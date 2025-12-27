﻿แจง “ไม่รบต่อ“ ทหารประเมินด้วยข้อเท็จจริงอย่างมืออาชีพ ไร้การเมืองกดดัน ชี้เดินหน้าต่อเสี่ยงลดความชอบธรรมในเวทีโลก สูญเสียทหารเพิ่ม

แจง “ไม่รบต่อ“ จากการประเมินของฝ่ายทหาร ด้วยข้อเท็จจริงอย่างมืออาชีพ ไร้การเมือง กดดัน เดินหน้าต่อเสี่ยงความชอบธรรมในเวทีโลกลดลง -สูญเสียชีวิตทหารเพิ่มขึ้น
วันนี้ (27 ธ.ค.) ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ได้รวบรวมคำถามจากประชาชนที่ส่งเข้ามาและจัดทำเป็นเอกสารข่าวตอบเป็นลายลักษณ์อักษรรวม 20 ข้อ ซึ่งมีข้อที่น่าสนใจ เช่น
Q: ทำไมไม่รบต่อ
A : การรบของไทยและกัมพูชาที่ผ่านมา ได้เกิดขึ้นสองครั้งแล้ว ครั้งที่หนึ่งเป็นเวลา 5 วัน ในห้วง 24 - 28 ก.ค. 68 และครั้งที่สอง เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค.68 จนถึงตอนนี้เป็นเวลาเกือบ 20 วันแล้ว ซึ่งผลของการปฏิบัติทางทหารจนถึงปัจจุบัน ถือว่าฝ่ายเราบรรลุเป้าหมายทางทหารแล้วโดยสามารถควบคุมภูมิประเทศสำคัญในพื้นที่เขตอธิปไตยที่มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนไว้ได้แล้ว
“และหากเราทำการรบต่อไป ความชอบธรรมของไทยในเวทีโลกก็จะเริ่มลดลง นอกจากนี้ เราอาจต้องสูญเสียชีวิตและเลือดเนื้อของทหารเพิ่มขึ้นอีก”
Q:แนวทางข้อที่ 3 ที่ระบุว่า “การหยุดยิงต้องอิงการประเมินของทหาร” หมายความว่าอย่างไร
A : หมายความว่า การตัดสินใจด้านความมั่นคงต้องตั้งอยู่บน ข้อเท็จจริงในพื้นที่จริง ไม่ใช่แรงกดดันทางการเมืองหรือการสื่อสาร จากภายนอก กองทัพไทยจะประเมินสถานการณ์อย่างเป็นมืออาชีพ เพื่อให้มั่นใจว่า การหยุดยิงไม่ทำให้ประชาชนหรือกำลังพลตกอยู่ในความเสี่ยง
Q:หากเกิดการละเมิดข้อตกลงหลังวันลงนาม ไทยจะดำเนินการอย่างไร
A : ไทยจะใช้ข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้ เป็นฐานในการดำเนินการทั้งในระดับทวิภาคีและการสื่อสารต่อประชาคมโลกขณะเดียวกัน กองทัพไทยยังคงมีหน้าที่และสิทธิในการป้องกันตนเองเพื่อคุ้มครองอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ