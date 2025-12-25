ชินาวุธ เสนอพลิกแนวคิดพัฒนาไทย จาก “Made in Thailand” สู่ “Co-created with Thailand” ชูเปิดประเทศร่วมสร้างเศรษฐกิจโลก

ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ชี้ไทยต้องเปลี่ยนเลนส์การพัฒนาประเทศ เสนอขยับจาก “Made in Thailand” สู่ “Co-created with Thailand” เปิดทางร่วมสร้างสรรค์กับต่างชาติ ดึงคนเก่ง นักลงทุน และผู้สูงอายุทั่วโลก ปรับกฎหมาย–นโยบายรับสังคมสูงวัย สร้างอุตสาหกรรมและรายได้ใหม่ ก่อนประเทศจะตามโลกไม่ทัน
เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Chinawut Chinaprayoon” หรือ นายชินาวุธ ชินะประยูร เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในวงการเศรษฐกิจดิจิทัลและนวัตกรรมของประเทศไทย โดยเฉพาะในภาครัฐที่ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและระบบนิเวศสตาร์ทอัปของประเทศ ได้ออกมาโพสต์ข้อความ เสนอให้ประเทศไทยเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาจาก “Made in Thailand” เป็น “Co-created with Thailand” เพื่อสร้างภาพลักษณ์และบทบาทใหม่ของประเทศในเวทีโลก โดยเน้นการร่วมสร้างสรรค์กับต่างชาติ ทั้งด้านคอนเทนต์ วัตถุดิบ อาหาร และบริการดิจิทัล ควบคู่กับการเปิดประเทศให้เป็นแพลตฟอร์มดึงดูดคนเก่ง นักลงทุน และผู้สูงอายุจากทั่วโลก ผ่านการปรับระบบวีซ่า กฎหมาย และนโยบายให้เอื้อการเติบโต เนื่องจากไทยกำลังเผชิญปัญหาคนทำงานลดลง สังคมสูงวัย อุตสาหกรรมและรายได้ใหม่ยังไม่เกิด การเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาจึงจำเป็นต้องเริ่มทันที เพื่ออนาคตของประเทศและคนรุ่นต่อไป ทั้งนี้ ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
“ตอนนี้พรรคต่างๆ ทยอยเปิดตัวนโยบายกันแล้ว สำหรับปี 2026 ที่กำลังจะมาถึง ผมอยากชวนทุกคน ทุกพรรคพาเราก้าวข้ามจากยุค Made in Thailand เข้าสู่ยุคที่เรียกว่า "Co-created with Thailand" ซึ่งน่าจะเป็น Paradigm shift ที่สำคัญของประเทศ และเป็น Branding ใหม่ให้โลกมองไทยอีกครั้ง ในมุมที่แตกต่าง
ไม่จำเป็นที่ทุกอย่างต้องผลิตในประเทศไทย และแค่โดยคนไทยอีกแล้ว
แต่เราสามารถไปร่วม co-create ได้
- เราเอา series ไทย หนังผีไทย BL GL ไทย ไป co-create กับ Product ในต่างประเทศได้
- เราเอา วัตถุดิบไทย ทำให้เป็นวัตถุดิบ premium ไป co-create กับอาหารนานาชาติ เชฟนานาชาติได้
- เราเอาผู้ประกอบการ digital service เรา ไป co-create กับ system integrator ในต่างประเทศได้
ขณะเดียวกัน
เราสามารถมองประเทศเป็น Platform ชวนคน ชวนนักลงทุนจากทั่วโลกมาร่วมสร้างสรรค์ในประเทศ
- เรารื้อระบบ visa แล้วดึงคนเก่งๆ ที่อยากมาอยู่แล้ว ดึง Gen Z ที่ยกให้ไทยเป็นที่หนึ่งในใจ เข้ามาทำงานในไทยได้
- เราเปิดรับสมัคร "Digital Citizen" แบบที่เอสโตเนียทำ เพื่อเป็น Pool of Potential Talents ได้
- เราชวนประเทศที่อยากเข้าสู่ตลาด ASEAN มาใช้ไทยเป็นฐานต่อยอดได้
- เราชวนผู้สูงอายุจากทั่วโลก มา retire ในประเทศไทย ร่วมกันสร้าง active aging society ที่นำไปสู่การเปลี่ยนประเทศ เป็น Sandbox ของ aging tech ได้
และอีกสารพัดเรื่องที่เราทำได้
แต่เราต้องเปลี่ยน lense การพัฒนาประเทศใหม่
คนเราไม่พอ
คนแก่เราเยอะ
อุตสาหกรรมใหม่ยังไม่เกิด
แหล่งรายได้ใหม่ยังไม่มี
กฎหมายเราไม่เอื้อ โดยเฉพาะกฎหมายธุรกิจที่อยู่บนกรอบเดิม ทั้งประมวลแพ่งและพาณิชย์ และ พรก.ต่างด้าว
การเปลี่ยนแนวทาง และทิศทางการพัฒนา จำเป็นอย่างยิ่งต่อการส่งต่อประเทศที่ดีให้ลูกหลานเราในอนาคต
และต้องทำวันนี้
ใครสนใจเรื่องนี้ เอาไปทำให้หน่อยครับ and let's have a conversation
ปล. โพสต์นี้ inspired by ผู้บริหารภาครัฐท่านหนึ่งที่คิดว่าโลกนี้ต้องมีแต่ไทยล้วน 5555 นี่มันยุคไหนแล้วลุง“