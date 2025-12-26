ศูนย์แถลงข่าวร่วมฯ ชี้ใช้โบราณสถานตั้งอาวุธ ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ ย้ำ ไทยยึดหลักสากล ปกป้องพลเรือน–โบราณสถาน ขอ ประชาชน หลีกเลี่ยงความเข้าใจคลาดเคลื่อน ตามข้อมูลจากทางการ พร้อมร่วมกันรักษาบรรยากาศ ความรับผิดชอบ สร้างสรรค์ในการสื่อสาร
เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2568 ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทย - กัมพูชา ออกแถลงการณ์ ชี้แจงต่อประชาชน จากการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับในช่วงที่ผ่านมา พบว่ามีการใช้พื้นที่ซึ่งเป็นโบราณสถานหรือพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมเป็นที่ตั้งอาวุธและใช้เป็นฐานยิงในสถานการณ์ความขัดแย้งตามแนวชายแดน
การกระทำดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศ และหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งกำหนดให้โบราณสถานและทรัพย์สินทางวัฒนธรรมต้องได้รับการคุ้มครอง และไม่ควรถูกนำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางทหาร เนื่องจากจะเพิ่มความเสี่ยงต่อความเสียหาย และอาจกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนโดยรอบ
ฝ่ายไทยขอยืนยันว่า การดำเนินการใด ๆ ของไทยมีเป้าหมายเพื่อยุติภัยคุกคามและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน โดยยึดหลักความจำเป็น ความได้สัดส่วน และความระมัดระวังอย่างสูงสุด เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อพลเรือนและทรัพย์สินทางวัฒนธรรม
ศูนย์แถลงข่าวร่วมฯ ขอเน้นย้ำว่า ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้โบราณสถานหรือพื้นที่ทางวัฒนธรรมตกอยู่ในความเสี่ยงจากการสู้รบ และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผ่านแนวทางสันติ ภายใต้กฎหมายและมาตรฐานสากลที่ทุกฝ่ายยอมรับ
“ขอความร่วมมือจากประชาชนและสื่อมวลชนติดตามข้อมูลจากแหล่งทางการ เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจคลาดเคลื่อน และร่วมกันรักษาบรรยากาศของความสุภาพ ความรับผิดชอบ และความสร้างสรรค์ในการสื่อสาร”