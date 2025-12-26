xs
ชมคลิป ของขวัญแด่คนไทย จากทีมผู้พิชิตประสาทตาควาย-เนิน 350

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันที่ 26 ธ.ค.เฟซบุ๊กเพจ เผยแพร่วิดีโอคลิปเหตุการณ์ขณะทหารไทยบุกปราสาทตาควายและเนิน 350 คืนจากกัมพูชา พร้อมบทสัมภาษณ์ทหารหทาญที่ร่วมในปฏิบัติการพิชิตพื้นที่ยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่คนไทย



