ทัพภาคที่ 1 เสริมกำลังด่วน! เข้าปอยเปต ยึดพื้นที่ให้มากที่สุดก่อนหยุดยิง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



มีรายงานว่า กองทัพภาคที่ 1 โดยกองกำลังบูรพา ได้เสริมกำลังอาวุธยุทโธปกรณ์ รับมือสถานการณ์ชายแดนในคืนนี้

โดยเสริมกำลังเข้าที่ปอยเปต เพื่อยึดพื้นที่ให้ได้มากที่สุดส่งท้ายก่อนหยุดยิง

