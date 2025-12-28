เวียดนามโวยกัมพูชา ก็อปเพลงของศิลปินดัง "ตุ่ง ดือง" ไปเป็นเพลงปลุกใจช่วงรบกับไทย

ชาวเน็ตเวียดนามโวย กัมพูชาก็อปเพลง "โม๊ต ว่อง เวียดนาม" ของศิลปินดัง "ตุ่ง ดือง" ไปแปลงเป็นเพลงปลุกใจช่วงการปะทะระหว่างไทย-กัมพูชา
วันนี้ (28 ธ.ค.) มีรายงานว่า ชาวเวียดนามต่างวิจารณ์ กรณีที่กัมพูชานำเพลง "โม๊ต ว่อง เวียดนาม" (Around Viet Nam) ของศิลปินชื่อดังในเวียดนาม "ตุ่ง ดือง" ไปแปลงเป็นเพลงปลุกใจของชาติกัมพูชา ในช่วงการปะทะกันระหว่างไทย-กัมพูชา โดยชาวเวียดนามต่างแสดงความคิดเห็นในยูทูบ iMusic Viet Nam จำนวนมาก อาทิ ทำนองที่ยืมมา 90%, คิดว่าเนื้อร้องลอกเลียนมาจาก Around Viet Nam ประมาณ 80% แต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งโต้กลับว่า ใช้ทำนองจากเพลงปิดท้ายของภาพยนตร์เส้าหลินปี 2011
อย่างไรก็ตาม ชาวเวียดนามที่ไม่พอใจกัมพูชาต่างแสดงความคิดเห็นว่า นี่คือเพลงจากทัวร์ในเขตปกครองตนเอง บางคนเสริมว่า ลอกเลียนแบบเพลงเวียดนาม ลอกเลียนแบบชุดไทย ลอกเลียนแบบลาวกัน ใช่ พวกเขาลอกเลียนแบบ, นาย (คาดว่าหมายถึงนายฮุน เซน ผู้นำสูงสุดกัมพูชา) เป็นอย่างไร บ่าวก็เป็นอย่างนั้น พวกเขายังลอกเลียนแบบเวอร์ชั่นภาษาจีนมาอีก และมันฟังดูแย่กว่า Around Viet Nam อีก, ตอนแรกก็เป็นการลอกเลียนแบบ ตอนนี้ก็เป็นการลอกเลียนแบบเพลงอีกแล้ว ไม่อยากเชื่อเลยเพื่อนรักแคม (เป็นชื่อเรียกย่อของคำว่าแคมโบเดีย หมายถึงประเทศกัมพูชา)
สำหรับเพลง โม๊ต ว่อง เวียดนาม (Around Viet Nam) เป็นเพลงเชิดชูประเทศเวียดนาม ในฐานะบ้านเกิดและตัวตนของผู้คน ถ่ายทอดผ่านภาพความทรงจำ ความเจ็บปวดจากอดีตสงคราม และความรักของแม่ที่หล่อหลอมแผ่นดินและผู้คน เพลงตั้งคำถามเชิงกวีถึงร่องรอยบาดแผลในประวัติศาสตร์ แต่ย้ำว่าแม้ผ่านไฟสงคราม เวียดนามก็ยังงดงาม แข็งแกร่ง และไม่ยอมแพ้
เนื้อหาเน้นความงามของธรรมชาติ เช่น ทุ่งนา แม่น้ำ เสียงร้องพื้นบ้าน พร้อมยกย่องจิตวิญญาณของคนเวียดนาม ที่อ่อนโยนแต่ไม่ยอมจำนน เปรียบเหมือนดอกบัวที่งอกงามจากโคลนตม เชิญชวนให้เดินทางรอบเวียดนาม ทั้งการท่องเที่ยวทางภูมิศาสตร์ และการเดินทางด้วยใจเพื่อมองเห็นความหลากหลายของวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และความภาคภูมิใจร่วมกันของชาติ