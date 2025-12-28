การทูตจีนลับๆ ล่อๆ ขนสิ่งของช่วยเหลือกัมพูชา เครื่องบินไม่แจ้งสถานะปลายทาง

พบเครื่องบินขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ ของสายการบินแอร์ไชน่า แลนดิ้งที่สนามบินเตโช จังหวัดกันดาลของกัมพูชา ขนสิ่งของอ้างความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมฉุกเฉิน ก่อนบินไปทางเวียดนาม โดยไม่แจ้งสถานะปลายทางทั้งไปและกลับ ด้านทูตจีนกรุงพนมเปญโอ่กำลังถกสันติภาพที่ยูนนาน ยินดีกับการประกาศหยุดยิงของกัมพูชาและไทย
วันนี้ (28 ธ.ค.) เฟซบุ๊ก Army Military Force รายงานว่า เมื่อเวลา 11.00 น. เครื่องบินขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ (Cargo) Boeing 747-4FTF (400F) ไฟล์ท CAO10903 ทะเบียน B-2475 ของสายการบิน Air China ได้ลงจอด ณ สนามบินนานาชาติเตโช จังหวัดกันดาล โดยมีรายงานว่าเที่ยวบินดังกล่าวบินตรงมาจากนครเซี่ยงไฮ้ มุ่งหน้าสู่พนมเปญ ซึ่งในระหว่างการเดินทางบนระบบ Flightradar24 ไม่มีการระบุปลายทางที่ชัดเจน (No Destination) จนกระทั่งเครื่องลงจอด
ในเวลาต่อมา รัฐบาลจีนได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า ได้จัดส่ง "ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมฉุกเฉิน" ให้แก่รัฐบาลกัมพูชา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์ความตึงเครียดและการปะทะบริเวณแนวชายแดนกัมพูชา–ไทย ในช่วงที่ผ่านมา
โดยในพิธีส่งมอบดังกล่าว นายหวัง เหวินปิน (Wang Wenbin) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำกรุงพนมเปญ ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ เพื่อยืนยันถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและบทบาทของจีนในการสนับสนุนสันติภาพและมนุษยธรรมในภูมิภาคนี้
ต่อมาเวลา 15.05 น. มีรายงานว่า เครื่องบินขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ (Cargo) Boeing 747-4FTF (400F) ไฟล์ท CAO10903 ทะเบียน B-2475 ของสายการบิน Air China ได้ทะยานออกจากสนามบินนานาชาติเตโช จังหวัดกันดาล ประเทศกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อย
การเดินทางออกจากพนมเปญครั้งนี้เกิดขึ้น หลังเสร็จสิ้นพิธีส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมตามที่ทางการจีนอ้างได้เพียงไม่กี่ชั่วโมง ล่าสุดเครื่องบินลำดังกล่าวอยู่ในพิสัยพ้นน่านฟ้ากัมพูชา และเข้าสู่น่านฟ้าเวียดนามแล้ว อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่านักบินไม่แจ้งสถานะปลายทาง (No Destination) บน Flightradar24 อีกครั้ง เช่นเดียวกับตอนขามา ซึ่งสร้างความเคลือบแคลงเป็นอย่างมาก ถึงความเร่งรีบและเป็นส่วนตัวของภารกิจในครั้งนี้
ด้านเฟซบุ๊ก Wang Wenbin Chinese Ambassador to the Kingdom of Cambodia โพสต์ข้อความแปลเป็นภาษาไทย ความว่า "สันติภาพเป็นความปรารถนาร่วมกันของประชาชนชาวกัมพูชาและไทย และเป็นเป้าหมายที่จีนมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้ง ขณะนี้ นายหวัง อี้ สมาชิกกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน กำลังพบปะกับรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาและไทยในมณฑลยูนนาน โดยมีผู้แทนทางทหารจากทั้งสามประเทศเข้าร่วมด้วย เรายินดีกับการประกาศหยุดยิงของกัมพูชาและไทย และจะยังคงมีบทบาทเชิงบวกและสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความมั่นคงของการหยุดยิง ฟื้นฟูความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนต่อไป"