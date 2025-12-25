ACUVUE (แอคคิววิว) จัดเต็มดีลใหญ่ส่งท้ายปี ACUVUE x Butterbear Camp & Care ชวนดูแลสายตา พร้อมแจกของพรีเมี่ยมสุดคิ้วท์ และลุ้นร่วมกิจกรรมพิเศษกับน้องเนย

ACUVUE (แอคคิววิว) แบรนด์คอนแทคเลนส์จาก จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน เมดเทคจัดแคมเปญใหญ่ส่งท้ายปี ACUVUE x Butterbear Camp & Care ชวนดูแลสุขภาพสายตา เพื่อการใช้ชีวิตทำกิจกรรมในทุกช่วงเวลาได้อย่างสะดวก และมั่นใจ พร้อมมอบประสบการณ์ความสุขผ่านความน่ารักของ Butterbear
คุณมาเฮช โดไรอัปปา ผู้อำนวยการแผนกวิชั่นแคร์ประเทศไทย บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน เมดเทค (ประเทศไทย) กล่าวว่า “แอคคิววิว มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับสุขภาพสายตา เพราะการมองเห็นคือจุดเริ่มต้นที่ดีในการใช้ชีวิต จึงได้พัฒนานวัตกรรมคอนแทคเลนส์ที่มีเทคโนโลยีเพื่อสอดคล้องกับทุกไลฟ์สไตล์
และการใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภค โดยจากความสำเร็จของแคมเปญ ACUVUE x Butterbear ที่เกิดขึ้นในช่วงกลางปีนี้ที่ผ่านมา ทำให้เรานำมาต่อยอดกลยุทธ์การสื่อสารที่เชื่อมโยงการดูแลสุขภาพสายตาเข้ากับไลฟ์สไตล์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ พร้อมตอกย้ำทิศทางการตลาดของแอคคิววิวผ่านโปรโมชันใหญ่ส่งท้ายปีและกิจกรรม Meet & Greet ที่ร่วมกับ Butterbear เพื่อสร้าง Emotional Connection เชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับผู้บริโภคและบริบทการใช้ชีวิตจริงได้อย่างมีความสุขและมั่นใจ”
สำหรับไฮไลท์แคมเปญ ACUVUE x Butterbear Camp & Care นับเป็นการมอบของขวัญสุดพิเศษยิ่งใหญ่ปลายปีสำหรับสมาชิกมายแอคคิววิว
โปรโมชันที่ 1
• รับเซตเก้าอี้แคมป์ปิ้ง 1 ชุด เมื่อซื้อคอนแทคเลนส์แอคคิววิวชนิดรายวัน ขนาด 30 ชิ้น จำนวน 4 กล่อง/ใบเสร็จ เพียง 2,000 สิทธิ์เท่านั้น (จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 หมายเลขสมาชิก)
โปรโมชันที่ 2
• รับบัตรเข้างาน Meet & Greet (จัดวันที่ 24 เมษายน 2569) และเซตโต๊ะเก้าอี้แคมป์ปิ้ง พร้อมกระบอกน้ำ Magsafe ลายน้องเนย เมื่อซื้อคอนแทคเลนส์รายวัน 30 ชิ้น จำนวน 8 กล่อง/ใบเสร็จ เพียง 300 เซต (จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 หมายเลขสมาชิก)
สินค้าที่ร่วมรายการโปรโมชัน คอนแทคเลนส์แอคคิววิว ชนิดรายวันขนาด 30 ชิ้น
- แอคคิววิว โอเอซิส แบรนด์ วิธ ไฮดราลักซ์
- แอคคิววิว โอเอซิส แบรนด์ วิธ ไฮดราลักซ์ สำหรับสายตาเอียง
- วันเดย์ แอคคิววิว มอยซ์ แบรนด์ มัลติโฟคอล
- วันเดย์ แอคคิววิว ดีไฟน์ แบรนด์ วิธ ลาครีออน
เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ม.ค. 2569 เท่านั้น หรือจนกว่าของแถมจะหมด
*ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับโปรโมชันนี้ให้คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
ตรวจสอบร้านที่ร่วมรายการได้ที่ https://lin.ee/p0bhMdp สมัครสมาชิกมายแอคคิววิว และ ติดตามข่าวสารของแอคคิววิวเพิ่มเติมได้ที่ https://lin.ee/wLIxvEn