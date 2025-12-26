ผบ.ทบ. รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีรำลึก 116 ปี วันเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม พร้อมประดับยศร้อยตรีให้แก่นักเรียนนายร้อยรุ่นที่ 73
วันนี้ (26 ธันวาคม 2568) พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วย พลโท อาจิณ ปัทมจิตร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า คณะอาจารย์และนักเรียนนายร้อย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสครบรอบ 116 ปี งานรำลึกวันเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม (26 ธันวาคม 2452) ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
การจัดงานรำลึกฯ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เปิดสถาบันการศึกษาแห่งนี้เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2452 เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกสอนแก่ทหารมหาดเล็ก ก่อนจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนก่อกำเนิดเป็นโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในปัจจุบัน
จากนั้น ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ได้เข้าสู่หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี โดยมีผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธี แก่นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 รุ่นที่ 73 ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568 จำนวน 273 นาย ครอบคลุม 9 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมแผนที่ สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโลยี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคภาษาอังกฤษ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ซึ่งนักเรียนนายร้อยที่เข้ากระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศในวันนี้ กระทรวงกลาโหมได้บรรจุเข้ารับราชการในเหล่าต่าง ๆ จำนวน 11 เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารราบ เหล่าทหารม้า เหล่าทหารปืนใหญ่ เหล่าทหารช่าง เหล่าทหารสื่อสาร เหล่าทหารขนส่ง เหล่าทหารสรรพาวุธ เหล่าทหารพลาธิการ เหล่าทหารสารวัตร เหล่าทหารการข่าว และเหล่าทหารแผนที่
ในโอกาสเดียวกัน ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวแสดงความยินดีกับความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจของนักเรียนนายร้อยทุกนาย พร้อมเน้นย้ำให้ยึดมั่นในเกียรติ ศักดิ์ศรี และความถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและประเทศชาติ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้เท่าทันวิทยาการและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ร่วมกันเสริมสร้างกองทัพบกให้มีความเข้มแข็ง เป็นเอกภาพ และเป็นที่พึ่งของประชาชน เพื่อปกป้องค้ำจุนประเทศชาติและราชบัลลังก์ให้มั่นคงสืบไป