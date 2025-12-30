ไอ้น้องใจเย็น! เพจดังเตือนอาหวังคอมเมนต์ "จินนี่" คุกคามทางเพศ ยกฎีกาเสี่ยงคุกชัด

เฟซบุ๊ก "ตามติดชีวิตเด็กนิติ" เตือนชาวเน็ตคะนองปาก คอมเมนต์ "จินนี่ ยศสุดา" ลูกสาวคุณหญิงหน่อย พรรคไทยสร้างไทย ด้วยข้อความไม่เหมาะสม ถึงขั้นคุกคามทางเพศ ผิดกฎหมายทั้งหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา ผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และคุกคามทางเพศ
วันนี้ (30 ธ.ค.) เฟซบุ๊ก "ตามติดชีวิตเด็กนิติ" โพสต์ข้อความกรณีที่มีชาวเน็ตจำนวนหนึ่งคอมเมนต์ไม่เหมาะสม ลงในรูปภาพของ จินนี่ ยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ บุตรสาวคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ระบุว่า "ขอให้ความเห็นทางกฎหมายถึงกรณีดังกล่าวนะครับ การคอมเมนต์ในลักษณะดังกล่าว อาจถือเป็นการคุกคามทางเพศผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งในทางกฎหมายไทยสามารถพิจารณาความผิดได้หลายบท ดังนี้ครับ
1. ความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 การระบุว่า "ดูไปดูมาเริ่มเงี่ยน" เป็นการสื่อในทางลามกซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียง เกียรติยศ และทำให้ผู้หญิงคนนั้นถูกมองไปในทางที่เสื่อมเสีย หรือถูกดูหมิ่นเกลียดชัง
• องค์ประกอบ: มีการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม (สาธารณะ) โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง
• โทษ: จำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท
2. ความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393 การใช้คำว่า "เหี้ย" ประกอบกับข้อความเชิงใคร่ อาจเป็นการเหยียดหยามทำให้อับอาย
• แนวคำพิพากษา: ศาลฎีกเคยวางบรรทัดฐานว่า การใช้ถ้อยคำหยาบคายด่าทอผู้อื่นในลักษณะลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ หรือทำให้ผู้อื่นอับอาย เข้าข่ายความผิดฐานดูหมิ่น
• โทษ: จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
3. ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ (มาตรา 14(4)) อาจเป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอัน "ลามก" และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
• ความเห็นทางกฎหมาย: คำว่า "เงี่ยน" เป็นคำที่แสดงออกถึงความต้องการทางเพศอย่างชัดเจน เมื่อนำไปโพสต์ในที่สาธารณะถือเป็นการแพร่เนื้อหาอันลามก แม้จะเป็นเพียงข้อความสั้นๆ ก็ตาม
• โทษ: จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
4. อีกทั้งอาจเป็นความผิดฐานกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระทำให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญทางเพศ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397 วรรคสอง (แก้ไขเพิ่มเติมปี 2558)
"ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้าธารกำนัล หรือเป็นการกระทำอันมีลักษณะส่อไปในทางล่วงเกินทางเพศ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"
**การคอมเมนต์ใต้รูปภาพใน Social Media ถือเป็นการกระทำต่อหน้าธารกำนัล และคำว่า "เงี่ยน" มีลักษณะส่อไปในทางล่วงเกินทางเพศ (Sexual Harassment) อย่างชัดเจน
แนวคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้อง (โดยอนุโลม)
แม้แนวคำพิพากษาเรื่อง "คำว่าเงี่ยน" โดยตรงอาจจะมีไม่มากในชั้นฎีกาที่เผยแพร่ แต่มีบรรทัดฐานที่ใกล้เคียงกันดังนี้:
• คำพิพากษาฎีกาที่ 2102/2561: การโพสต์ข้อความด่าผู้อื่นใน Facebook ด้วยถ้อยคำหยาบคาย แม้จะไม่ระบุชื่อโดยตรงแต่ถ้าอ่านแล้วเข้าใจได้ว่าเป็นใคร ถือเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา
• เทียบเคียงคำพิพากษาฎีกาที่ด่าว่า "ตอแหล": ศาลชี้ว่าเป็นคำด่าที่ดูหมิ่นเหยียดหยาม (ม.393) ดังนั้นคำว่า "เงี่ยน" และ "เหี้ย" ที่ใช้กับผู้หญิงในเชิงกามารมณ์ จึงมีน้ำหนักเพียงพอที่จะเป็นความผิดฐานดูหมิ่นและคุกคามทางเพศตาม ม.397 ครับ