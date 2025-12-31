ด่วน! ส่งกลับแล้ว 18 ทหารกัมพูชา ผ่านด่านบ้านผักกาด จันทบุรี

วันนี้(31 ธ.ค.) สำนักข่าว Khmer Times รายงานงานว่า ทหารกัมพูชา 18 นาย ซึ่งถูกกองทัพภาคที่ 2 ควบคุมตัวตั้งแต่เช้าวันที่ 29 ก.ค.2568 เนื่องจากยอมจำนน ที่ช่องซำแต จ.ศรีสะเกษ ถูกส่งตัวกลับกัมพูชาแล้ว เมื่อเวลา 10.00 น.ที่ผ่านมา ผ่านด่านพรมแดนถาวรพรุม–บ้านผักกาด ระหว่างจังหวัดไพลินของกัมพูชา และจังหวัดจันทบุรีของไทย
ทั้งนี้ เป็นไปตามแถลงการณ์ร่วมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยและกัมพูชา เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.ที่ผ่านมา ที่จะมีการปล่อยตัวทหารทั้ง 18 นาย หลังจากหยุดยิงครบ 72 ชั่วโมงในเวลา 12.00 น.ของวันที่ 30 ธ.ค. ซึ่งฝ่ายไทยได้ชะลอการปล่อยตัว เนื่องจากมีมูลเกี่ยวกับการบินโดรนละเมิดน่านฟ้าของกัมพูชา และต่อมาทางการกัมพูชาได้ออกประกาศห้ามบินโดรนในพื้นที่ชายแดน ฝ่ายไทยจึงได้พิจารณาปล่อยตัวดังกล่าว
ทหารกัมพูชา 20 นาย ถูกควบคุมตัวเมื่อวันที่ 29 ก.ค.2568 ขณะอยู่ในหลุมเพลาะบริเวณช่องซำแต จ.ศรีสะเกษ ตรงข้าม จ.พระวิหารของกัมพูชา หลังจากยิงต่อสู้กับทหารไทยแม้จะเลยเวลาหยุดยิงตอนเที่ยงคืนของวันที่ 28 ก.ค.มาแล้ว ซึ่งในที่สุดทั้ง 20 นายยอมจำนนต่อทหารไทยเนื่องจากกระสุนหมด และถูกควบคุมตัวโดยกองทัพภาคที่ 2 ของไทย อย่างไรก็ตามมีทหารกัมพูชา 2 นายถูกส่งตัวกลับไปก่อนเนื่องจากมีอาการเจ็บป่วย