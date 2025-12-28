กองทัพภาคที่ 2 แจ้งประชาชนกลับภูมิลำเนาตามปกติ เตือนอย่าเก็บอาวุธหวั่นอันตราย

กองทัพภาคที่ 2 แจ้งประชาชนสามารถเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา และที่พักอาศัยได้ตามปกติ หลังสถานการณ์คลี่คลาย วอนห้ามเก็บ ครอบครอง หรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางทหารเด็ดขาด หวั่นอันตราย
วันนี้ (28 ธ.ค.) กองทัพภาคที่ 2 ประกาศสถานการณ์ ระบุว่า จากเหตุการณ์การสู้รบที่ผ่านมา ขณะนี้สถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้ว กองทัพภาคที่ 2 แจ้งพี่น้องประชาชนสามารถเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา และที่พักอาศัยได้ตามปกติ โดยขอให้ใช้ความระมัดระวัง และคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 2 ยังคงปฏิบัติภารกิจด้วยความมุ่งมั่นและเต็มกำลัง ในการปกป้องอธิปไตยของชาติ รวมถึงดูแลรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้ง
อีกด้านหนึ่ง ยังขอความร่วมมือประชาชน ห้ามเก็บ ครอบครอง หรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางทหาร ยุทธภัณฑ์ วัตถุต้องสงสัย หรือ โดรน ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ชายแดนโดยเด็ดขาด เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายและมีความผิดทางกฎหมาย หากพบเห็น โปรดงดการสัมผัส และแจ้งเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทันที
นอกจากนี้ หากต้องการแจ้งการพบเห็นสิ่งผิดปกติในพื้นที่ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน พบวัตถุระเบิด หรือวัตถุต้องสงสัย พบเห็นอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรนที่บินแบบผิดสังเกตุ การบุกรุกพื้นที่ของคนต่างด้าว หรือกองกำลังติดอาวุธบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาเป็นสายลับสอดแนมในพื้นที่ ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ที่ต้องการคำตอบ สามารถโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 1374