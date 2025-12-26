เบื้องหลังความสำเร็จ! ทอ.ปฏิบัติการร่วม ทบ.ส่ง F-16 ทิ้งไข่ถล่มฐานทหารเขมรบ้านหนองจาน

ทอ.ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดพื้นที่บ้านหนองจาน ห่างจากปอยเปต 25 กม. หลังพบเขมรดัดแปลงเป็นที่มั่นทางทหารอย่างมั่นคงแข็งแรง ไม่มีผลเรือนอาศัยอยู่ ชี้ถ้ากัมพูชาไม่จริงใจในการหยุดยิง สันติภาพไม่เกิด ระบุกองทัพไม่มีทางเลือก นอกเหนือจากเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารอย่างจริงจัง-ต่อเนื่อง-เต็มกำลังความสามารถ
วันที่ 25 ธ.ค.ที่ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา พล.อ.ท.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านกองทัพอากาศได้ปฏิบัติการร่วมกับกำลังทางบกต่อเป้าหมายเพื่อควบคุมพื้นที่บริเวณบ้านหนองจาน จังหวัดสระแก้ว โดยเป้าหมายดังกล่าวเป็นพื้นที่ทับซ้อนซึ่งฝ่ายกัมพูชานำมาสร้างดัดแปลงเป็นที่มั่นทางทหารที่มีความเข้มแข็งมาก ซึ่งกองทัพไทยเฝ้าดูมาหลายวันว่าพื้นบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนั้นไม่มีพลเรือนเพราะกัมพูชาได้อพยพออกไปหมดแล้วจึงนำไปสู่การโจมตีเป้าหมายดังกล่าวเมื่อเช้านี้
การโจมตีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำเร็จตามเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวห่างจากเมืองปอยเปตประมาณ 25 กิโลเมตร การปฎิบัติการร่วมเป็นการดำเนินการระหว่าง 2 เหล่าทัพ เพื่อที่จะทำให้สามารถควบคุมพื้นที่บ้านหนองจานได้ในปัจจุบัน
”อยากฝากว่าถ้าฝ่ายกัมพูชาไม่แสดงความจริงใจในการหยุดยิง สันติภาพคงไม่เกิด กองทัพไทยก็ไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกเหนือจากเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่องและอย่างเต็มกำลังความสามารถในการปกป้องเอกราชอธิปไตยรักษาผลประโยชน์ของชาติและคุ้มครองดูแลชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนคนไทย“ พล.อ.ท.จักรกฤษณ์