้คนรุ่นต่อไป และเป็นโอกาสในการระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ขอพรเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในอนาคต เป็นการเริ่มต้นปีใหม่อย่างมีคุณค่าและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต”
พร้อมกันนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ร่วมประกอบพิธีเปิดงานในครั้งนี้อีกด้วย ภายในงานยังได้พบกับกิจกรรม Walk Rally 9 มงคล ตามเส้นทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 9 สะสมบุญบารมีก่อนร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีต้อนรับปีใหม่ 2569 อย่างสว่างไสว พร้อมชื่นชมศิลปวัฒนธรรมไทย ขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่สง่างามที่สุดแห่งปี ตลอดจนการสาธิตเขียนหน้าหัวโขนไทย และช้อปของที่ระลึกแบบไทย อาทิ ปั้นของจิ๋ว, ลิ้มรสอาหารคาว - หวาน จากร้านชื่อดังกว่า 200 ร้านค้า เป็นต้น
นอกจากนี้ ท่านที่มาร่วมงานสามารถบรรจุแผ่นดวงบนภูเขาทอง “ดวงสูงตลอดปี ดวงดีตลอดไป” เขียนชื่อ – นามสกุล บนแผ่นดวงชะตาโภคทรัพย์ ผูกไว้เหนือหัว นำไปฝากไว้ที่สะดือเมืองบนบรมบรรพต ภูเขาทอง หลังจากนั้นทางวัดจะได้นำแผ่นดวงไปหล่อเป็นพระพุทธรูป ที่มีชื่อว่า "หลวงพ่อดวงดี"
และในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ วัดสระเกศฯ เปิดภูเขาทองให้นักท่องเที่ยวชมพระอาทิตย์ตกดิน และชมความงามยามค่ำคืนของกรุงเทพมหานคร ถึง 4 ทุ่ม (22.00 น.) ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2568 ถึง 15 มกราคม 2569 ภูเขาทองได้รับการยกย่องจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดในการชมความงามของพระอาทิตย์ตกดิน และความงามยามค่ำคืนของกรุงเทพมหานคร