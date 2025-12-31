xs
คุณพี่จะเอาชื่อขึ้นจอไหมคะ? ชาวเน็ตฮือฮาโรงเรียนโพสต์ขอบคุณ ยอดบริจาค 0.40 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ไวรัลสีสันส่งท้ายปี โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิ ขึ้นอินโฟกราฟิกขอบคุณผู้บริจาคเงินปรับปรุงสนามกีฬาของโรงเรียน มีอยู่รายหนึ่งบริจาค 40 สตางค์ ทำเอาชาวเน็ตทั้งฮือและฮา

วันนี้ (31 ธ.ค.) กลายเป็นไวรัลดัง เมื่อชาวเน็ตแห่แชร์และแสดงความคิดเห็น กรณีเฟซบุ๊ก โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) จังหวัดชัยภูมิ โพสต์อินโฟกราฟิกแสดงความขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ “ระดมทุนทรัพย์สามัคคี น้องพี่ศรีสำราญ” เพื่อสมทบทุนปรับปรุงสนามกีฬาของโรงเรียน ระบุว่า เงินบริจาคของท่านทุกบาททุกสตางค์ จะถูกนำไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงสนามกีฬาให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน เพื่อเป็นแหล่งเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาทักษะด้านกีฬาของนักเรียนทุกคนอย่างเต็มที่ ปรากฎว่ามีอยู่รายหนึ่ง บริจาคเงินเป็นจำนวน 0.40 บาท ทำให้ชาวเน็ตต่างแชร์ไปนับหมื่นครั้ง และคอมเมนต์ด้วยความตลกขบขัน อาทิ

- คุณพี่จะเอาชื่อขึ้นจอไหมคะ

- อันนี้เงินบริจาคหรือยอดคงเหลือในบัญชี

- ที่มาของคำว่า ขอบคุณทีหลังไม่ต้อง

- มากน้อย คำอวยพรก็เท่าเดิม

- ขอบคุณโรงเรียนที่เห็นความสำคัญของเงินทุกบาท ทุกสตางค์

- เข้าใจคำว่า "ทำบุญเท่าไหร่ก็ได้เหมือนกัน" อย่างลึกซึ้งก็ตอนนี้แหละ

- คุณกล้าบริจาคโรงเรียนก็กล้าเอาชื่อขึ้น ฮ่าๆ

- กล้าบริจาค ก็กล้าโพสต์ขอบคุณเหมือนกัน

- อย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนา ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังมีชาวเน็ตบางคนบริจาค 0.60 บาท คอมเมนต์ว่า "ครบ 1 บาทแล้วนะครับ" บางคนบริจาค 0.80 บาท คอมเมนต์ว่า "ให้มากกว่าเท่าตัวเลยเอ้า" เป็นต้น ถือเป็นสีสันการทำบุญส่งท้ายปี 2568 ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็สุขกายสบายใจไม่แพ้กัน
