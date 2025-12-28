กระทรวงแรงงานจัดใหญ่! “JOB EXPO THAILAND 2026” ขนงาน 5 แสนอัตรา ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ 16-18 ม.ค. นี้

กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ประกาศความพร้อม จัดงาน “JOB EXPO THAILAND 2026” มหกรรมจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี ภายใต้ Key Message “ทุกตำแหน่งงาน ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ คนไทยต้องมีงานทำ” ระหว่างวันที่ 16–18 มกราคม 2569 เวลา 10.00 - 19.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์ 5–6 โดยภายในงานได้เตรียมตำแหน่งงานในประเทศและงานต่างประเทศกว่า 500,000 อัตรา พร้อมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เสริมทักษะ ฝึกอาชีพและสนับสนุนการสมัครงานแบบครบวงจร และยังรวมแฟชั่น อาหาร ศิลปะ ความบันเทิง และเวิร์กช็อปที่น่าสนใจไว้ในที่เดียว
เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานในระบบกว่า 40 ล้านคน แต่ยังประสบปัญหาว่างงานและทำงานไม่ตรงกับทักษะของตนเอง เนื่องจากตลาดแรงงานกำลังเปลี่ยนผ่านตามเทคโนโลยีและเศรษฐกิจโลก ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างนายจ้างที่ต้องการทักษะเฉพาะทางกับแรงงานที่ยังขาดโอกาส กระทรวงแรงงานจึงเดินหน้าเป็นตัวกลางเชื่อมโยง “คน-งาน-ทักษะ” ผ่านงาน “JOB EXPO THAILAND 2026” ภายใต้แนวคิด “ทุกตำแหน่งงาน ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ คนไทยต้องมีงานทำ” เพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยทุกกลุ่มเข้าถึงอาชีพที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน
นางสาวตรีนุช กล่าวต่อว่า ภายในงานจะมีการรวบรวมตำแหน่งงานจากบริษัทชั้นนำ เปิดรับสมัครงานจริง และเปิดพื้นที่ให้ผู้หางานได้เจรจากับนายจ้างโดยตรง พร้อมระบบสมัครงานแบบครบวงจร รวมถึงกิจกรรมเสริมทักษะ เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการเวิร์กช็อปค้นหาศักยภาพ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความรู้ที่จำเป็นต่อการทำงานยุคใหม่
ด้าน นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า งานในครั้งนี้เน้นความหลากหลายผ่านความร่วมมือภาครัฐและเอกชน โดยมีตำแหน่งงานว่างกว่า 500,000 อัตรา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากบริษัทชั้นนำกว่า 28 แห่ง อาทิ กลุ่มไมเนอร์, บุญรอดบริวเวอรี่, โตโยต้า, ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส, บีเจซี บิ๊กซี, ซีพีเอฟ, ซีพี ออลล์, หัวเว่ย และไทยเบฟ รวมถึงผู้ประกอบการอีกกว่า 100 ราย ครอบคลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โลจิสติกส์ การเงิน และบริการ
นอกจากงานประจำแล้ว ยังมีกิจกรรมรองรับคนทุกช่วงวัย อาทิ กลุ่มนักศึกษา ตำแหน่งฝึกงานพร้อมรายได้ และคลินิกสอนเขียน Resume
กลุ่มอาชีพอิสระ ธุรกิจแฟรนไชส์ และการรับงานไปทำที่บ้าน
กลุ่มเปราะบาง ตำแหน่งงานสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อสร้างความเท่าเทียมในตลาดแรงงาน
ทั้งนี้ งาน JOB EXPO THAILAND 2026 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16–18 มกราคม 2569 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ ฮอลล์ 5–6 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ jobit.doe.go.th/JOBEXPOTHAILAND2026 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2