“ฮุน มาเนต” เดินเกมโทรคุย รมว.ต่างประเทศสหรัฐฯ บีบไทยหยุดยิง กลับไปยึดข้อตกลงเดิม

“ฮุน มาเนต” โทรคุย “มาร์โก รูบิโอ” รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ กดดันไทยให้หยุดยิงโดยเร็ว อ้างกัมพูชายึดมั่นปฏิญญาสันติภาพกรุงกัวลาลัมเปอร์ ให้ทั้งสองประเทศกลับไปร่วมมือกันตามข้อตกลงเดิม
เมื่อคืนวันที่ 25 ธ.ค.ที่ผ่านมา นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Hun Manet ว่า “ในช่วงค่ำของวันที่ 25 ธันวาคม 2568 ผมได้สนทนาทางโทรศัพท์กับ ฯพณฯ มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อหารือเกี่ยวกับพัฒนาการของสถานการณ์ตามแนวชายแดนกัมพูชา–ไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการหยุดยิงโดยเร็วที่สุด และการดำเนินการตามข้อตกลงสันติภาพ เพื่อแสวงหาสันติภาพที่ยั่งยืนสำหรับกัมพูชาและไทย
“ฯพณฯ รัฐมนตรีรูบิโอ ได้ย้ำจุดยืนอย่างชัดเจนว่า สหรัฐอเมริกาประสงค์ที่จะเห็นสันติภาพที่มั่นคงระหว่างกัมพูชาและไทย และพยายามผลักดันให้มีการหยุดยิงโดยเร็วเท่าที่จะเป็นไปได้
“ผมได้ยืนยันอีกครั้งถึงการยึดมั่นอย่างแน่วแน่ของกัมพูชาในการเดินหน้าปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของแถลงการณ์ร่วมกรุงกัวลาลัมเปอร์ และหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะยังคงร่วมมือกันต่อไปตามข้อตกลงที่มีอยู่
“กัมพูชายังคงยืนหยัดในจุดยืนการแก้ไขปัญหาเขตแดนด้วยสันติวิธี โดยยึดถือข้อตกลงและกลไกที่ได้ตกลงร่วมกันในอดีต รวมถึงแถลงการณ์ร่วมกรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อแก้ไขปัญหาเขตแดนกัมพูชา–ไทย และสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนระหว่างทั้งสองประเทศ”