ในหลวง-พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 17 ปีการศึกษา 2568 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2568 เวลา 17.39 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) และผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด นำ นักเรียนทุนพระราชทาน ฯ รุ่นที่ 17 ปีการศึกษา 2568 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานทุนการศึกษา นักเรียนทุนพระราชทาน ฯ ดีเด่น รุ่นที่ 14 และครูดีเด่น ประจำปี 2568 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ กับนักเรียนทุนพระราชทาน ฯ รุ่นที่ 8 รุ่นที่ 9 และรุ่นที่10 ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 นักเรียนผู้รับทุนเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 รุ่นที่ 5 ประจำปี 2568 และนักเรียนผู้รับทุนเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2568 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้บรรจุเข้ารับราชการ และรับพระราชทานทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
ในการนี้ คณะครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน ฯ รุ่นที่ 17 ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน
ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และเงินที่มีผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศล ตั้งแต่ปี 2552 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 16 ปี มีนักเรียนผู้ได้รับทุนพระราชทาน รวม2,564 คน ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว 10 รุ่น จำนวน 1,222 คน ร้อยละ 89 มีงานทำแล้วทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และร้อยละ 67 กลับไปทำงานในส่วนภูมิภาคต่าง ๆ และภูมิลำเนาของตนเอง อันเป็นการสร้างคุณประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติ
สำหรับในปีการศึกษา 2568 มูลนิธิ ฯ ได้จัดสรรทุนพระราชทานให้แก่นักเรียนทุน ฯ รุ่นที่ 17
จำนวน180 คน และรุ่นที่ 9 ถึงรุ่นที่ 16 จำนวน 983 คน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
และระดับปริญญาตรี รวมเป็นทุนการศึกษาที่พระราชทานในปีนี้ ทั้งสิ้น 96 ล้านบาท นอกจากนี้ มูลนิธิ ฯ ได้คัดเลือก นักเรียนทุนดีเด่น รุ่นที่ 14 จำนวน 10 คน ซึ่งมีผลการเรียนดีเยี่ยม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงามและมีจิตอาสา รวมทั้งคัดเลือกครูดีเด่นจากทุกภาค จำนวน 8 คน ซึ่งเป็นครูผู้ทุ่มเททำหน้าที่ครูเพื่อศิษย์อย่างแท้จริง สมควรแก่การยกย่องเข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ สำหรับนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับการคัดเลือกรับพระราชทานทุนเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธี บรมราชาภิเษก 2562 เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศและในประเทศ รวมทั้งผู้ที่ได้บรรจุ
เข้ารับราชการแล้ว จำนวน 10 คน และปีนี้เป็นปีแรก ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมพระราชทานทุนเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ซึ่งเป็นทุนการศึกษา
ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 คน เพื่อต่อยอดให้นักเรียนทุน ฯ ที่ศึกษาระดับปริญญาโท และเป็นข้าราชการ ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาเอก นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระราชทานโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ล้วนเป็นผู้ที่มีจิตใจมั่นคง จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มุ่งมั่นดำรงตนให้ถึงพร้อมด้วยความดี มีคุณธรรม และมีความรู้ ร่วมทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินต่อไป