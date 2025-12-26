เปิดหน้ากากเพื่อนบ้าน! ทนายยอดมงคล ไล่เรียงวีรกรรมกัมพูชา ทั้งเคลม-ทั้งรุกคืบชายแดน ลั่นสอนลูกหลานให้เกลียดไทยแต่บอกอยากได้สันติ

ทนายดังรวบตึงวีรกรรมเพื่อนบ้าน เปิดลิสต์ความขัดแย้งไทย-กัมพูชา ชี้เจตนาไม่สุจริตผ่านการใช้ยุทโธปกรณ์ถล่มพลเรือนและการละเมิดข้อตกลงระหว่างประเทศซ้ำแล้วซ้ำเล่า เผยหลักฐานเด็ดการขีดเส้นแผนที่ทับซ้อนเกาะกูดและการสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกรานทางทะเลที่ทำร้ายไทยอย่างจงใจ
เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. ทนายชื่อดังอย่าง นายยอดมงคล ทรัพย์ไพศาลสุข ก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Sappisansook Yodmongkhon ในประเด็น ชี้ให้เห็นว่าแม้กัมพูชาจะประกาศว่าต้องการสันติภาพ แต่การกระทำตลอดประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันกลับสวนทางอย่างชัดเจน โดยทนายคนดังได้ระบุข้อความว่า
“คนกัมพูชาชอบพูดว่า Cambodia need peace...ส่วนพฤติกรรมสวนทางกับคำพูดสิ้นเชิง
-ยุคเขมรแดง รบกันเองจนคนตายไปหลายล้าน
-บุกเข้ามาขุดคูเลทในพื้นที่ของไทย
-ใช้แผนที่ดินแดนเฉพาะกับไทย 1:200,000 ในขณะที่ใช้กับลาวและเวียดนาม 1:50,000 และทั่วโลกใช้ 1:50,000
-บุกเข้ามายึดที่ดินเหนือสันปันน้ำของไทย เช่น วัดแก้วสิกขาคีรีสวาระ, ภูมะเขือ, พลาญอินทรี, ปราสาทตาควาย ฯลฯ
-ตั้งฐานทัพ ตั้งหมู่บ้านรุกล้ำ ประชิดพรมแดนไทย
-ขีดเส้นแผนที่ทับเกาะกูด อ้างพื้นที่เหนือเกาะกูดและอ่าวไทยทับเข้ามาในที่ประเทศไทย
-บทเรียนของกัมพูชาสอนให้เกลียดคนไทย มองไทยคือศัตรู
-หาเสียงโดยการโจมตีประเทศไทย
-ประชุม GBC ไม่เคยทำตามข้อตกลง
-ข้อตกลงกัวลาลัมเปอร์ไม่เคยทำตาม
-ข้ามมาฝังทุ่นระเบิดฝั่งไทย
-สร้างเขื่อนดักตะกอนรุกล้ำพื้นที่อ่าวไทยของไทย ทำให้กัดเซาะชายฝั่งไทย
-เคลมวัฒนธรรมไทย, อาหารไทย, ประเพณีไทย, เพลงไทย ฯลฯ แล้วบอกว่าคนไทยเป็นโจร
- บอกว่าคนไทยคือคนป่ามาจากจีน บอกว่าอารยธรรมในไทยเป็นของเขมร
-แต่งตำนานพระแก้ว พระโค มาบอกว่าคนไทยแย่งชิงทุกอย่างไปจากเขมร
-เป็นคนเริ่มยิงก่อนทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นปี 2554, เดือนกรกฎาคม ปี 2568,เดือนธันวาคม 2568
-ใช้ BM-21 จรวดหลายลำกล้องที่ผลิตโดยรัสเซียตั้งแต่สมัยโซเวียต สามารถยิงจรวดขนาด 122 มิลลิเมตร (มม.) ได้หลาย ๆ อันในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นจรวดที่ไม่มีความแม่นยำ เพราะไม่นำวิถี ทำให้ประชาชนไทย ทรัพย์สิน บ้านเรือนเสียหายเป็นวงกว้างแบบคาดเดาไม่ได้
-เจตนาโจมตีพลเรือน
-หาว่าสปป.ลาวรุกล้ำดินแดนปี 2560
-รบกับเวียดนามปี 2521-2532
-เผาสถานทูตไทยในพนมเปญ เพียงเพราะข่าวลือว่ามีดาราไทยไปกล่าวว่านครวัดเป็นของไทย
-ฮุนเซน หาเรื่องไทยมาตลอด ด่าว่าโจมตีผู้นำไทย และประกาศจะก่อสงคราม
-เคลื่อนไหวอาวุธยุทโธปกรณ์บริเวณชายแดนกัมพูชาก่อน แม้แต่ดาวเทียมก็สังเกตย้อนหลังได้
-เป็นฐานสแกมเมอร์ให้ต่างชาติ หลอกลวงคนไปทั่วโลก
-ไม่ถูกกับทุกประเทศรอบข้าง
แต่บอกว่าตัวเอง need peace (ต้องการสันติ)
ภาพเขื่อนดักตะกอนที่ทีเจตนาสร้างรุกล้ำเขตแดนไทย และเจตนาทำลายชายฝั่งไทยแถวจังหวัดตราด คนมีเจตนาดีที่ไหน เขาจะทำอะไรแบบนี้ มีแต่คนเจตนาไม่สุจริตเท่านั้นที่จะทำแบบนี้“