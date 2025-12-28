"หมอสรณ ปธ.กสทช." ขึ้นเขียง จ่อโดนฟ้องดองวาระ "โรดแมปดิจิทัลทีวี-กำกับดูแล OTT"

MGR Online - จับตาประชุมบอร์ด กสทช. 29 ธ.ค. นัดส่งท้ายปี ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล จ่อฟ้องศาลปกครอง “ประธาน กสทช.” ฐานดองวาระ–ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ส่งผลอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลตกอยู่บนความเสี่ยงทางธุรกิจและสุญญากาศกำกับ OTT
แหล่งข่าวระดับสูงจากกลุ่มผู้ประกอบการโทรทัศน์ดิจิทัลและสมาคมทีวีดิจิทัล เปิดเผยว่า ขณะนี้มีการพูดคุยกันในกลุ่มผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลแล้วว่า หากในการประชุมบอร์ด คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ วันที่ 29 ธันวาคมนี้ ซึ่งเป็นการประชุมนัดส่งท้ายปี ประธานกสทช.ยังไม่อนุญาตให้นำวาระ Roadmap Digital TV, แผน OTT แห่งชาติ และ แนวทางการกำกับดูแลกิจการ OTT เข้าสู่การพิจารณา ผู้ประกอบการจะเดินหน้ายื่นฟ้องศาลปกครองทันที โดยให้ ศ.นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. เป็นจำเลยหลัก
แหล่งข่าวกล่าวว่า การฟ้องร้องครั้งนี้เป็นการฟ้องเพื่อขอให้ศาลปกครอง บังคับให้ผู้มีอำนาจปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ไม่ใช่การฟ้องเรียกค่าเสียหาย โดยชี้ว่า พฤติการณ์ของประธาน กสทช. เข้าข่าย “ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่” จากการ ดองวาระ ที่มีการเสนออย่างเป็นทางการจากกรรมการกสทช.ด้านกิจการโทรทัศน์มาแล้วต่อเนื่อง ยาวนานกว่า 2 ปี
“กรรมการด้านกิจการโทรทัศน์เสนอวาระครบถ้วน ผู้ประกอบการยื่นหนังสือทวงถามหลายครั้งตั้งแต่ปีที่แล้ว ประธานรับปากว่าจะนำเข้าพิจารณา แต่สุดท้ายก็ยังดองวาระโดยไม่มีเหตุอันสมควร”
แหล่งข่าวจากสมาคมทีวีดิจิทัลกล่าว
แหล่งข่าวผู้เชี่ยวขาญด้านกฎหมายระบุว่า แนวทางการฟ้องจะอาศัย พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) ซึ่งให้อำนาจศาลปกครองพิจารณาคดีที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ พร้อมขอให้ศาลมีคำสั่งตามอำนาจ มาตรา 72 ให้ผู้ถูกฟ้องดำเนินการตามหน้าที่ภายในกรอบเวลาที่ศาลเห็นสมควร
ขณะเดียวกัน การไม่ยอมพิจารณาวาระดังกล่าว ยังถูกมองว่าเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ของ กสทช. ตาม พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดให้ต้องวางนโยบายและกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ให้สอดคล้องกับสภาพตลาดและเทคโนโลยี โดยเฉพาะในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ ใบอนุญาตโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินจะสิ้นสุดในปี 2571 และ ใบอนุญาตทีวีดิจิทัลจะสิ้นสุดในปี 2572
ผู้ประกอบการมองว่า การดองวาระดังกล่าวกำลังสร้างความเสียหายเชิงระบบ ทั้งต่อผู้รับใบอนุญาตทีวีดิจิทัลที่ไม่สามารถวางแผนธุรกิจและการลงทุนได้ ต่อความต่อเนื่องของโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน และต่อประชาชน เนื่องจากการไม่มีแนวทางกำกับ OTT ทำให้เกิดสุญญากาศด้านการกำกับดูแล เปิดช่องให้ปัญหาหลอกลวงออนไลน์และสแกมเมอร์แพร่กระจายโดยไร้ความรับผิดจากแพลตฟอร์ม
“นี่ไม่ใช่การขอให้ศาลกำหนดนโยบาย แต่เป็นการขอให้ศาลบังคับให้ผู้มีอำนาจทำหน้าที่ เมื่อการไม่ตัดสินใจกลายเป็นความเสียหายต่อทั้งระบบ” แหล่งข่าวผู้ประกอบการระบุ
นอกจากนี้ยังย้ำด้วยว่า วันที่ 29 ธันวาคม จะเป็นเส้นตาย สิ้นสุดความอดทนรอ หากยังคงมีการดองวาระและไม่เปิดให้พิจารณาตามที่เคยรับปากไว้ การยื่นฟ้องศาลปกครองจะเกิดขึ้นทันที โดยมุ่งเอาผิด ประธาน กสทช. ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อยุติภาวะสุญญากาศด้านนโยบายที่กำลังบั่นทอนอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย