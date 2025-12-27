สตง.เผยคืบหน้าคดีตึกถล่ม แบบก่อสร้าง-คอนกรีตไร้มาตรฐาน อัยการสั่งฟ้องแล้ว 23 ราย

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แจงความคืบหน้าอาคารสำนักงานใหม่ทรุดตัว ชี้ผลสอบพบแบบก่อสร้าง–คอนกรีตไม่เป็นไปตามกฎหมาย อัยการสั่งฟ้อง 23 ราย
วันนี้ (27 ธ.ค.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ชี้แจงความคืบหน้ากรณีอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่) ทรุดตัวลงเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 โดยระบุว่า นับตั้งแต่เกิดเหตุ สตง. ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และให้ความร่วมมือในการชี้แจงข้อมูล ข้อเท็จจริง รวมถึงจัดส่งเอกสารหลักฐานให้แก่คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย
สตง.ระบุว่า ได้ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง คณะกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการของรัฐสภา พนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รวมถึงคณะผู้ตรวจสอบของกรมบัญชีกลางอย่างต่อเนื่อง
สำหรับผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งได้แถลงต่อสาธารณชนแล้ว พบว่า การพังถล่มเริ่มต้นจากส่วนล่างของอาคาร ชั้น 1–4 เนื่องจากแรงเฉือนจากแผ่นดินไหวกระทำต่อผนังรับแรงเฉือนจนเกิดการวิบัติ โดยผลทดสอบก้อนตัวอย่างคอนกรีตจากผนังรับแรงเฉือนมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด อีกทั้งแบบรายละเอียดที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามกฎหมาย ส่งผลให้อาคารรับแรงกระทำได้น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ยังพบว่าระยะฝังของเหล็กเสริมบริเวณจุดต่อระหว่างคานเชื่อม (Link Beam) กับผนังรับแรงเฉือนต่ำกว่ามาตรฐาน ทำให้จุดต่อดังกล่าวมีความอ่อนแอ
ในส่วนคดีอาญา พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางชื่อได้สรุปสำนวน และพนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดารวม 23 ราย ต่อศาลอาญา ในความผิดเกี่ยวกับการออกแบบ ควบคุม และก่อสร้างอาคารโดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่นถึงแก่ความตาย รวมถึงความผิดฐานร่วมกันปลอมและใช้เอกสารปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ขณะเดียวกัน กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการสอบสวนความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 และมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาแล้ว ส่วนกรณีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ และกรณีมีการร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ซึ่งอยู่ในอำนาจของสำนักงาน ป.ป.ช. นั้น DSI ได้ส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. ดำเนินการไต่สวนต่อไป
สำนักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งให้ สตง. ส่งมอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง สตง. ได้จัดส่งให้ครบถ้วนตามที่ร้องขอแล้ว ขณะที่คณะผู้ตรวจสอบของกรมบัญชีกลางได้เข้าตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย สตง. ได้ชี้แจงข้อซักถามและส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
สตง. ยืนยันความพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน และเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม โดยพร้อมดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิด เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชน