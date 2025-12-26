กองทัพภาคที่ 1 ขอบคุณ “มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน” มอบโดรน 5 ลำให้ กกล.บูรพา เสริมศักยภาพทวงคืนอธิปไตย

วันนี้(26 ธ.ค.) เมื่อเวลา 11.10 น. เฟซบุ๊กเพจ กองทัพภาคที่ 1 โพสต์ข้อความ กองทัพภาคที่ 1 ขอขอบคุณ “มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน” มอบโดรน จำนวน 5 ลำ มูลค่า 1,765,500 บาท ให้ กกล.บูรพา เสริมศักยภาพปฏิบัติการทางทหาร ในภารกิจตอบโต้และทวงคืนอธิปไตยของไทย
“ขอขอบคุณ อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน และพี่น้องประชาชนที่เป็นส่วนหนึ่งร่วมบริจาคในภารกิจปกป้องแผ่นดินไทย ผ่านมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน
“พลังน้ำใจของทุกท่าน คือแรงสนับสนุนที่สำคัญของทหารแนวหน้า”
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.ที่ผ่านมา มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน โดยนายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้ส่งมอบโดรนทิ้งระเบิดรุ่นใหม่ล่าสุดพัฒนาดีขึ้นกว่าเดิม ให้กองทัพภาคที่ 1 จำนวน 5 ลำ มูลค่า 1,765,500 บาท ให้รีบนำไปใช้ทำลายคลังอาวุธในรังสแกมเมอร์ของกัมพูชาให้เร็วที่สุด
โดยพลตรี พีรฉัตร พานทอง รอง ผอ.ศูนย์อำนวยการจิตอาสา พระราชทาน ภาค 1 เป็นตัวแทนกองทัพภาคที่ 1 ในการรับมอบ และแจ้งว่าทางแม่ทัพภาคที่ 1 ขอบพระคุณพี่น้องประชาชนผ่านมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินมา ณ โอกาสนี้ด้วย
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถร่วมสนับสนุนภารกิจปกป้องอธิปไตย ได้ที่ บัญชี มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ธ.กสิกรไทย สาขาบางลำภู 008-2-18199-9