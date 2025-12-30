รื้อแล้ว! บ้าน “กำนันลี” อดีตทหารเขมรขาใหญ่ ตัวการฮุบที่ดินชาวบ้านหนองจาน

ช่วงบ่ายวันนี้ (30 ธ.ค.68) กองกำลังบูรพา ได้นำรถแบ็กโฮเข้ารื้อถอนบ้านของ “กำนันลี” ที่สร้างรุกล้ำอธิปไตยไทยบริเวณบ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
ทั้งนี้ “กำนันลี” หรือนายโต สริน เป็นอดีตทหารกัมพูชาที่มีอิทธิพลที่บ้านหนองจานเเละเป็นอดีตสามีของนางทองลัด กันหา หรือ “เจ๊ลัด” เป็นตัวการสำคัญที่นำชาวกัมพูชาเข้ามาฮุบเอาที่ดินทำกินของคนไทยบริเวณดังกล่าว
ในการปะทะกันระหว่างทหารไทยและกัมพูชาช่วงวันที่ 8-27 ธ.ค.ที่ผ่านมา กองกำลังบูรพาสามารถเข้าควบคุมพื้นที่บ้านหนองจานได้สำเร็จ ป้องปกอธิปไตยไว้ได้ จึงต้องทำลายสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในผืนแผ่นดินไทย เตรียมคืนพื้นที่ทำกินให้ชาวบ้านต่อไปในอนาคต เเละถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทยโดยเฉพาะชาวบ้านหนองจาน