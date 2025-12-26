พบกับระเบิดแสวงเครื่องเพียบที่ปราสาทตาควาย พร้อมระเบิด C4 - ทุ่นระเบิดดักรถถัง

ทภ.2 สรุปสถานการณ์ 26 ธ.ค.เขมรยังโจมตีหลายพื้นที่เป็นระยะๆ ทั้งใช้ปืนใหญ่ โดรนทิ้งระเบิด โดรนพลีชีพ และจรวด BM 21 ฝ่ายเราตอบโต้ด้วยเครื่องยิงลูกระเบิด โดรนทิ้งระเบิด และปืนใหญ่ สามารถทำลายเป้าหมายได้ตามแผน กวาดล้างทุ่นระเบิดปราสาทตาควาย พบกับระเบิดแสวงเครื่องจำนวนมาก พร้อมทั้งระเบิด C4 ทุ่นระเบิดดักรถถัง
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2568 (เวลา 17.00 น.)
สถานการณ์สำคัญในแต่ละพื้นที่ดังนี้
พื้นที่สัตตะโสม-โดนตรวล-ภูผี-ซำแต ฝ่ายกัมพูชาใช้เครื่องยิงลูกระเบิด ปืนใหญ่ โดรนพลีชีพ (FPV) รถถัง และจรวด BM 21 โจมตีแนวการวางกำลังของฝ่ายเราเป็นระยะๆ กำลังพลปลอดภัย ฝ่ายเราใช้ปืนใหญ่และรถถัง ยิงข่มและยิงทำลายที่ตั้งอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายกัมพูชา ทำการตรึงกำลังตลอดแนว และเสริมความมั่นคง ณ ที่หมาย
พื้นที่ผามออีแดง-ห้วยตามาเรีย-ภูมะเขือ ฝ่ายกัมพูชาใช้เครื่องยิงลูกระเบิด ปืนใหญ่ โดรนทิ้งระเบิด โดรนพลีชีพ และจรวด BM 21 ต่อแนวการวางกำลังของฝ่ายเรา โดยฝ่ายเราตอบโต้ด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดโดรนทิ้งระเบิด และปืนใหญ่ ซึ่งสามารถทำลายเป้าหมายได้ตามแผน
พื้นที่คนา ฝ่ายเราดำเนินการสถาปนาความมั่นคง ดัดแปลงที่มั่นให้แข็งแรง และตรึงกำลังในพื้นที่
พื้นที่ตาควาย ฝ่ายเราทำการตรวจค้น พิสูจน์ทราบ และกวาดล้างทุ่นระเบิด ณ ที่หมาย โดยตรวจพบ กับระเบิดแสวงเครื่องจำนวนมาก ที่ประกอบจากหัวจรวดRPG, ลูก ค. ระเบิดเคลย์มอร์ ผูกติดกับดินระเบิดคอมโพซิชัน C4 พร้อมชนวนฝักแคระเบิดยัดใส่ลังโฟม และทุ่นระเบิดดักรถถังแปะดินระเบิดคอมโพซิชัน C4 พร้อมชนวนฝักแคระเบิด ซึ่งมีอานุภาพการทำลายสูง ในวันนี้ฝ่ายกัมพูชายังระดมยิง จรวด BM 21 ใส่ฝ่ายเราอย่างต่อเนื่องฝ่ายเราใช้ปืนใหญ่ทำการยิงต่อต้าน และวางกำลังตรึงอยู่ในที่มั่น
พื้นที่ตาเมือน ฝ่ายกัมพูชา ทำการโจมตีฝ่ายเราด้วยเครื่องยิงลูกระเบิด ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง (ปรส.) และรถถัง ฝ่ายเราใช้ปืนใหญ่ และที่ตั้งอาวุธยิงสนับสนุนตลอดแนววางกำลังของฝ่ายกัมพูชา
พื้นที่อื่นแม้ว่ายังไม่มีสถานการณ์ปะทะแต่ยังอยู่ในภาวะที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุด
กองทัพภาคที่ 2 จะดำเนินทุกมาตรการอย่างเต็มขีดความสามารถ แม้ต้องแลกด้วยชีวิต เพื่อพิทักษ์รักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติ ให้ดำรงคงอยู่อย่างมั่นคง ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีตลอดไป