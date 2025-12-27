เศร้า! ชาวบ้านหนองเสม็ดสำรวจความเสียหายหลังหยุดยิง บ้าน-รถโดนเขมรยิง BM21 ใส่ไม่เลือก พังยับ

ชาวบ้านหนองเสม็ด อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เข้าสำรวจความเสียหายของทรัพย์สิน หลังหยุดยิง พบเสียหายหนัก บ้าน-รถพังยับ เหตุเขมรยิง BM21 เข้าใส่โดยไม่สนว่าเป็นพื้นที่พลเรือน ขณะที่หมู่บ้านใกล้เคียงก็ได้รับความเสียหายเช่นกัน
วันที่ 27 ธ.ค.ภายหลังข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทย-กัมพูชา มีผลเมื่อเวลา 12.00 น. ชาวบ้านหนองเสม็ด ต.ตาพระยา อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ได้กลับเข้าไปสำรวจบ้านเรือนของตนเอง ปรากฏว่าได้รับความเสียหายอย่างหนัก จากการที่ทหารกัมพูชาได้ใช้เครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง BM21 ระดมยิงเข้ามาใส่พื้นที่พลเรือนอย่างต่อเนื่อง ตลอดช่วงที่มีการปะทะกันตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค.เป็นต้นมา
นอกจากนี้ พื้นที่รอยต่อหมู่บ้านใกล้เคียงกับบ้าหนองเสม็ด เช่น คลองตะเคียน และหนองสิม ก็มีทั้งความเสียหายของทรัพย์สินแลมีะผู้บาดเจ็บผู้บาดเจ็บรวม 8 ราย ประกอบด้วยพลเรือน 7 ราย และตำรวจตระเวนชายแดน 1 ราย โดยบางรายได้รับบาดเจ็บสาหัส เช่น สูญเสียขาทั้ง 2 ข้างจากการระเบิด บ้านเรือนได้รับความเสียหายอย่างน้อย 7 หลัง บางหลังถูกไฟไหม้พังเสียหายทั้งหลัง ที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว