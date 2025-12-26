xs
ด่วน! จังหวัดสุรินทร์ ประกาศอำเภอติดชายแดนเป็นพื้นที่สีแดง ห้ามเข้าพื้นที่ งดออกนอกบ้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



เดฟซบุ๊กเพจ "จังหวัดสุรินทร์" ออกประกาศประกาศให้อำเภอเขตชายแดน เป็นพื้นที่สีแดง ห้ามบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด

สถานการณ์: มีการแจ้งเตือนอาจมีการระดมยิงด้วยอาวุธหนักจากฝั่งตรงข้าม ก่อนการลงนามหยุดยิง (GBC) ในวันพรุ่งนี้ อาจมีผลกระทบทั้งฐานทหารและบ้านเรือนประชาชน

พื้นที่เสี่ยงภัย (RED ZONE): ประกาศให้อำเภอเขตชายแดน เป็นพื้นที่สีแดง ห้ามบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด

ข้อปฏิบัติทันที (Action Required):

เข้าที่หลบภัย: ประชาชนในพื้นที่ให้เข้าสู่ที่กำบังที่ปลอดภัยที่สุด ตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไป

ห้ามเดินทาง: งดนำรถออกมาวิ่งบนถนนทุกเส้นทางในพื้นที่เสี่ยง

มาตรการกลางคืน:
ปิดไฟ: ทุกดวง ทุกจุดในบ้านเรือน

ห้ามออกนอกเคหสถาน: งดการออกจากที่พักอาศัยโดยเด็ดขาด

