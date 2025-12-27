ทภ.1 สรุป 8-27 ธ.ค.กัมพูชายิง BM21 ใส่พื้นที่พลเรือน เสียหายรวม 64 จุด

วันนี้(27 ธ.ค.) เมื่อเวลา 10.08 น. เพจ กองทัพภาคที่ 1 โพสต์ข้อมูลความเสียหายจากฝ่ายกัมพูชาใช้จรวดหลายลำกล้อง BM-21 และเครื่องยิงลูกระเบิด โจมตีพื้นที่พลเรือน จ.สระแก้ว ตั้งแต่ 8 ธ.ค.68 - 27 ธ.ค.68 ซึ่งมีทั้งสิ้น 64 พื้นที่ ในอำเภอตาพระยา 20 พื้นที่ และอำเภอโคกสูง 44 พื้นที่
“ฝ่ายกัมพูชา ยังคงใช้เละครื่องยิงลูกระเบิด และ BM-21 เข้ามาพื้นที่พลเรือนของฝ่ายไทย แบบไร้ทิศทาง มายังพื้นที่ฝั่งพลเรือนของไทย
“นี่คือสิ่งยืนยันว่าฝ่ายกัมพูชาไม่มีความจริงใจ และไม่ได้มีเจตนาที่จะยุติความขัดแย้งนี้ อีกทั้งยังเจตนาที่ละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้อง”
กองทัพภาคที่ 1 สรุปความเสียหายจากกัมพูชาใช้ BM-21 และเครื่องยิงลูกระเบิด โจมตีพื้นที่พลเรือน จ.สระแก้ว วันที่ 8 ธ.ค.68 - 27 ธ.ค.68 ดังนี้
บ้านเรือนประชาชน (อ.โคกสูง - อ.ตาพระยา) 116 หลังคาเรือน
พลเรือนที่ได้รับบาดเจ็บ (อ.โคกสูง) 7 ราย
วัวเสียชีวิต 8 ตัว
พื้นที่เกษตร 8 พื้นที่ (อ.โคกสูง - อ.ตาพระยา)
-ไร่อ้อย จํานวน 6,342 ไร่
-ยูคาลิปตัส จํานวน 42 ไร่
-มะม่วง จํานวน 9 ไร่
รวม 6,393 ไร่
ระบบสาธารณูปโภค 14 จุด
(อ.โคกสูง - อ.ตาพระยา)
-ถนนเสียหาย 7 จุด
-เสาไฟฟ้าแรงสูง 3 จุด
-กําแพงปศุสัตว์ 1 จุด
-กําแพงโรงเรียน 1 จุด
-จุดตรวจที่ 34 1 จุด
-จุดตรวจที่ 15 1 จุด
ทรัพย์สินประชาชน 3 ครั้ง
(อ.โคกสูง )
-รถแทรกเตอร์ 1 คัน
-รถเกษตร 1 คัน
-รถบัสโดยสาร 1 คัน
สรุปพื้นที่เสียหายรายอำเภอ
อ.ตาพระยา 20 แห่ง
อ.โคกสูง 44 แห่ง
รวม 64 พื้นที