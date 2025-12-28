สระแก้วกลับบ้านได้ 31 ธ.ค.เว้น “หนองจาน-หนองหญ้าแก้ว-คลองแผง-ตาพระยา” รอ EOD เคลียร์ระเบิดก่อน

กกล.บูรพา ประกาศให้ประชาชนชายแดนสระแก้วกลับเข้าบ้านเรือนได้ในวันที่ 31 ธ.ค.เป็นต้นไป ยกเว้นบ้านคลองแผง บ้านตาพระยา บ้านหนองหญ้าแก้ว และบ้านหนองจาน เพื่อให้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเคลียร์พื้นที่ก่อนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
วันนี้(28 ธ.ค.) เมื่อเวลา 20.20 น. เพจ กองทัพภาคที่ 1 โพสต์ข้อความว่า กองกำลังบูรพา และจังหวัดสระแก้ว ได้หารือกำหนดแนวทางการอพยพประชาชน ใน 4 อำเภอ ชายแดน จ.สระแก้ว กลับเข้าที่พักอาศัยของตน ภายหลังสถานการณ์คลี่คลาย โดยคำนึงถึงบริบทพื้นที่และความปลอดภัยเป็นสำคัญ
“โดยสามารถกลับเข้าพื้นที่พักอาศัยของตนได้ ตั้งแต่ 31 ธ.ค.68 เป็นต้นไป ”
ยกเว้น 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านคลองแผง, บ้านตาพระยา, บ้านหนองหญ้าแก้ว และบ้านหนองจาน
เพื่อให้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) ลงพื้นที่ตรวจสอบและเคลียร์พื้นที่ก่อนประชาชนเดินทางกลับ โดยจะแจ้งให้ทราบห้วงต่อไป
ขอให้รับฟังข่าวสารและการแจ้งประกาศจากส่วนราชการอย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยเป็นสำคัญ