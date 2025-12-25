เปิด 4 กลยุทธ์กัมพูชาส่งหนังสือถึงไทย แค่ "รีเซ็ตเกม" ปัดตกปัญหาแก๊งสแกมเมอร์-อาชญากรรมข้ามชาติ

หลัง ‘เตีย เซ็ยฮา’ รมต.กลาโหมเขมร ออกโรงเหน็บสื่อไทยแปลจดหมายผิดจนตีข่าวหยุดยิงปลอม ล่าสุด ชาวเน็ตไทยฟาดกลับแบบจุกๆ ชี้กัมพูชาไม่ได้โกหกที่ว่าไม่เคยส่งหนังสือหยุดยิง เพราะดูไส้ในแล้วนี่มันหนังสือ “อยากยิง” ชัดๆ เผยแผนล็อกกรอบไทย หวังใช้คำว่า “สันติภาพ” มาฟอกขาวปัญหาแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติ
จากกรณี “เตีย เซ็ยฮา” เหน็บสื่อไทย ตีข่าวหนังสือราชการที่ตนส่งถึง “บิ๊กเล็ก” ราวกับว่าเป็นเอกสารรั่ว แถมสมัยนี้มีแอปแปลภาษาให้ใช้หลายแอปฯ แต่ก็ยังแปลไปเขียนข่าวแบบผิดๆ เย้ย จากที่เคยสงสัย ตอนนี้ไม่สงสัยแล้ว
ล่าสุด เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Pathom Indarodom” ได้ออกมาโพสต์ข้อความ ชี้ หนังสือที่กัมพูชาส่งมาเมื่อวันที่ 24 ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อสันติภาพอย่างแท้จริง แต่เป็น กลยุทธ์ทางการทูต เพื่อแย่งชิงความได้เปรียบในขณะที่กำลังเสียเปรียบในสนามจริง โดยมีนัยสำคัญ 4 ด้าน โดยผู้โพสต์ได้ระบุข้อความอธิบายว่า
“กัมพูชาไม่ได้โกหกที่บอกว่าไม่เคยส่งหนังสือหยุดยิงมาให้กับฝ่ายไทย เพราะหนังสือที่ส่งมาเมื่อวันที่ 24 นั้นไม่ได้ระบุว่าต้องการ “หยุดยิง” แต่เป็นหนังสือ “อยากยิง” มากกว่าอย่างเห็นได้ชัด
1) เป็นเอกสารที่ “ล็อกกรอบ” ไทยไว้ล่วงหน้า
กัมพูชาไม่ได้เขียนมาเพื่อเปิดเจรจา แต่เขียนมาเพื่อ กำหนดเงื่อนไขของการเจรจาแทนไทย
ทั้งรูปแบบการประชุม
ทั้งสถานที่
ทั้งการอ้างมติเดิม
ทั้งกรอบ “ต้องหยุดยิงก่อน”
นี่คือเทคนิคคลาสสิกของรัฐที่รู้ว่าตัวเอง เสียเปรียบในสนามจริง จึงพยายามดึงเกมเข้าสู่สนามเอกสารและกติกา
เมื่อไทย “รับ” กรอบนี้ จะกลายเป็นฝ่ายที่ต้องอธิบาย ต้องปฏิบัติตาม แทนที่จะเป็นฝ่ายตั้งคำถาม
2) การดึง ASEAN และ AOT = ลดน้ำหนักความชอบธรรมของไทย
เอกสารฉบับนี้อ้าง “ประชาคมอาเซียน” และเสนอให้มีผู้สังเกตการณ์จาก AOT เข้ามารับรองกระบวนการ
ฟังดูดี แต่ในเชิงการเมืองคือการ ทำให้เรื่องทวิภาคี กลายเป็นพหุภาคี
ผลคือ
• ไทยถูกทำให้ดูเป็น “คู่ขัดแย้งธรรมดา”
• ไม่ใช่ฝ่ายที่กำลังจัดการปัญหาอาชญากรรม / ความมั่นคงข้ามชาติ
• น้ำหนักการตัดสินใจของไทยถูกเฉลี่ยออกไป
สำหรับ ไทย นี่คือการเสียอำนาจต่อรองโดยไม่จำเป็น
3) เงื่อนไข “หยุดยิง–ถอนกำลัง–กลับสู่สภาพเดิม” = แช่ปัญหาไว้
ข้อความเรื่อง
• การหยุดยิง
• การถอนกำลัง
• การให้พลเรือนกลับสู่สภาพเดิม
ทั้งหมด ไม่แตะต้นตอของปัญหาเลย
ไม่มีคำว่า
• แก๊งสแกมเมอร์
• อาชญากรรมข้ามชาติ
• พื้นที่สีเทา
• เครือข่ายทุนผิดกฎหมาย
แปลตรงตัวคือ
“หยุดก่อน แล้วอย่าถามต่อว่าเกิดอะไรขึ้น”
ซึ่งเป็นผลดีโดยตรงต่อโครงสร้างอำนาจในกัมพูชา และเสียกับไทยที่พยายามยกระดับประเด็นให้โลกเห็น
4) ภาพลักษณ์ที่เอกสารนี้พยายามสร้าง
ถ้าปล่อยให้เอกสารนี้เดินต่อโดยไม่มีการโต้ตอบ ภาพที่โลกจะเห็นคือ
• กัมพูชา = ฝ่ายเรียกร้องสันติภาพ
• ไทย = ฝ่ายที่ “ต้องถูกขอให้กลับเข้าสู่โต๊ะ”
ทั้งที่ในเชิงข้อเท็จจริง ไทยกำลังจัดการปัญหาความมั่นคงและอาชญากรรมข้ามชาติ ไม่ใช่สงครามยึดดินแดน
สรุปสั้น ๆ เอกสารนี้ คือความพยายาม “รีเซ็ตเกม” ในจังหวะที่กัมพูชาเสียเปรียบ
ทางออกของไทย คือไม่ปฏิเสธสันติภาพ แต่ต้องไม่ยอมให้สันติภาพกลายเป็นเครื่องมือปกป้องปัญหาเดิม
แก้ไข : โพสต์ครั้งแรกวันที่ 24 หลังจากสื่อไทยลงข่าวว่ากัมพูชาส่งหนังสือหยุดยิง แต่หลังจากนั้นไม่นาน กัมพูชาก็บอกว่าไม่เคยส่งหนังสือหยุดยิง และบอกว่าเป็นข่าวปลอมจากไทย“