รายที่ 27 ทภ.1 สดุดีทหารกล้า เสียชีวิตที่อรัญประเทศ

กองทัพภาคที่ 1 สดุดี จ.ส.อ.พีระยุทธ น้าวิลัยเจริญ เสียชีวิตจากการปฎิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตย พื้นที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เป็นรายที่ 27 จากเหตุปะทะไทย-กัมพูชา
วันนี้ (27 ธ.ค.) กองทัพภาคที่ 1 แถลงข่าวแสดงความเสียใจ อย่างสุดซึ้ง ต่อครอบครัว จ.ส.อ.พีระยุทธ น้าวิลัยเจริญ สังกัด กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 2 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ เสียชีวิตระหว่างปฎิบัติหน้าที่ ปกป้องอธิปไตย ในพื้นที่ชายแดน อ. อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
กองทัพภาคที่ 1 ขอสดุดีทหารกล้า ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจปกป้องอธิปไตยของไทย ในสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ทั้งนี้จะดูแลจัดพิธีศพอย่างสมเกียรติ และดูแลสิทธิต่างๆให้กับครอบครัวอย่างครบถ้วนต่อไป
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า การเสียชีวิตของ จ.ส.อ.พีระยุทธ น้าวิลัยเจริญ นับเป็นรายที่ 27 ในการปะทะระหว่างไทย-กัมพูชา