"น้ำ นิชนันท์" ถามเปลี่ยนตัวทันไหม ผู้สมัครพรรคส้มสารคาม ชี้คดีข่มขืนละเอียดอ่อน

สมาชิกพรรคประชาชน ถาม เปลี่ยนตัวทันไหม? ผู้สมัคร สส.พรรคส้ม มหาสารคาม คดีข่มขืนที่ลาวปี 63 แม้สองศาลยกฟ้อง แต่ทนายโจทก์ยื่นขอให้ศาลฎีกาพิจารณาคดีใหม่ ชี้ต้องแยกแยะ คดีข่มขืนค่อนข้างละเอียดอ่อนกับความรู้สึก จะมีผู้หญิงสักกี่คนที่จะไปแจ้งความเอาผิดผู้ชายเรื่องข่มขืนตัวเอง อีกทั้งทำไมฝ่ายชายถึงเงียบไป
วันนี้ (31 ธ.ค.) เฟซบุ๊ก "น้ำ-นิชนันท์ วังคะฮาต-Nitchanan Wangkahat" ของ น.ส.นิชนันท์ วังคะฮาต สมาชิกพรรคประชาชน โพสต์ข้อความระบุว่า "เปลี่ยนคนใหม่เถอะ ยังสมัครทันมั๊ย? เคส จ.มหาสารคาม คดีมีคำพิพากษา ศาลชั้นต้น และ ศาลอุทธรณ์ ตรงกัน คือ “ยกฟ้อง” เท่ากับผู้สมัคร ส.ส.รายนี้ไม่มีความผิด ที่โจทก์ยื่นฟ้องคดีข่มขืน เหตุเกิด ที่ สปป.ลาว ปี 2563 แต่ทนายโจทก์ยื่นขอให้ศาลฎีกาพิจารณาคดีใหม่"
อย่างไรก็ตาม มีผู้สนับสนุนพรรคประชาชนรายหนึ่ง คอมเมนต์ว่า "ถ้าแบบนี้ผมไม่ชอบใครก็เเค่หาเรื่องไปฟ้องให้มีคดีก็ได้ใช่ไหมครับเเบบนี้ ถ้าจะเอาแบบนี้ การที่ศาลยกฟ้องหมายความว่าไม่มีความผิดก็คือเค้าไม่ได้ทำไง สิ่งที่ควรทำตรวจสอบข้อมูลให้มันเเน่ใจเเละปกป้องคนที่ถูกไม่ใช่หรอครับ ถ้าเรื่ิองนี้ผู้สมัครท่านนี้เค้าไม่ได้ผิดจริงเเล้วไปเอาเค้าออก ผมก็คงผิดหวังกับพรรคส้มมากเหมือนกัน คนของตัวเองยังปกป้องไม่ได้เเล้วจะปกป้องใครได้ เเต่ถ้าตรวจสอบเเล้วผิดจริงก็ไล่เค้าออกไป ถึงหาคนใหม่ไม่ทันต้องปล่อยให้เขตนั้นไม่มีผู้สมัครพรรคส้มก็ต้องยอม"
น.ส.นิชนันท์ ตอบกลับว่า "ต้องแยกแยะ มันเป็นคดีข่มขืนนะคะ ค่อนข้างละเอียดอ่อน กับความรู้สึก จะมีผู้หญิงสักกี่คน ที่จะไปแจ้งความเอาผิดผู้ชายเรื่องข่มขืน ตัวเอง การที่ศาลยกฟ้อง เขาก็อาจจะสู้คดีในรูปแบบผู้หญิงสมยอม แล้วถูกผู้หญิงมาแบคเมล์ทีหลังแบบนี้หรือ? หรือหลักฐานในรูปคดีมันอ่อน ถ้ามีผู้แสดงเจตจำนงอยากลงสมัคร สส หลายๆคน เลือกคนที่ไม่มีคดีแบบนี้เลย ไม่ดีกว่าหรือ เขาอาจบริสุทธิ์ก็ได้ แต่จะมีประเด็นมาโจมตีพรรค ที่มีคนจ้อง ตรวจสอบละเอียดยิบอยู่แล้ว ยกเว้นทั้ง เขตมีคนแสดงเจตจำนงอยากลงสมัครแค่คนเดียว แล้วทางพรรคก็หาคนไม่ได้เลย ทำไมเจ้าตัวไม่ออกมาแถลงข่าวชี้แจงละคะ? ทำไมเขาเงียบๆ ล่ะ?"
ขณะที่เฟซบุ๊ก "ราษฎรมาร์เก็ต" โพสต์ข้อความระบุว่า "ตอนนี้ต้องพูดตามตรงแล้วครับว่ากระบวนการคัดสรรค์รอบนี้มีปัญหาแล้วล่ะ ซึ่งผมได้บอกไปเมื่อวานแล้วว่าถ้าพรรคยังมีข้อผิดพลาดในจุดเดิมซ้ำๆ ต่อเนื่องคนจะเริ่มสงสัยในความสามารถของพรรคทันที และตอนนี้แม้แต่ผมเองก็มีคำถามแล้วว่าตกลงกระบวนการคัดสรรค์ของพรรคมีมาตราฐานจริงๆออย่างที่อ้างหรือไม่ เพราะตอนปี 66 มันคือพลาดงูเห่ามันคือจิตใจคนที่ยากจะหยั่งมันเข้าใจได้ แต่คราวนี้พลาดหลุดคนมีคดีค้างในศาลยังไม่ถึงที่สุดนี่ว่ากันตามตรงมันไม่ควรเกิดขึ้นได้เลยครับ"
น.ส.นิชนันท์ ตอบกลับว่า "น้อมรับค่ะเห็นด้วยต้องมีการคัดกรองแต่เนิ่นๆ เพื่อมีเวลาหาข้อมูลภูมิหลังที่มาและควรมีคนในพื้นที่ ที่รู้จริง รู้ลึกเป็นสปายสายหาข่าวเชิงลึกด้วย"
ก่อนหน้านี้เฟซบุ๊ก CSI LA โพสต์ภาพ คนเคยมีคดีเซ็กส์หมู่สมัคร ส.ส.? ขอให้พรรคภูมิใจไทยช่วยตรวจสอบและชี้แจงมาตรฐานการคัดเลือกผู้สมัคร ส.ส. ในพื้นที่จังหวัดหนึ่ง ว่ามีกระบวนการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และจริยธรรมของผู้สมัครอย่างไร เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจว่าผู้ที่ลงสมัครมีความเหมาะสม โปร่งใส และไม่มีพฤติกรรมที่อาจกระทบต่อภาพลักษณ์ของพรรคและสภาผู้แทนราษฎร ปรากฎว่าเฟซบุ๊ก จักรวาลด้อมส้ม ตอบกลับมาว่า "คล้ายๆ พรรคส้มมหาสารคามเลยค่ะ ส่งคนมีคดีข่มขืนในศาลลง สส. แอดมินจะเอาข้อมูลมั้ยคะ"
นอกจากนี้ ยังมีเพจ "บิ๊กเกรียน" โพสต์ข้อความระบุว่า "บิ๊กเกรียนหวังดี ถ้าพรรคส้มไม่รีบแก้ไขตัวผู้สมัครใน จ.มหาสารคาม เดี๋ยวจะเหมือนแบงค์ บุญฤทธิ์ กรุงเทพฯ" อีกด้วย