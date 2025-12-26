xs
เปิดหน้ากากเพื่อนบ้าน! ทนายยอดมงคล ไล่เรียงวีรกรรมกัมพูชา ทั้งเคลม-ทั้งรุกคืบชายแดน ลั่นสอนลูกหลานให้เกลียดไทยแต่บอกอยากได้สันติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทนายดังรวบตึงวีรกรรมเพื่อนบ้าน เปิดลิสต์ความขัดแย้งไทย-กัมพูชา ชี้เจตนาไม่สุจริตผ่านการใช้ยุทโธปกรณ์ถล่มพลเรือนและการละเมิดข้อตกลงระหว่างประเทศซ้ำแล้วซ้ำเล่า เผยหลักฐานเด็ดการขีดเส้นแผนที่ทับซ้อนเกาะกูดและการสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกรานทางทะเลที่ทำร้ายไทยอย่างจงใจ

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. ทนายชื่อดังอย่าง นายยอดมงคล ทรัพย์ไพศาลสุข ก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Sappisansook Yodmongkhon ในประเด็น ชี้ให้เห็นว่าแม้กัมพูชาจะประกาศว่าต้องการสันติภาพ แต่การกระทำตลอดประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันกลับสวนทางอย่างชัดเจน โดยทนายคนดังได้ระบุข้อความว่า

“คนกัมพูชา​ชอบพูดว่า Cambodia need peace...ส่วนพฤติกรรม​สวนทางกับคำพูดสิ้นเชิง

-ยุคเขมรแดง รบกันเองจนคนตายไปหลายล้าน

-บุกเข้ามาขุดคูเลทในพื้นที่ของไทย

-ใช้แผนที่ดินแดนเฉพาะกับไทย 1:200,000 ในขณะที่ใช้กับลาวและเวียดนาม 1:50,000 และทั่วโลกใช้ 1:50,000

-บุกเข้ามายึดที่ดินเหนือสันปันน้ำของไทย เช่น วัดแก้วสิกขา​คีรี​สวาระ, ภูมะเขือ, พลาญอินทรี, ปราสาทตาควาย ฯลฯ

-ตั้งฐานทัพ ตั้งหมู่บ้านรุกล้ำ ประชิดพรมแดนไทย

-ขีดเส้นแผนที่ทับเกาะกูด อ้างพื้นที่เหนือเกาะกูดและอ่าวไทยทับเข้ามาในที่ประเทศไทย

-บทเรียนของกัมพูชา​สอนให้เกลียดคนไทย มองไทยคือศัตรู

-หาเสียงโดยการโจมตีประเทศไทย

-ประชุม GBC ไม่เคยทำตามข้อตกลง

-ข้อตกลงกัวลาลัมเปอร์ไม่เคยทำตาม

-ข้ามมาฝังทุ่นระเบิดฝั่งไทย

-สร้างเขื่อนดักตะกอนรุกล้ำพื้นที่อ่าวไทยของไทย ทำให้กัดเซาะชายฝั่งไทย

-เคลมวัฒนธรรมไทย, อาหารไทย, ประเพณี​ไทย, เพลงไทย ฯลฯ แล้วบอกว่าคนไทยเป็นโจร

- บอกว่าคนไทยคือคนป่ามาจากจีน บอกว่าอารยธรรม​ในไทยเป็นของเขมร

-แต่งตำนานพระแก้ว พระโค มาบอกว่าคนไทยแย่งชิงทุกอย่างไปจากเขมร

-เป็นคนเริ่มยิงก่อนทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นปี 2554, เดือนกรกฎา​คม ปี 2568,เดือนธันวาคม 2568

-ใช้ BM-21 จรวดหลายลำกล้องที่ผลิตโดยรัสเซียตั้งแต่สมัยโซเวียต สามารถยิงจรวดขนาด 122 มิลลิเมตร (มม.) ได้หลาย ๆ อันในเวลาเดียวกัน ​ซึ่งเป็นจรวดที่ไม่มีความแม่นยำ​ เพราะไม่นำวิถี ทำให้ประชาชนไทย ทรัพย์สิน บ้านเรือนเสียหายเป็นวงกว้างแบบคาดเดาไม่ได้

-เจตนาโจมตีพลเรือน

-หาว่าสปป.ลาวรุกล้ำดินแดนปี 2560

-รบกับเวียดนามปี 2521-2532

-เผาสถานทูตไทยในพนมเปญ เพียงเพราะข่าวลือว่ามีดาราไทยไปกล่าวว่านครวัดเป็นของไทย

-ฮุนเซน หาเรื่องไทยมาตลอด ด่าว่าโจมตีผู้นำไทย และประกาศ​จะก่อสงคราม

-เคลื่อนไหวอาวุธยุทโธปกรณ์​บริเวณ​ชายแดนกัมพูชาก่อน แม้แต่ดาวเทียม​ก็สังเกต​ย้อนหลังได้

-​เป็นฐานสแกมเมอร์​ให้ต่างชาติ ​หลอกลวงคนไปทั่วโลก

-​ไม่ถูกกับทุกประเทศรอบข้าง​

แต่บอกว่าตัวเอง need peace (ต้องการสันติ)

ภาพเขื่อนดักตะกอนที่ทีเจตนาสร้างรุกล้ำเขตแดนไทย และเจตนาทำลายชายฝั่งไทยแถวจังหวัดตราด คนมีเจตนาดีที่ไหน เขาจะทำอะไรแบบนี้ มีแต่คนเจตนาไม่สุจริตเท่านั้นที่จะทำแบบนี้“
