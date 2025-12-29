เปิดรายชื่อผู้สมัคร สส. บัญชีรายชื่อพรรคเด่น ศึกเลือกตั้ง 69 (อย่างไม่เป็นทางการ)

เปิดรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเด่นในการเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ. 2569 เอาเฉพาะพรรคภูมิใจไทย ประชาชน เพื่อไทย ประชาธิปัตย์ กล้าธรรม ประชาชาติ และพรรคอื่นๆ
พรรคภูมิใจไทย 98 รายชื่อ
1. นายอนุทิน ชาญวีรกูล
2. นายไชยชนก ชิดชอบ
3. นายวราวุธ ศิลปอาชา
4. นายสันติ พร้อมพัฒน์
5. นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ
6. นายชลัฐ รัชกิจประการ
7. นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์
8. นางสาวศุภมาส อิศรภักดี
9. นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ
10. นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล
11. นางนันทนา สงฆ์ประชา
12. นายร่มธรรม ขำนุรักษ์
13. นายกฤษฎา หลีนวรัตน์
14. นางสาวศศิธร กิตติธรกุล
15. นายศุภชัย ใจสมุทร
16. นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์
17. นายเกรียงยศ สุดลาภา
18. นายธนกร วังบุญคงชนะ
19. นางสาวรินทร์ลิตา อดิษะ
20. นายนิกร จำนง
21. นายปิติ ปิตุเตชะ
22. นายพิบูลย์ รัชกิจประการ
23. นายพงศกร อรรณนพพร
24. นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู
25. นางพูนสุข โพธิ์สุ
26. นางสาวรัชดา ธนาดิเรก
27. นายยุทธพล อังกินันทน์
28. นายอนุชา บูรพชัยศรี
29. นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์
30. นายปารเมศ โพธารากุล
31. นายอารี ไกรนรา
32. นายพีรพร สุวรรณฉวี
33. นายพินิจ จันทรสุรินทร์
34. นายกนก วงษ์ตระหง่าน
35. นายเอกภพ เพียรวิเศษ
36. นายสวาป เผ่าประทาน
37. นางสาวสัตตบุษย์ บุญเรือง
38. นายธนกฤต ชาติอนุลักษณ์
39. นางสาววีราภรณ์ เกียรติชัยพัฒน
40. นายมงคลพัฒน์ สรรณ์ไตรภพ
41. นายอรุณ พรหมคุณ
42. นายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์
43. นางสาวสุวณา ปิยะพิสุทธิ
44. นายสรวิศ ธานีโต
45. น.พ.มารุต มัสยวาณิช
46. นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร
47. นายพนม จันทร์ศรีทอง
48. นางสาวจิณตภา ฐิติพิทยา
49. นางพัทธนันท์ สมใจ
50. นายจำลอง ช่วยรอด
51. นางสาวณัฐกฤตา วิบูลย์วุฒิวงศ์
52. นายสมฤกษ์ บัวใหญ่
53. นายอาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์
54. นางสาวณิชกานต์ สิงขจร
55. นายสัญญา คงสมบัติ
56. ส.ต.สุพิน บุญเลิศ
57. นางกษมา จิรภัคเสถียร
58. นายพิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์
59. นายชูเกียรติ น้ำเงิน
60. นายนาวิน สังฆมาตร
61. นายสุรศักดิ์ เลิศรุจิกุล
62. นายเชิง รักหาญ
63. นายวีระยุทธ งามจิตร
64. นายจักรวัฒน์ ฐิติพิทยา
65. นายราเซนทร์ มาลัยวงศ์
66. นายขจรศักดิ์ สีทองหลาง
67. นายบุญอยู่ รอดพะดี
68. นายวันชนะ แถมยิ้ม
69. นายยูฮัน บูละ
70. นางสาวธนัชดา ตันจรารักษ์
71. นางจิณณา สืบสายไทย
72. นายขวัญชัย สกุลทอง
73. ว่าที่ ร.ต.กมล วิภาดาพิสุทธิ
74. นายจักรกฤษณ์ การะเกต
75. นายโกวิทย์ นาพิมพ์
76. นายกิตติศักดิ์ นาอ่อน
77. นางสาวพัชรนันท์ โกศลสมบัตินนท์
78. นายพิเชฏฐ์ ชัยศรี
79. นายบุญเกิด ทรงรัมย์
80. นางสาวณัฐสุดา เจริญพันธ์
81. นายเชน หมั่นเขตรกิจ
82. นางสาวปิยพร ไพบูลย์ จอมเทพมาลา
83. นายสมนึก นาห้วยทราย
84. นายธรรมรงศักดิ์ รักงาม
85. นายธานี เกสทอง
86. นายสวัสดิ์ อุทัยแสน
87. นายณัฐพล จรัสสุริยพงศ์
88. นายมานพ เกตุเมฆ
89. นายพีระเพชร ศิริกุล
90. นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์
91. นายรังสิกร ทิมาตฤกะ
92. นายพิกิฏ ศรีชนะ
93. นายสิรภพ ดวงสอดศรี
94. นายธนิศร์ ศรีประเทศ
95. นายทรงศักดิ์ ทองศรี
96. นายนภินทร ศรีสรรพางค์
97. นายพัฒนา พร้อมพัฒน์
98. นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล
พรรคประชาชน 99 รายชื่อ
1. นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ
2. นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล
3. นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร
4. นายเซีย จำปาทอง
5. นายอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์
6. นางสาวณัฐยา บุญภักดี
7. นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ
8. นายรังสิมันต์ โรม
9. นายพริษฐ์ วัชรสินธุ
10. นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
11. นายสิทธิพล วิบูลย์ธนากุล
12. นายธีระ สุธีวรางกูร
13. นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล
14. นายณัฐวุฒิ บัวประทุม
15. นายกิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ
16. นายวาโย อัศวรุ่งเรือง
17. นายวิสุทธิ์ ตันตินันท์
18. นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร
19. นายพูนศักดิ์ จันทร์จำปี
20. นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์
21. นายศุภโชติ ไชยสัจ
22. นายประมวล สุธีจารุวัฒน
23. นายเลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล
24. นายกิตติชัย เตชะกุลวณิชย์
25. นางสาวภคมน หนุนอนันต์
26. นายสรศักดิ์ สมรไกรสรกิจ
27. นายปิยรัฐ จงเทพ
28. นางสาวรักชนก ศรีนอก
29. นายรอมฎอน ปันจอร์
30. นายเอกภพ สิทธิวรรณธนะ
31. นายธีระศักดิ์ จิระตราชู
32. นายธนพร วิจันทร์
33. นายกรุณพล เทียนสุวรรณ
34. นายณรงเดช อุฬารกุล
35. นางสาวชุติมา คชพันธ์
36. นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์
37. นายนพณัฐ มีรักษา
38. นายรัชนาท วานิชสมบัติ
39. นายนิธิกร บุญยกุลเจริญ
40. นางสาวชลธิชา แจ้งเร็ว
41. นายวรวุฒิ บุตรมาตร
42. นางสาวศนิวาร บัวบาน
43. นายอำนาจ ชุณหะนันทน์
44. นายแทนศร พรปัญญาภัทร
45. นายภูริทัต จันทร์แก้ว
46. นายปารมี ไวจงเจริญ
47. นายธีระชาติ ก่อตระกูล
48. นายฐิติพงศ์ พิมลเวชกุล
49. นายฆนัท นาคถนอมทรัพย์
50. นายธีรวัตร์ ปัญญาณ์ธรรมกุล
51. นายธิวัชร์ ดำแก้ว
52. นางสาวจริยา เสนพงศ์
53. นายนิธิ ละเอียดดี
54. นายพีรัช สงเคราะห์
55. นายธนู แนบเนียร
56. นายอรรถพล ศรีชิษณุวรานนท์
57. นายวัลลภ ตรีฤกษ์งาม
58. นายรักชาติ สุวรรณ์
59. นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์
60. นายวิชิต เมธาอนันต์กุล
61. นายถนัด ธรรมแก้ว
62. นางฐิติยาภรณ์ ศุภรัตนสิทธิ
63. นายวิจักขณ์ฤทธิ์ จิวจินดา
64. นายอัศวิน สุทธิวิเชียรโชติ
65. นายคณาสิต พ่วงอำไพ
66. นายศุภลักษณ์ บำรุงกิจ
67. นายปรินทร์ จิระภัทรศิลป
68. นายทวีพล ตั้งใจรักการดี
69. นายนรชัย อนันต์ศักดากุล
70. นายคณิศร ขุริรัง
71. นายไมตรี สมณะ
72. นายธนากร กลิ่นผกา
73. นางสาวเบญจมาภรณ์ ศรีละบุตร
74. นางสาวตามหทัย ชนะบูรณาศักดิ์
75. นายทรงธรรม สุขสว่าง
76. นายมัจดี โต๊ะตาหยง
77. นายชาญณรงค์ วงศ์ลา
78. นายกษิเดช แดงเดช
79. นายธีร์ อิสระดำรงกุล
80. นายนพดล สมยานนทนากุล
81. นายณัฐดนัย วัดเกี้ยวพงษ์
82. นายธีรพงศ์ ชื่นชอบ
83. นายสมเมธ ยุวะสุต
84. นายปัญจมพงศ์ เสริมสวัสดิ์ศรี
85. นางสาวภัณฑิรา มั่นสัมฤทธิ์
86. นายบูรพา เล็กล้วนงาม
87. นายกฤษฎา บุญทศ
88. นายเทพพร จำปานวน
89. นายชัยสักก์ สุนทรวิภาต
90. นางวริสา มีเจริญ
91. นายกฤษฎา อุดมเวช
92. นายภีศเดช สัมมานันท์
93. นายพอล ศุภศิษย์ นิ่มสุวรรณ
94. นายคมเดช หลิมรัตน์
95. นางสาวอังสนา โรมินทร์ คราวซ์ช
96. นายวรภพ วิริยะโรจน์
97. นายนิติพล ผิวเหมาะ
98. นายคำพอง เทพาคำ
99. นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร
พรรคเพื่อไทย 100 รายชื่อ
1. นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์
2. นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
3. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
4. นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร
5. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง
6. นายจาตุรนต์ ฉายแสง
7. นายชูศักดิ์ ศิรินิล
8. นายสุทิน คลังแสง
9. นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ
10. นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช
11. นายสุชาติ ตันเจริญ
12. นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล
13. นายธงธรรม เวชยชัย
14. นางสาวณัฐธิดา เทพสุทิน
15. นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์
16. นายอดิศร เพียงเกษ
17. นางสาวขัตติยา สวัสดิผล
18. นายจักรภพ เพ็ญแข
19. นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ
20. นายมังกร ยนต์ตระกูล
21. นายศึกษิษฎ์ ศรีจอมขวัญ
22. นายดนุพร ปุณณกันต์
23. นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ
24. นายก่อแก้ว พิกุลทอง
25. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ
26. นายเกษม อุประ
27. นางสาวละออง ติยะไพรัช
28. นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์
29. นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด
30. นายนิคม บุญวิเศษ
31. นายรวิศ สอดส่อง
32. นางสาวศรัญยา ปาลีมาพันธ์
33. นางสาวลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์
34. นายวิชชา กลิ่นประทุม
35. นายสุรเกียรติ เทียนทอง
36. นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์
37. นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์
38. นายต่อศักดิ์ อัศวเหม
39. นายเชิดชัย ตันติศิรินทร์
40. นายสิงหภณ ดีนาง
41. นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์
42. นายวิโชติ วัณโณ
43. นายสหัสชัย อนันตเมฆ
44. นางสาวอรวรรณ สมวงศ์
45. นายเอกพร รักความสุข
46. นายกล่ำคาน ปาทาน
47. นายสยาม หัตถสงเคราะห์
48. นายจรัล แก้วเป็ง
49. นายหนุนศักดิ์ เล็กอุทัย
50. นายปุณยวัจน์ เหลืองวิจิตร
51. นายประเมศฐ์ พิชญ์พันธ์เดชา
52. นายกฤช เอื้อวงศ์
53. นายคุณปิณ ติรณศักดิ์กุล
54. นายสมคิด เชื้อคง
55. นายจรูญ แสนพิมพ์
56. นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา
57. นางญาณิกา เทียนทอง
58. นายณณัฏฐ์ หงษ์ชูเวช
59. พล.ต.ต.ธรรมนูญ มั่นคง
60. นายตติยภัทร์ ปิติศรษฐพันธุ์
61. นายรวีภัทร์ จิรศักดิ์วัฒนา
62. นายเมธาพัฒน์ ศรีมนัส
63 นายจาตุรนต์ นกขมิ้น
64. นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์
65. นายฉัตริน จันทร์หอม
66. นายธนประเสริฐ จันทรักษารังษี
67. นายธิติวัฐ อดิศรพันธ์กุล
68. นางสาวนภาดา เพ็ชรจินดา
69. นางนลินี ทวีสิน
70. นายนิทัศน์ ศรีนนท์
71. นายบรรจง ยางยืน
72. นางสาวปนันรัตน์ วิริยะกุลศานต
73 นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์
74. นายพีรวิชญ์ ขันติศุข
75. นายภูวเดช นพฤทธิ์
76. นายวิเชียร ขาวขำ
77. นางสาวศลิษา เลิศชวัสรัชต์
78. นางศุภรดา เลาหพงศ์ชนะ
79. นางณริยา บุญเสฐฐ
80. นางสาวสกาวใจ พูนสวัสดิ์
81. นายสุรชัย เบ้าจรรยา
82. นายสุรภี รุ้งโรจน์
83. นางอนงค์ ล่อใจ
84. นายอิสรา สุจารี
85. นายอุทัย ทัพอาสา
86. นายอุเมสนัส ปานเดย์
87. นายผ่านภพ รักตพงศ์ไพศาล
88. นายนรวิชญ์ หล้าแหล่ง
89. นายพลนชชา จักรเพ็ชร
90. นายสุทธิเกียรติ วีระกิจพานิช
91. ร้อยเอกหญิงภัทร์ดารัสมี ทองสลวยกร
92. นายพงศ์ศรัณย์ อัศวชัยโสภณ
93. นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล
94. นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์
95. นางสาวธีราภา ไพโรจน์กุล
96. นายพิชัย นริพทะพันธุ์
97. นายชัย วัชรงค์
98. นายจักรพงษ์ แสงมณี
99. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
100. นายภูมิธรรม เวชยชัย
พรรคประชาธิปัตย์ 98 รายชื่อ
1. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
2. นายชวน หลีกภัย
3. นายกรณ์ จาติกาวณิช
4. นางการดี เลียวไพโรจน์
5. นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์
6. นายอัมพร พินะสา
7. นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย
8. นายชัยชนะ เดชเดโช
9. นายสกลธี ภัททิยกุล
10. นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี
11. นายอิสรา สุนทรัวัฒน์
12. นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร
13. นายเมฆินทร์ เอี่ยมสอาด
14. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์
15. นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ
16. นายสาธิต ปิตุเตชะ
17. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์
18. นายราเมศ รัตนะเชวง
19. นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ
20. นางกันตวรรณ ตันเถียร
21. นายเจะอามิง โตะตาหยง
22. นายสามารถ ราชพลสิทธิ์
23. นายสุทัศน์ เงินหมื่น
24. นายชนินทร์ รุ่งแสง
25. นางสาวรังสิมา รอดรัศมี
26. นายธนิตพล ไชยนันทน์
27. นายสามารถ ลอยฟ้า
28. นายอรรถพล สังขวาสี
29. นายไชยยศ จิรเมธากร
30. นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท
31. นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล
32. นายเจือ ราชสีห์
33. นายไพเจน มากสุวรรณ์
34. นายศุภชัย ศรีหล้า
35. นางสาวพิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล
36. นายประชา ยอดวานิช
37. นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล
38. นายชายพงษ์ นิยมกิจ
39. นายสุรบถ หลีกภัย
40. น.ส.ณัฏฐา ปิ่นนัดดา วสันตสิงห์
41. นายเกษมสุข บุญเจริญ
42. นายชลภัฏ จาตุรงคกุล
43. นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์
44. นายธนน เวชกรกานนท์
45. นางมณทิพย์ ศรีรัตนา
46. พล.ต.ท.วรายุทธ สุขวัฒน์
47. นายจิรวัฒน์ จังหวัด
48. นางสาวปทิตตา ไชยปาน
49. นางฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง
50. นายรุจชรินทร์ ทองใหญ่
51. นางขนิษฐา นิภาเกษม
52. นายสมศักดิ์ โมรีชาติ
53. นางสาวชมพูนุท นาครทรรพ
54. นายดนุช ตันเทอดทิตย์
55. นายวิวัฒน์ กิตติพรพานิช
56. พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์
57. นายณัฐวุฒิ ภารพบ
58. นายภูริทัต รัตนพาหุ
59. นางสาวกุลชยา เต็มชวาลา
60. นางสาวเปี่ยมสุข เมนะเศวต
61. พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ รักสลาม
62. นางนฤมล รัตนาภิบาล
63. นางสาวศณิศา จิรเสวีนุประพันธ์
64. นายวิชิต กลิ่นทอง
65. นายสิทธิชัย จรานุพันธ์
66. นางสุรภา ประยงค์ระวิกูล
67. พ.อ.ธนิต พฤกษ์พนาเวศ
68. รศ.ดร.ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์
69. นายภาธิน เสือดาว
70. นายนภัทร โภคาสัมฤทธิ์
71. นายมนตรี รักษาดี
72. นายพุฒิสิทธิ์ ตั้งสิริหิรัญกุล
73. นายวรพจน์ ธาราศิริสกุล
74. นายศักร์สฤษฎิ์ ศรีประศาสตร์
75. นายฉัตรชัย พะลัง
76. ว่าที่ ร.ต.กฤษฎา ขมัน
77. นายศุภสิทธิ์ ลิ้มตระกูล
78. นายอนันต์ ฤกษ์ดี
79. นายสัมมา คีตสิน
80. นางปิยะพร เอี่ยมฐิติวัฒน์
81. นายกันติพจน์ สิริภักดิสกุล
82. นายรัฐชทรัพย์ นิชิด้า
83. นางสาวสาวิตรี พฤกษ์อังคาร
84. นายขจรพงษ์ พูลสวัสดิ์
85. นายวิศรุต วิญญูเอกสิทธิ์
86. นายนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์
87. นายสวินธ์ จูฑะโยธิน
88. นายณัฏฐกิตติ์ เขตตระการ
89. นายจาตุรนต์ บุญมา
90. นายสาคร เกี่ยวข้อง
91. นายธีระ สลักเพชร
92. นายอรรถพร พลบุตร
93. นายประกอบ รัตนพันธ์
94. นายสุกิจ ก้องธรนินทร์
95. นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์
96. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
97. นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ
98. นายอลงกรณ์ พลบุตร
พรรคกล้าธรรม 100 รายชื่อ
1. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า
2. ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
3. นางปวีณา หงสกุล
4. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
5. นายวิกรม เตชะธีราวัฒน์
6. ดร.เจนจิรา รัตนเพียร
7. นายนัจมุดดีน อูมา
8. นายฉัตรชัย นิติภักดิ์
9. พ.อ.ยุทธพงศ์ พิพิธภักดี
10. พลเอก เดชนิธิศ เหลืองงามขำ
11. นายกองตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์
12. นายนิกร ซัจเดว์
13. นายชาญวิทย์ มุนิกานนท์
14. นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์
15. นายมุข สุไลมาน
16. นายมนตรี ปาน้อยนนท์
17. นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ
18. นายเอกราษฎร์ ช่างเหลา
19. นายสุธี พงษ์เพียรชอบ
20. ดร.ไพโรจน์ ตันบรรจง
21. นายเชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ
22. นายกฤดิทัช แสงธนโยธิน
23. พล.ต.อ.วีรชน บุญทวี
24. พลเรือเอก สุทิน หลายเจริญ
25. นางมุกดา พงษ์สมบัติ
26. นางอนุรักษ์ บุญศล
27. นายศักดา คงเพชร
28. นางสาวณภาภัช อัญชสาณิชมน
29. นายสุชาติ อุสาหะ
30. นายทักษิณ แก้วสามดวง
31. นายธนุ วงษ์จินดา
32. นายณัฐกิตติ์ ของทิพย์
33. นายธนสาร ธรรมสอน
34. นายศุภวิชญ์ จันทร์เสถียร
35. นายณัฐวัฒน์ ชั้นอินทร์งาม
36. นายไพรัตน์ ตันบรรจง
37. พล.ต.ต.กริช กิติลือ
38. นายกฤตตฤน สุขบริบูรณ์
39. พลเรือโท นิรัตน์ ทากุดเรือ
40. พ.ต.อ.ดุลยมาน แยนา
41. พ.ต.อ.ปัตตะ มะดาวา
42. พ.ต.อ.ชัยพฤกษ์ ผาติวรากร
43. พลเอก สุรวัช บุตรวงษ์
44. นายองอาจ เกษเมธีการุณ
45. นายโปรดปราน โต๊ะราหนี
46. นางสาวนัชธนัญญ์ ทรัพย์ญาณกรณ์
47. นายณัฎฐ์พงษ์ ยงใจยุทธ
48. นายมูฮัมหมัด อาลาวี บือแน
49. นางสาวพิชชาภัสร์ อมาตย์วรานนท์
50. นายฮานาพี หมีนเส็น
51. นายศุภวัฒน์ เมธาวัชรินทร์
52. นายชินกร ก้าววิทยาคม
53. นางธัญญรัตน์ ไชย์ศิริคุณากร
54. นางสาวชานิสรา ภูวิจิตร
55. นายเจริญ แซ่เต็ง
56. นายองค์กร อมรสิรินันท์
57. นายอาลี คาน
58. นายมูฮัมมัดรอซาร์กี แวบือซา
59. นายณัฐพงษ์ เนียมสม
60. นายรอเซ็ต เบ็นแหละแหนะ
61. นายมูหามัดรอซากี เจ๊ะอุเซ็ง
62. นายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์
63. นายโชคภิวัสร์ เลิศสุรสีห์
64. นายชำนาญ เหล่าทอง
65. นายทินพัฒน์ เรืองฤทธิ์
66. นายปรีชา วรกุล
67. นายวัชรางกูล แสนเสริม
68. นายสุภณ พงศ์อักษร
69. นายเอกรินทร์ นิลสวัสดิ์
70. นายโยธิน วรารัศมี
71. นายชัยโรจน์ โชติกิตติวาณิชย์
72. นายพีรพล สุทธิมัย
73. นายชนกานต์ เหยียดชัยภูมิ
74. นายบุรวิช เรืองแก้ว
75. นายอัครกฤษณ์ นุ่นจันทร์
76. นายสมโภชน์ สุทธิปัญญา
77. นายเกียรติศักดิ์ อุดขา
78. นายธนพล บุญมาลี
79. นายสุรชัย กุลทรงคุณากร
80. นายชวิศ ควันธรรม
81. นายสุทน สุวรรณโณ
82. นายอุทัยรัชต์ ปรีชา
83. นายสุนันท์ อึ้งทรงธรรม
84. นายทวีเกียรติ ใจดี
85. นางสาวศิริรัตน์ สิริโชควงศ์สกุล
86. นายสุวัตร มีบุตร
87. นาวาเอก ปฎิยุทธ์ บุญปาลิต
88. นายอัครวัต เวชสถิตย์
89. นายเทพฤทธิ์ สีน้ำเงิน
90. ดร.นนชัย ศานติบุตร
91. นายสาคร พรมภักดี
92. พลตำรวจตรี วัชรวิชย์ ณรงค์พันธุ์
93. นายภูหลวง เสิศรัฐการ
94. นายประยูร พูลจันทร์
95. นายอัศวโรจน์ เถาว์กลอย กูจิ
96. นายอธิวัฒน์ จันทรา
97. นายสุนทร รักษ์รงค์
98. นายเลิศบุตร บูรณะคุณาภรณ์
99. นายณัฐนนท์ เอี่ยมพูลทรัพย์
100. นายพิชาณัฐ เกษมธนาภิรักษ์
พรรครวมไทยสร้างชาติ 100 รายชื่อ
1. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
2. นายชัชวาลล์ คงอุดม
3. นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี
4. นายนราพัฒน์ แก้วทอง
5. นายวิทยา แก้วภราดัย
6. พ.อ.เฟื่องวิชชุ์ อนิรุทธเทวา
7. นายสยาม บางกุลธรรม
8. นายสามารถ มะลูลีม
9. น.ต.ปุญณัฐส์ นำพา
10. นายปรากรมศักดิ์ ชุณหะวัณ
11. นายเกรียงไกรมาศ พจนสุนทร
12. นายขรรค์ชัย แก้วเนตร
13. นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์
14. นายติน ตันติเตชะ
15. นายอดิศร โพธิ์อ่อน
16. นายอะห์หมัด บอสตา
17. นายวัชรินทร์ เรืองฤทธิ์กูล
18. นายนพดล พรหมภาสิต
19. นายสมโภชน์ โชติชูช่วง
20. นางสาวภัทธปภา นิ่มเรือง
21. นายฐิฎฐิติวาสก์ เสนีย์
22. นายศรายุทธ พุทธรักษา
23. นายสุโรจน์ จันทรพิทักษ์
24. นายศิริ งามขำ
25. นายณัฐชา ลิขิตกิจวรกุล
26. นางสาวนารีรัตน์ ว่องไว
27. พล.ร.ต.วชิระ ประทีปะวณิช ร.น.
28. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศุภานัน ตัณยะกุล
29. นางสาวสุดาพรรรณ นิธิยานนท์
30. นางสาวนงลักษณ์ นกต่อ
31. นางสาวฐิตาภรณ์ สุขประชา
32. นางสาวรัตนาวรรณ สุขศาลา
33. นายสราวุธ ศุกรมย์
34. นางสมจิตต์ รถทอง
35. นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์
36. นายวรชาติ อหันทริก
37. นายกิตติพัฒน์ มีสุวรรณ
38. นางสาวพนัชกร ตุลานนท์
39. นายภูมินทร์ วรปัญญา
40. นางสาวพนัชปวัน สายสุวรรณ
41. นายบุญมั่น มณีนันทน์
42. นางสาวณัฐสินี วันทมาตย์
43. นายชยกร มาอินทร์
44. นางนิษฐ์วดี พรเลิศเทียนชุบ
45. ร.อ.พีระภัฏ บุญเจริญ
46. พลตรีนิวัติ ก้อนทอ
47. นายนิธิโรจน์ พุทธิเรืองนนท์
48. นายวัฒนา ภู่โอบอ้อม
49. นางสายพิน สันทัด
50. นางวีณา วีรอิสกุล
51. นายเสกสรรค์ อุ่นอ่อน
52. นายสงกรานต์ สมัครเขตรการณ์
53. นางสาวณัฐกฤตา สุวรรณรัตน์
54. นายวสวัตติ์ กลิ่นขจร
55. พ.ต.อ.สุรศักดิ์ เปลี่ยนขำ
56. นายสุขสวัสดิ์ เสมอมาศ
57. นายปิยวัฒน์ บุญมา
58. นายสีหศักดิ์ อดุลย์วิโรจน์
59. นายนิคม ฤทธิ์ศรีบุญ
60. นายโปรย สมบัติ
61. นายอัศวิน นิลเต่า
62. นายอนันต์ จินะกาศ
63. นายวิเชษฐ์ ชูชื่น
64. นางสาววาเลน ชื่นโชคสันต์
65. นางสาวกนิษฐรินทร์ พัชรภักดีโชติ
66. นายนรเกติ ยองประยูร
67. นางสาวพัฒน์นรี ชัยอารีย์กิจ
68. นายจิรัฏฐ์ ชัยอารีย์กิจ
69. นายกร บุญมาเลิศ
70. นายนิธิพัฒน์ ศรีสวัสดิ์
71. นายนิติศาสตร์ มลาไวย์
72. นายพิสิฐ ประเสริฐศรี
73. นายทองคำ ผัดคำ
74. นายปภาณ บุญลือพันธ์
75. นายรักสยาม มานานุภาพ
76. นายเดชา พงษ์พานิชกุล
77. นายปฎิภาณ ปัญญาดี
78. นายวิชาญ หงส์นฤชัย
79. นายสมเกียรติ คงเจาะ
80. นายจรูญ พุทธซ้อน
81. นายประชา มุ่งรักษ์ชน
82. นายศักรินทร์ เกตุนุ้ย
83. นางสาวรัชต์ฉวี แก้วกิ่งจันทร์
84. นายคยูรทร อ่อนแก้ว
85. นายจรูญฤทธิ์ สุวรรณรัตน์
86. นายสมยศ ลักษณะสมบูรณ์
87. นายธนภัทร จันทนา
88. นายธนวัฒก์ สมบัติรักษ์
89. นายมหภาค ชูแจ้ง
90. นายจิรเมศร์ อุดมประยูรศักด์
91. นายสมบัติ จันมาทนะ
92. นางสาวจุฬารัตน์ วัฒนะวิรุณ
93. ว่าที่ ร.ต. ธนิตศักดิ์ ดารามั่น
94. นายไต้หวัน คำสร้าง
95. นางปรารถนา สีม่วง
96. นายพชรพล จิตรีปลื้ม
97. นายจรัล บุญพนาศรี
98. นางสาวจิราภา มุขจร
99. นางสาวนูรนีซา มะยิ
100. นายสยามรัตน์ ตติยานนท์
พรรคพลังประชารัฐ 35 รายชื่อ
1. นายภัครธรณ์ เทียนไชย
2. พลเอกกฤษณ์โยธิน ศศิพัฒนวงษ์
3. พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย
4. พลเอกสุนัย ประภูชะเนย์
5. นายสนั่น พงษ์อักษร
6. นายบุรินทร์ สุขพิศาล
7. นายสมโภชน์ แพงแก้ว
8. พ.ต.อ.ศุภกฤษ เดือนแจ้งรัมย์
9. นายอาทิตย์ เล่าสกุล
10. นายพุทธชาติ ช่วยราม
11. นายกฤษณพล เกรียงไกรฤทธิ์
12. นายกิตติศักดิ์ ครุฑประเสริฐ
13. นายจุมภฏ ชูศักดิ์เจริญ
14. นายฉัตรชัย ธนาวุฒิ
15. นางสาวณัติชฎาภรค์ สิทธิโชติยิ่งยศ
16. นายดาโต๊ะสรีสุธิพันธ์ ศรีริกานนท์
17. นายดำรงค์ รุ่งเรือง
18. นายเดชทัต บุนนาค
19. นายทวีศักดิ์ ปิยะวิสุทธิกุล
20. นายปรพล อดิเรกสาร
21. นพ.ประสงค์ บูรณ์พงศ์
22. นายประเสริฐ กรุดเงิน
23. นางพรกมล บุนนาค
24. นายพัฒนจักษ์ แพทย์รัฏณี
25. นายพิพัฒน์ จำปาทอง
26. นางภคปภา ศิริณายุกุล
27. นางสาวภคอร พลพรกลาง
28. นายมานิตย์ จินดามงคล
29. นายรักพงษ์ แช่ตั้ง
30. นายวสันต์ แก้วงาม
31. นายวันชัย โคตรแก้ว
32. นายศรสุทธา กลั่นมาลี
33. นางสาวอิสยาภรณ์ วงษานุทัศน์
34. นายอุดมเกียรติ อภินันทิกุลปานมี
35. นายเอกราช พรหมลัมภัก
พรรคประชาชาติ 37 รายชื่อ
1. พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง
2. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา
3. นายรุ่งเรือง พิทยศิริ
4. นายฟาฮัด มะทา
5. พล.ต.ต.ไมตรี สันตยากุล
6. นายวรวีร์ มะกูดี
7. นายวิทยา พานิชพงศ์
8. นายธนาธิป พรหมชื่น
9. นายนพรัตน์ กาญจนวโรดม
10. นายธงชาติ รัตนวิชา
11. นายชัยนูรดีน นิมา
12. นายอับดุลเราะมัน มอลอ
13. นายฐาคณิษฐ์ พรทองประเสริฐ
14. นายมนตรี บุญจรัส
15. นายอับดุลมูไฮมีน สาและ
16. นายอิมรอน เส็นหลีหมีน
17. นางสาวณมลพรรษ วิริยะโรจน์
18. นายสูฮัยมี ลือแบซา
19. นางสาวรอมือละห์ แชเยะ
20. นางสาวบุษราคัม แก้วเกิด
21. นางสาวตฤน ล่อใจ
22. นายประดิษฐ์ พราหมณ์จินดา
23. นางสาวธนัญญรัชช์ เศรษฐาธิรัชฎิ์
24. นายไชยพล เดชตระกูล
25. พล.ต.ต.สุรศักดิ์ รมยานนท์
26. นายอภินันท์ พัฒนศิริ
27. นายอรรถภพ ว่องธนวณิช
28. นายปิยะ หมานอีน
29. นายองอาจ สุขเอมโอษฐ์
30. นายอานัต ช่างเรือ
31. นายสรธรรม จินดา
32. นายมนูญ บือราเฮง
33. นายสมศักดิ์ ผู่เจริญ
34. นายพิเชษฐ์ ดารากัย
35. นายชาญฤทธิ์ ปราณประเสริฐ
36. นายณัฐพงศ์ สุวรรณศิลป์
37. นายพิสุทธิ์ อังจันทร์เพ็ญ
พรรคเศรษฐกิจ 63 รายชื่อ
1. นายคริส โปตระนันทน์
2. นายพีรพล กนกวลัย
3. นางสาวอังสณา เนียมวณิชกุล
4. พลตำรวจตรีไพบูลย์ มะระพฤษณ์วรรณ
5. นายพริษฐ์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์
6. นายส่งศักดิ์ ฉัตรชูสกุล
7. นายณัชพล สุพัฒนะ
8. นพ.กอบชัย เปี่ยมเพชรกุล
9. นายศรัทธา คชพลายุกต์
10. พลเอกรังษี กิติญาณทรัพย์
11. นายวรินทร อัศนีวุฒิกร
12. นางนงเยาว์ วราโชติเศรษฐ์
13. นายจิณณฉัตร อริยสวโรจน์
14. นางปนัดดา ลีลาอุดมลิปิ
15. นายจุฬาบุตร คุ้มเจริญ
16. นายนรวิช อนากุล
17. ดร.ธีร์ลดา ธีราวรชรเศรษฐ์
18. นายปวัน เลิศพยับ
19. นายชาติพรรณ โชติช่วง
20. นายภูริพงศ์ จงสกุล
21. พลเอกชัยชนะ นาคเกิด
22. นายไพศาล เชิดชุ
23. ว่าที่ร้อยตรีธวีพงษ์ สิทธิธัญกิจ
24. นายพัฒนพัฒน์ คุ้มวิเชียร
25. นายศักดินา รักอุดมการณ์
26. นายอิทธิศักดิ์ สันต์ธัญดิฐ
27. นางรัชนี ยิ่งฉายรักษ์
28. พลตรีฉัตรมงคล เกิดปั้น
29. นายสวาท สุทธิอาคาร
30. นายเขมธนวัฒน์ ชูชาติสกุล
31. นายจิรวัฒน์ สมบูรณ์สาร
32. นายสไว ทัศนีย์ภาพ
33. นาวาโท ดร.สุปัญญา จันทร์เพ็ญศรี
34. นายคงธัช เตชะวิเชียร
35. นายสกนธ์ อาภาภรณ์กุล
36. นายฐณวัฒน์ เขื่อนวงค์วิน
37. นางสาวผ่องศรี ชาญตระกูลทวี
38. นายสรรเสริญ บุญเกษม
39. นายกฤษติเดช จันทร์งาม
40. นายสิทธิโชค คล้อยแสงอาทิตย์
41. นายไพฑูรย์ หอมกลุ่น
42. นายกาญจนพฤก มาสดใส
43. นายกานนท์ แสนเภา
44. นายณัฐวัชร จันทโรธรณ์
45. ดาบตำรวจชิษณุชา สะมะเหตุ
46. นายพิพัฒน์ วินโก
47. นายศุภชัย วันอัน
48. นายอานนท์ กระบอกโท
49. นายวุฒิไกร ศรีจันไชย
50. นายพิชิตชัย รัชตามพร
51. นายณัฐกฤช อยู่มั่นธรรมา
52. นางสาวพรลภัส ตั้งจตุรงค์ไพศาล
53. พันเอกพปริญไชย เสวกวี
54. นายประชา โพธิ์ศรี
55. พันตำรวจเอกพิทักษ์ เอียดแก้ว
56. พลเอกสาละวิน อุทรักษ์
57. นายจักรกฤษณ์ ยั่งยืน
58. นายศุภณัฐ วุฒิพันธ์
59. นายกฤษณทัสค์ ทำไหมธาราสีห์
60. นายธนารัชต์ สมคเน
61. นายสมนึก สุชัยธนาวนิช
62. ดร.ประกาสิต เลิศมุกดา
63. นายธนโชติ แสงวิมาน
พรรคไทยก้าวใหม่ 60 คน
1. ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
2. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
3. นายก้องเกียรติ กรสูต
4. นางสาวจิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร
5. นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา
6. นายศักย์ ทับพลี
7. นายคเณศ วังส์ไพจิตร
8. นายกิติ วงษ์กุหลาบ
9. นายจักรพันธ์ พรนิมิตร
10. นายณัฐวัฒน์ บูรณะกนก
11. นายชยพล เจียงกะรัต
12. นายภาณุรัช ดำรงไทย
13. นายคมสัน พันธุ์วิชาติกุล
14. นายเศรษฐฐากรณ์ วงษ์อารยะสกุล
15. นายเอกสิทธิ์ วงศ์เทพวาณิชย์
16. นางสาวธัญชนก นานา
17. นายสุจินดา เสงี่ยมไพศาล
18. นายยุสรีย์ กอดิรีย์
19. นายเอกรส จินตะมัย
20. นายเศษฐวิชช์ ศิริโภคานุสรณ์
21. นางสาวอภิชชยา เทพโสธร
22. นางสาวชนิกานต์ นุ่มบัว
23. นายรุ่งโรจน์ สุวรรณสิชณน์
24. นายกฤช จุลกะเศียน
25. นายกิตติเดช กิจมโนมัย
26. นายไตรรัตน์ มิ่งเมือง
27. ว่าที่ ร.อ. พรเนตร ศรีทอง
28. นายอำนาจ ทัดสวน
29. นายชิน จินตประยูร
30. นายหรรษวัธน์ ศิริฉัตรฐิติกุล
31. นางจิราภรณ์ บุญไกรสร
32. นายชัยวัฒน์ งามศักดิ์ทวีชัย
33. นายวัชรากร นาคทองกุล
34. นางสาวนิรินธร มีทรัพย์นิคม
35. นายรัชต์เชียร ทิพธนากิตติพร
36. นายกุลพงษ์ เกยานนท์
37. นายชาติพฤษภา พงษ์อมาตย์
38. นายสาโรจน์ คำพิทักษ์
39. นายบุญเศรษฐ์ มานะดี
40. นายเปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
41. นายทวีศักดิ์ อัชรางกูร
42. นายญาณกร วรากุลรักษ์
43. นายเสน่ห์ ขาวโต
44. นางวิบูลย์ สุริยจักรยุทธนา
45. นายภพสุกานต์ ศิริพงศ์ภัค
46. นายพิธาน โตตระกูลพิทักษ์
47. นายศิวฤทธิ์ นนทวุฒิสวัสดิ์
48. นายสมเพชร ปาปะโข
49. นายสงวน ศรีม่วง
50. นายวรศักดิ์ ทองศิริ
51. นายวีระชัย นพปราชญ์
52. นายนราธร สุขฉันทะ
53. นายธำรง ลิ่มประสิทธิ์
54. นายเนติ เศรษฐเกียรติ
55. นายเนติธร พรพิทักษ์สิทธิ์
56. นายปิติ จันทรุไทย
57. นายประเสริฐ เมืองแก้ว
58. นางชัญญาภัค แจ่มจำรัส
59. นายสมัครสุนทรเวทย์ ปรีชาชัยวัฒน์
60. นายศราวุธ นาควิทยานนท์
พรรคไทยสร้างไทย 79 รายชื่อ
1. นายอุดมเดช รัตนเสถียร
2. ดร.ประวัฒน์ อุตตะโมช
3. นายชวลิต วิชยสุทธิ์
4. นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น
5. นายไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์
6. นายปริเยศ อังกูรกิตติ
7. นายภัชริ นิจสิริภัช
8. นายศรัณยู คงสวัสดิ์เกียรติ
9. นายวัชรพงศ์ อึงศรีสวัสดิ์
10. นายวรวุฒิ โตวิรัตน์
11. ดร. พิศุทธิ์ จำเริญรวย
12. นายวิจักร อากัปกริยา
13. นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
14. นายกฤษฎา เฉลิมสุข
15. นายศุชัยวุธ ชาวสวนกล้วย
16. นายปิยะณัฐ อันทะไชย
17. ดร.ณรงค์ รุ่งธนวงศ์
18. นายทิวากร สุระชน
19. นายเวชยันต์ ช้างรักษา
20. นายณัฐวัฒน์ พอใช้ได้
21. ดร. ศักดิ์ณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา
22. นายนิเวช มิ่งมิตรโอฬาร
23. นายอดิลัน อาลีอิสเฮาะ
24. นายสุนทร ภู่ไพบูลย์
25. นายนัฎฐ์ประชา เกื้อสกุล
26. นายทูลสวัสดิ์ ยอดมณีบรรพต
27. นางสาวรินรดา สหพัฒนโชติ
28. นายทรงกริช รัตนวรรณี
29. นายประวัติ สุทธิประภา
30. นายศรายุทธ โอสุวรรณรัตน์
31. นายยืนยง โพธิ์อุดม
32. นายวิชิต ตันจรัสสกุล
33. นายประมวล สีแสง
34. นายณัฐวุฒิ วงศ์เนียม
35. นายศุภเวศย์ รณะนันทน์
36. นางสาวมาริสา สมคำพี่
37. นางสาวอัจฉราภาดาพิสุทธิ์ สารคำ
38. นายพันศักดิ์ จันทร์ใบเล็ก
39. นายก้อง เพชรแก้ว
40. นายสุทิน ช่วยธานี
41. นายวัฒนพงษ์ จิตตรี
42. พ.ต.อ. กนิษฐ์ ประสานสุข
43. นายโรจนฤทธิ์ รักษ์กุล
44. นางสาวปทุมรัตน์ สุราฤทธิ์
45. นายบุญโชค สังขาว
46. นางสาวสุดารัตน์ รัตนพงษ์
47. นางสาวนิภาพรรณ โอทอง
48. นายบุญสืบ จันทร์แจ่มศรี
49. นายอภิรัฐ พันธ์สืบ
50. นางสาวพิชญาณี พรหมด้วง
51. นางนาตญา สุวรรณ์ชาติ
52. นายธีระพงษ์ ไชยรี
53. นายภูธเนศ โพธิประสิทธิ์
54. นายประมวล ตรีเดช
55. นายประจวบ รัตนพงษ์
56. นายพชร สงประเสริฐ
57. ดร.สุพัชรี สุปริยกุล
58. นายถาวร วงศ์ชนะ
59. นายอลงกรณ์ คงฉาง
60. นางสุวภัทร์ เหมโกทวีทรัพย์
61. นายธนบดี บุญเกษมสมบัติ
62. นางสาวมุกรวี บุญงาม
63. นายธเนศพล อินทร์จันทร์
64. จ.ส.อ.ทัดเทียม เพ็ชรศรี
65. นายพิเชฐ สุดเดือน
66. นายรัตนพล วงศ์เทวราช
67. นายพัลลภ เสนาดี
68. พ.ต.อ.ชัชชัย เศรษฐีพันล้าน
69. นายสัญญาลักษณ์ ยาทองไชย
70. นายสิริชัย ดุลยะมา
71. นายอัครพัชร์ เจริญชัยสง่า
72. นายอุดม สมรภูมิบูรพา
73. ร.ต.อ.วีรพงษ์ พิไสย
74. นางสาวศิริพร ถนอมพันธุ์รักษ์
75. นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณราช
76. นายยงยุทธ อุดมฤทธิ์
77. นายพีรพันธุ์ โพธิ์พันธ์
78. นางสาวอัญญา โกสีย์
79. นายชนินทร์ หาญชาญสิน