อันตราย! สะพานแขวนวัดใหญ่ แลนด์มาร์คแม่กลอง นักท่องเที่ยวถูกไฟดูดหมดสติ

พบนักท่องเที่ยวเป็นหญิงวัย 15 ปี ถูกไฟฟ้าดูดที่สะพานแขวนวัดใหญ่สมุทรสงคราม แลนด์มาร์คแห่งใหม่เมืองแม่กลองหมดสติ ชาวเน็ตวิจารณ์ช่างไฟประมาท ชุ่ย ดีแต่โปรโมท ไม่ดูแลความปลอดภัย มัวแต่ปิดข่าวกลัวคนไม่มาเที่ยวต้องรอให้ตายก่อนถึงจะแก้ไข
วันนี้ (29 ธ.ค.) บนโซเชียลฯ วิจารณ์กรณีที่กลุ่มเฟซบุ๊ก "ที่นี่สมุทรสงคราม" โพสต์ข้อความระบุว่า "เที่ยวดูไฟสะพานแขวนระมัดระวัง กันด้วยนะครับ ใครอยู่ในเหตุการณ์เล่าให้เพื่อนฟังหน่อย" ซึ่งเป็นการกล่าวถึงสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ชื่อว่า สะพานแขวนชมวิวแม่น้ำแม่กลอง (วัดใหญ่) ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม มีนักท่องเที่ยวประสบเหตุไฟฟ้าดูดหมดสติ
โดยเฟซบุ๊ก "หน่วยกู้ภัย มูลนิธิสว่างเบญจธรรม สมุทรสงคราม" รายงานว่า เมื่อวันเสาร์ (27 ธ.ค.) เวลา 22.14 น. หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม รับแจ้งจากศูนย์สั่งการ 1669 ว่ามีผู้ป่วยหมดสติ ขอความช่วยเหลือ ที่เกิดเหตุใกล้เคียงสะพานแขวนวัดใหญ่ ต.แม่กลอง จึงจัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครฯมูลนิธิสว่างเบญจธรรมพร้อมรถพยาบาล 1803 ออกให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ผู้ป่วยหญิง 1 ราย อายุ 15 ปี หมดสติล้มลง ไม่รู้สึกตัว ให้การช่วยเหลือด้วยการทำ CPR&AED ร้องขอรถกู้ชีพ (ALS) รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้าฯ สนับสนุนรับผู้ป่วย ก่อนนำส่งห้องฉุกเฉิน รพ.สมเด็จฯ เพื่อรักษาอาการต่อไป
ด้านชาวเน็ตวิจารณ์ดังนี้
- จริงๆ ใส่เบรกเกอร์ RCBO คุมสักนิด มันก็เซฟตี้ได้เยอะแล้วครับ รั่วตัด ดูดตัด ปัญหาคือ ช่างที่รับงาน มักจะเป็นช่างแบบครูพักลักจำ ไม่ได้รู้อะไรแนวนี้ แถมพอเราแนะนำ เถียงเราอีก
- ช่างไฟงานแบบนี้ ใช้วิธีเอาเข็มกลัดเสียบสายเพื่อต่อไฟเข้าหลอด ถ้าใครพลาดไปโดนเข็มกลัด ก็ไฟดูดไป
- ไฟกับเหล็กก็ไม่ต่างจากไฟกับน้ำ ควรที่จะคิดทบทวนใหม่ ก่อนที่จะมีความสูญเสียมากกว่านี้ มัวแต่ปิดข่าวกลัวคนไม่มาเที่ยวต้องรอให้ตายก่อนถึงจะแก้ไข
- ความประมาทของช่างไฟประดับงาน ตรงไหนที่เตี้ย ไม่พ้นมือเด็ก เด็กเอื้อมถึง ก็ควรใช้เทปพันตรงรอยต่อครับ
- ดีแต่โปรโมทไม่ดูแลความปลอดภัย
สำหรับสะพานแขวนวัดใหญ่สมุทรสงคราม เป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม ต่อจากดอนหอยหลอด อุทยาน ร.2 ตลาดน้ำอัมพวา และตลาดร่มหุบ เป็นสะพานคนเดินเท้าข้ามปากคลองแม่กลอง จากท้ายซอยสำนักงานป่าไม้ (วัดหลังบ้าน) ถึงวัดใหญ่ เป็นสะพานขึงลวดสลิง กว้าง 2.50 เมตร ยาว 120 เมตร และสะพานเดินเท้ายาว 118 เมตร บริเวณเสาออกแบบให้เป็นรูปปลาทูแม่กลอง และอีกฝั่งหนึ่งเป็นรูปกลองใหญ่ มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามเป็นเจ้าของโครงการ ใช้งบประมาณก่อสร้าง 16 ล้านบาท มีบริษัท โชคชัยรัตน์การโยธา จำกัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้าง