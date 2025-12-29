เอ็กซเรย์ 9 ปาร์ตี้ลิสต์พรรคเศรษฐกิจ ก่อนมาถึงพลเอกรังษี แคนดิเดตนายกฯ

รายงาน
การลงสมัครรับเลือกตั้ง สส. ของ พล.อ.รังษี กิติญาณทรัพย์ หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจ อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 (ททบ.5) กองเชียร์พากันอึ้ง เพราะเจ้าตัวในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี กลับอยู่ในบัญชีรายชื่อลำดับที่ 10 จากทั้งหมด 63 ราย แทนที่จะอยู่ในบัญชีลำดับต้นๆ เหมือนพรรคอื่น
กลายเป็นที่วิจารณ์ว่า เหมือนพรรคเศรษฐกิจจะดัน พล.อ.รังษี เพื่อคะแนนปาร์ตี้ลิสต์เป็นหลัก แต่ต้องเดิมพันว่า หากได้ไม่ถึง 10 เสียง พล.อ.รังษี ก็ไม่ได้เข้าสภาฯ แต่หากคะแนน สส. ถึง 1 ที่นั่ง คนที่ได้แน่ๆ คือ "คริส โปตระนันทน์" อดีตผู้ร่วมจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่ และผู้ก่อตั้งกลุ่มเส้นด้ายในตำนาน
อย่างไรก็ตาม เฟซบุ๊ก "พรรคเศรษฐกิจ" โพสต์ข้อความระบุว่า "เตรียมตัวฟังพร้อมกันว่าทำไม พลเอกรังษี ถึงตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะอยู่บัญชีรายชื่อลำดับที่ 10" ต้องดูกันต่อไปว่า เจ้าตัวจะชี้แจงอย่างไร?
มาดูกันว่า 9 รายชื่อปาร์ตี้ลิสต์ก่อนมาถึง "พลเอกรังษี" เป็นใครกันบ้าง?
1. นายคริส โปตระนันทน์ อดีตผู้ร่วมจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่ ผู้ก่อตั้งกลุ่มเส้นด้ายช่วงโควิด-19 ก่อนลาออกจากพรรคก้าวไกลเมื่อปี 2566 จัดตั้งพรรคเส้นด้าย ภายหลังเป็นประธานพรรคเศรษฐกิจ
นายคริสลาออกจากพรรคก้าวไกลด้วยเหตุผลก็คือ อยากได้พรรคการเมืองที่เป็นประชาธิปไตย ประชาชนเป็นเจ้าของ เพราะที่ผ่านมาการตัดสินใจในพรรคเป็นของคนกลุ่มเล็กๆ และไม่เห็นด้วยกับนโยบายหลายประการ
2. นายพีรพล กนกวลัย หรือ เฮียเล้าพญาไท ส.ก.เขตพญาไท อดีตแกนนำกลุ่มเส้นด้ายช่วงโควิด-19 อดีตเลขาธิการพรรคเส้นด้าย
3. น.ส.อังสณา เนียมวณิชกุล หรือ แนน กรรมการมูลนิธิเส้นด้าย อดีตผู้สมัคร สส.พรรคเส้นด้าย
4. พล.ต.ต.ไพบูลย์ มะระพฤษณ์วรรณ ที่ปรึกษาโรงพยาบาลตำรวจ ประธานบริษัท กรีนเวลท์ เฮลท์แคร์ จำกัด และ บริษัท ไพบูลย์ โพลีเมดิคอล จำกัด บุตรชาย พล.ต.อ.สล้าง บุนนาค อดีตรองอธิบดีกรมตำรวจ
5. นายพริษฐ์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ทายาทของหลวงเสรีเริงฤทธิ์ (หนึ่งในสมาชิกคณะราษฎร) และอดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ลาออกเมื่อปี 2562 หลังพรรคประชาธิปัตย์ร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐในตอนนั้น
6. นายส่งศักดิ์ ฉัตรชูสกุล นักธุรกิจ ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารจีเวลเนสสหคลินิก ภายใต้บริษัท จีเวลเนส จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินทิเกร็ดเต็ด ซิสเต็ม ซอฟท์แวร์ จำกัด
7. นายณัชพล สุพัฒนะ หรือ มาร์ค พิทบูล อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ประธานชมรมมิตรภาพพิทบูล อดีตรองหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ อดีตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย
8. นพ.กอบชัย เปี่ยมเพชรกุล เจ้าของพิกุลคลินิก แพทย์ศัลยกรรมความงาม
9. นายศรัทธา คชพลายุกต์ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น อดีตรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)