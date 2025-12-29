ช็อกโซเชียล! แม่บ้านรายวันแอบเท “เดทตอล” ใส่ขวดนมเด็ก แม่ย้อนดู CCTV พบตั้งใจทำ เด็กถูกหามส่ง รพ.

แห่แชร์พฤติกรรมสุดช็อกจากแม่บ้านรายวันสู่ผู้ต้องสงสัย เมื่อคุณแม่รายหนึ่งจับพิรุธกลิ่นเดทตอลในขวดนมลูกน้อย ก่อนย้อนดูภาพจากกล้องวงจรปิดพบพฤติกรรมตั้งใจเทน้ำยาฆ่าเชื้อใส่ขวดนม เหตุการณ์สะเทือนใจที่ทำให้เด็กต้องถูกหามส่งโรงพยาบาล และจุดคำถามใหญ่ในสังคมถึงความปลอดภัยของเด็กในบ้าน
วันนี้ (29 ธ.ค.) เพจ “เจ๊ม้อย v+" ได้โพสต์หลังเกิดเหตุสะเทือนใจในโลกออนไลน์ หลังคุณแม่รายหนึ่งออกมาเผยเรื่องราวสุดช็อก จับได้ว่าแม่บ้านรายวันที่เพิ่งจ้างมาทำงานวันแรก แอบนำ “เดทตอล” เทใส่ขวดนมของลูกน้อย โชคดีที่ผู้ใหญ่ในบ้านไหวตัวทัน เด็กถูกนำส่งโรงพยาบาลและอาการปลอดภัย
คุณแม่เล่าว่า ตนจ้างแม่บ้านรายวันจากกลุ่มในเฟซบุ๊ก ทุกอย่างดูปกติ กระทั่งช่วงเที่ยง คุณยายพาหลานขึ้นไปนอนและหยิบขวดนมที่เหลือจากตอนเช้ามาให้เด็กดูด ระหว่างนั้นได้กลิ่นเดทตอลแรงผิดปกติ จึงรีบดึงขวดออกมาตรวจสอบ ก่อนรีบแจ้งคุณแม่ เมื่อได้กลิ่นและชิม พบชัดว่าเป็นเดทตอล รสขมและเย็น ทำให้คุณแม่ช็อกจนร้องไห้ และรีบพาลูกส่งโรงพยาบาลทันที
ระหว่างทางกลับบ้าน อากงสอบถามแม่บ้านรายวันถึงสิ่งที่ทำกับขวดนม โดยแม่บ้านอ้างเพียงว่าใช้ผ้าเช็ด แต่เมื่อบอกว่าพบเดทตอลในขวดและเด็กถูกส่งโรงพยาบาลแล้ว แม่บ้านกลับบอกจำไม่ได้ ก่อนรีบหนีออกจากบ้านไป
ต่อมาคุณแม่ย้อนตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) พบหลักฐานชัดเจนว่าแม่บ้านรายวันนำขวดนมที่เด็กกินเหลือจากชั้น 3 ลงมาเทเดทตอลเติมที่ชั้น 2 ก่อนนำกลับไปวางไว้ข้างเตียงเด็กตามเดิม พร้อมพบพฤติกรรมน่าขนลุกอีกหลายจุด
ล่าสุด เด็กอยู่ในความดูแลของแพทย์และปลอดภัยแล้ว โดยโรงพยาบาลแนะนำให้เฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด 24 ชั่วโมง พร้อมให้ครอบครัวเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวัน และส่งนมไปตรวจหาสารพิษ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
คุณแม่ระบุว่า สิ่งสำคัญที่สุดคือลูกปลอดภัย เหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็น “บทเรียนราคาแพง” พร้อมเตือนผู้ปกครองให้ระมัดระวังในการจ้างบุคคลแปลกหน้าเข้ามาในบ้าน โดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กเล็ก