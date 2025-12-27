อุทยานฯ คลองลาน เปิดกิจกรรม “ตามล่าลายเซ็นเจ้าหน้าที่” ชวนท่องเที่ยวสะสมลายเซ็นสุดน่ารัก

สายท่องเที่ยวห้ามพลาด! อุทยานแห่งชาติคลองลาน จัดกิจกรรมสุดคิวต์ เปิดให้นักท่องเที่ยวตามล่าลายเซ็นเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่าง ๆ ภายในอุทยาน สร้างสีสันการท่องเที่ยว พร้อมกระตุ้นการมีส่วนร่วม
วันนี้ (27 ธ.ค.) อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เปิดกิจกรรมพิเศษ “ตามล่าลายเซ็น อช.คลองลาน” เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสะสมลายเซ็นเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ที่ปฏิบัติงานตามจุดต่าง ๆ ภายในพื้นที่ เพื่อเพิ่มความสนุกและสร้างประสบการณ์ใหม่ในการท่องเที่ยว
กิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปขอลายเซ็นจากเจ้าหน้าที่ที่ประจำตามจุดบริการ อาทิ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ด่านเก็บค่าบริการ ป้อมยาม และสำนักงานอุทยานฯ ซึ่งแต่ละคนมีลายเซ็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สร้างความน่ารักและเป็นกันเองระหว่างเจ้าหน้าที่กับนักท่องเที่ยว
ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกวัน ในเวลา 08.30–16.30 น. ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติคลองลาน และที่ทำการอุทยานฯ โดยอุทยานฯ ระบุว่า กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะสร้างความประทับใจแล้ว ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และความผูกพันกับธรรมชาติอีกด้วย