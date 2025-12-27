แจงเฝ้าระวังหยุดยิง 72 ชม.เหมาะสม เป็นมาตรฐานสากล มีบทเรียนฉีกข้อตกลงไทยพร้อมตอบโต้ตามกฎบัติยูเอ็น ใช้สนามรบชี้ขาด

ผอ.ศูนย์แถลงข่าวร่วมฯ แจงเฝ้าระวังหยุดยิง 72 ชั่วโมง ชี้ตัวเลขที่เหมาะสม ระดับมาตรฐานสากลใช้กันทั่วโลก ชี้บทเรียนฉีกข้อตกลงไทยพร้อมตอบโต้ป้องกันตนเองตามกฎบัตรสหประชาชาติข้อ 51 ใช้สนามรบชี้ขาด ยันกองทัพไม่หยุดปีใหม่ เดินหน้าสู้ต่อในเวทีโลก
วันที่ 27 ธ.ค.พลอากาศเอก ประภาส สอนใจดี ผู้อำนวยการศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา กล่าวถึงกลไกในการสื่อสารระหว่างสองฝ่ายว่า โดยทางศูนย์แถลงข่าวจะเป็นส่วนที่ประสานงาน ข้อมูลผ่านไปยังสถานทูตและผู้ช่วยทูตทหารในกรณีที่มีประเด็นที่ขยายผลความขัดแย้งจะได้มีการพบปะพูดคุยกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ในส่วนของประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตยอาจมีมุมมองหลากหลายและเป็นความห่วงใยซึ่งเราเข้าใจแต่หากประเด็นใดที่ออกไปแล้วกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่เรา สร้างอยู่ขณะนี้เราก็จะติดต่อไปเพื่อให้ข้อมูลข้อเท็จจริงให้มากที่สุดในฟัง
ทั้งนี้ ศูนย์แถลงข่าวฯจะนำคำแถลงใน joint statement คำตอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 11 ประเด็น รวมถึงการรวบรวมคำถามจากพี่น้องประชาชน 20 ข้อว่าการดำเนินการมีอะไรบ้างจะแปลทั้งหมด 16 ภาษาส่งไปยังสถานทูตต่างๆทั่วโลกจะนำไปชี้แจงต่อนานาชาติในเวทีต่างๆ เข้า นอกจากนั้นเรายังได้มีการส่งข้อมูลไปยังคนไทยและนักศึกษาในต่างแดนเพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการเขียนบทความต่างๆนำเสนอข้อเท็จจริงด้วย ทำให้ข้อมูลหลักฐานไปสู่นานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แม้ joint statement ออกมาแล้วแต่บทบาทของกองทัพไทยยังเป็นเหมือนเดิมคือถ้าไม่เป็นไปตามนี้ยังมีหน้าที่ป้องกันตนเองตามมาตรา 51 ของ UN Charter ซึ่งเราต้องดูต่อไปว่าใน 72 ชั่วโมงนี้จะเป็นอย่างไรโดยใช้มาตรการเดิมที่เรามีศักยภาพในการป้องกันตนเองอย่างต่อเนื่องเชื่อมั่นว่าถ้าเรามีความจริงใจต่อกัน ก็จะนำไปสู่เป้าหมายได้ อย่างไรก็ตามในระหว่างนี้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็ยังมีกลไกของ AOTและhotline ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และระหว่างนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ก็จะพยายามพูดคุยพูด
พลอากาศเอกประภาส กล่าวต่อว่าหลัง 72 ชั่วโมง หากยังมี เหตุที่เกิดขึ้นกับไทยอีกก็เป็น ก็เป็นความชอบธรรมของไทย ที่เราจะปกป้องตนเอง ตามมาตรา 51 ทุกรูปแบบที่กระทบตราบใดที่พี่น้องประชาชนคนไทยและผลกระทบหรือได้รับความเสียหายเราก็จะดำเนินการ หลังจาก 72 ชั่วโมงต่อจากนี้ในเรื่องของคนไทยที่จะเดินทางกลับมาหรือ ความร่วมมือในการเก็บกู้วัตถุระเบิด ทั้งนี้ผลการลงนามหยุดยิงเป็นเวลา 72 ชั่วโมง เป็นตัวเลขที่เหมาะสม เพราะเป็นตัวเลขระดับมาตรฐานสากลที่ใช้กันทั่วโลก แต่ถ้าหากส่งคืนเชลยศึกแล้ว กัมพูชาละเมิดข้อตกลง กองทัพก็จะตอบโต้เหมือนเดิม เพื่อเป็นการป้องกันตัวเอง ดูแลความปลอดภัยของประชาชน
สำหรับประชาชนจากศูนย์อพยพที่ต้องการกลับบ้านนั้น ในช่วงหลังเที่ยงวันนี้ จะมีการประเมินเป็นพื้นที่ประกาศ ในแต่ละศูนย์พักพิงแจ้ง ประชาชนกลับไปได้ โดยชาวบ้านกว่า 400,000 คน ที่อพยพมาอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราว รัฐบาลและทุกภาคส่วน ยืนยันว่าจะดูแลอย่างเต็มที่ มีมาตรการเยียวยาตามข้อเท็จจริง ในขณะเดียวกันฝ่ายกัมพูชาก็ต้องผ่อนคลายมาตรการในการให้ประชาชนคนไทยเดินทางกลับประเทศด้วยโดยประสานงานผ่านช่องทางกระทรวงต่างประเทศต่อไป
พร้อมทั้งขอบคุณคนไทย ที่ส่งของจำเป็นบริจาคมาอย่างต่อเนื่อง แต่การจะกลับเข้าพื้นที่นั้นขึ้นอยู่กับการประเมินของทหารหน้างานในแต่ละพื้นที่ ตอนนี้ก็ทราบว่าหลายๆพื้นที่ต่างก็ทยอยกลับกันบ้างแล้ว และตนก็คาดหวังความจริงใจจากกัมพูชาเช่นเดียวกันว่าจะไม่ละเมิดข้อตกลงใดๆ อีก
สำหรับปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชานั้น เกิดขึ้นที่บริเวณแนวชายแดนเท่านั้น ส่วนจุดอื่นภายในประเทศยังอยู่ในเหตุการณ์ปกติ ดังนั้นขอให้ชาวต่างชาติที่จะเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศไม่ต้องกังวล ขอแค่ไม่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ก็พอ
เมื่อถามว่า การพูดคุยกับประเทศที่ไม่เคยรักษาสัญญา และข้อตกลวนกลับไปเหมือนเดิม มีความมั่นใจอย่างไรว่าข้อตกลงครั้งนี้จะไม่ถูกฉีกทิ้งอีกพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่า จะเห็นได้ว่าในข้อตกลงนั้นเราพยามลดระดับแต่ถ้าถามว่าไม่มีความจริงใจแล้วยังฉีกอีกกองทัพไทยก็ต้องปฏิบัติการอย่างเข้มข้น อย่างไรก็ตามไม่ต้องกังวลเพราะเรามีกลไก ติดตามอยู่และบทเรียนในครั้งที่แล้วเขาอาจจะไม่จริงใจ แต่ครั้งนี้เราพร้อมและก็มีมาตรการ รองรับชัดเจน โดยเรามี กลไกรองรับด้วยการสื่อสารสองฝ่าย ก็จะพยามควบคุม และยังมีเวที ของสนามรบในส่วนของกองทัพไทยก็ยังปกป้องพี่น้องประชาชนอยู่ ถ้าไม่จริงใจรับรองได้ว่าทุกอย่างดำเนินการอย่างต่อเนื่องจริงจังแน่นอน
“จะนำข้อเท็จจริงทั้งหมดไปสื่อสารกับประชาคมโลกให้ทุกคนเห็นว่าประเทศไทย ตอบโต้ตามมาตรฐานสากล และเปิดทางที่จะใช้การเจรจาอย่างสันติภาพด้วยความจริงใจแล้ว ต้องการทำให้ทุกคนเห็นว่าเราพยายามต่อสู้กับคนที่ไม่ได้เคารพกติกา ถึงแม้ว่าอาจจะต้องใช้เวลา ใช้กระบวนการในเวทีนานาชาติแต่ขอให้มั่นใจว่าเราต่อสู้ด้วยความจริง กองทัพไม่มีหยุดปีใหม่ เตรียมพร้อมที่จะรับใช้ชาติตลอดเวลา”