ด่วน! จังหวัดสุรินทร์ ประกาศอำเภอติดชายแดนเป็นพื้นที่สีแดง ห้ามเข้าพื้นที่ งดออกนอกบ้าน

เดฟซบุ๊กเพจ "จังหวัดสุรินทร์" ออกประกาศประกาศให้อำเภอเขตชายแดน เป็นพื้นที่สีแดง ห้ามบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด
สถานการณ์: มีการแจ้งเตือนอาจมีการระดมยิงด้วยอาวุธหนักจากฝั่งตรงข้าม ก่อนการลงนามหยุดยิง (GBC) ในวันพรุ่งนี้ อาจมีผลกระทบทั้งฐานทหารและบ้านเรือนประชาชน
พื้นที่เสี่ยงภัย (RED ZONE): ประกาศให้อำเภอเขตชายแดน เป็นพื้นที่สีแดง ห้ามบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด
ข้อปฏิบัติทันที (Action Required):
เข้าที่หลบภัย: ประชาชนในพื้นที่ให้เข้าสู่ที่กำบังที่ปลอดภัยที่สุด ตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไป
ห้ามเดินทาง: งดนำรถออกมาวิ่งบนถนนทุกเส้นทางในพื้นที่เสี่ยง
มาตรการกลางคืน:
ปิดไฟ: ทุกดวง ทุกจุดในบ้านเรือน
ห้ามออกนอกเคหสถาน: งดการออกจากที่พักอาศัยโดยเด็ดขาด