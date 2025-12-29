ซึ้งใจ! ทหารลงจากชายแดน มากินข้าวกันทรลักษ์ เจอคุณหมอใจดีจ่ายให้ทั้งบิล

คลิปฮีลใจคนไทย ทหารกว่า 20 นาย ลงจากชายแดนมากินข้าวที่อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เจอคุณหมอใจดีจ่ายบิลให้ทั้งหมด พร้อมกล่าวว่า "ทานให้อร่อยนะครับ" ขอบคุณที่ดูแลชาวกันทรลักษ์ เจ้าของร้านได้ยินแล้วจะร้องไห้
วันนี้ (29 ธ.ค.) เฟซบุ๊ก Kanyawee Khongsim เจ้าของร้านอาหาร "ล้านกู หมูย่าง" อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โพสต์วีดีโอคลิปแสดงให้เห็นถึงน้ำใจคนไทย ต่อทหารหาญที่ปกป้องประเทศชาติจากสถานการณ์การปะทะระหว่างไทย-กัมพูชา โดยระบุว่า "หลังจากมีการสั่งหยุดยิง มีพี่ๆ ทหารได้ลงมากินข้าวที่ร้านประมาณ 20 คน แล้วมีคุณหมอใจดีคนนึงจ่ายบิลนี้ให้ทั้งหมด คุณหมอกล่าวกับทหารสั้นๆ ทานให้อร่อยนะครับ ขอบคุณที่ดูแลพวกเราชาวกันทลักษ์นะครับ (ได้ยินแล้วจะร้องไห้) (พี่ทหารกลุ่มนี้มีแต่หล่อๆ) อันนี้นอกเรื่องก่อน #ล้านกูหมูย่าง #กันทรลักษ์ #คนชายแดน" คลิปนี้มีชาวเน็ตแชร์กว่า 2,100 ครั้ง และคอมเมนต์ชื่นชมคุณหมอจำนวนมาก อาทิ
- คุณหมอน่ารักมากๆ
- เจอเหตุการณ์แบบนี้ฮีลใจแทนพี่ทหาร
- ขอบคุณคุณหมอที่เป็นเจ้ามือ ขอบคุณคนไทยที่รักและสามัคคีกัน เป็นเรื่องราวที่สวยงามมากค่ะ
- ขอบคุณคุณหมอมากค่ะ ที่มีน้ำใจกับพี่น้องทหารหาญทั้งหลาย แล้วขอบคุณทหารทั้งหลายที่ท่านเสียสละชีวิตและเลือดเนื้อรวมถึงต้องอยู่ห่างไกลครอบครัวเพื่อมาปกป้องผืนแผ่นดินมาตุภูมิของเราทุกคน เพื่อให้พี่น้องเราได้นอนหลับอุ่นสบาย
- ขอบคุณแทนน้องชายด้วยนะคะ ในทีมนี้มีน้องชายเราอยู่ด้วย ขอบคุณคุณหมอที่เลี้ยงอาหารและขอบคุณเจ้าของร้านที่ถ่ายคลิปมาให้เห็นว่าน้องเราปลอดภัยดี ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆ เลยค่ะ
- น้ำใจคนไทยสุดยอดเลยคับ เลี้ยงข้าวทหารไทย
- รักคนไทยที่สุด เรามีอารยะและเอื้อเฟื้อมีความสามัคคีในหมู่คนดี
- ขอบคุณคุณหมอเช่นกันค่ะที่ช่วยฮีลใจทหารกล้า
นอกจากนี้ เฟซบุ๊ก "ล้านกู หมูย่าง" ยังระบุเพิ่มเติมว่า ช่วงนี้พี่ๆ ทหารเยอะ ถ้าแม่ยกพี่ๆ ทหารอยากเป็นเจ้าภาพเลี้ยงพี่ทหารก็ติดต่อมาได้ และช่วงนี้ร้านเปิดแบบไม่มีวันหยุด
สำหรับอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุปะทะระหว่างไทย-กัมพูชา และมีชาวบ้านเสียชีวิตจากฝ่ายทหารกัมพูชายิงจรวด BM-21 ใส่เป้าหมายพลเรือนอย่างไม่เลือกหน้า