รูดม่านยิ่งใหญ่ “งานมหกรรมผลิตภัณฑ์ทางเลือกสุขภาพ” ผู้เข้าชมเกินคาด ตอกย้ำเทรนด์คนไทยยุคใหม่ใส่ใจบริโภค ประกาศเดินหน้ายุทธศาสตร์เชิงรุกสู้ภัยเงียบ NCDs อย่างยั่งยืน

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แถลงความสําเร็จหลังปิดฉาก “งานมหกรรมผลิตภัณฑ์ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice Expo) ซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันที่ 19-21 ธ.ค.ที่ผ่านมา ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 8 เมืองทองธานี เผยกระแสตอบรับเกินคาด ประชาชนตื่นตัวเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง สะท้อนนความสําเร็จในการสร้างความตระหนักรู้เรื่องสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ชึ่งเป็นสัญญาณบวกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดหวาน มัน เค็ม ของคนไทย เพื่อลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)
เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยภายหลังพิธีปิดงานว่า “ภาพรวมความสําเร็จของการจัดงานตลอด 3 วันที่ผ่านมา ถือเป็นปรากฏการณ์ที่น่าประทับใจและเหนือความคาดหมายเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่จํานวนผู้เข้ารู้เข้าร่วมงานที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งกลุ่มครอบครัว คนวัยทํางาน และกลุ่มคนรักสุขภาพ แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ บรรยากาศแห่งการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นภายในงาน เราได้เห็นผู้บริโภคมีความตื่นตัวในการอ่านฉลากโภชนาการ และมีความเข้าใจในความหมายของสัญลักษณ์ ‘ทางเลือกสุขภาพ’ (Healthier Choice) อย่างลึกซึ้งขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือดัชนีชี้วัดความสําเร็จที่แท้จริงของการจัดงานในครั้งนี้ ”
การจัดงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติในการลดอัตราผู้ป่วยกลุ่มโรค NCDs ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลกโดย อย. ได้ใช้กลยุทธ์ “Soft Power” ผ่านการจัดมหกรรมที่สนุกสนาน ทันสมัย และเข้าถึงง่าย เพื่อปรับพฤติกรรมความคุ้นชินในการบริโภคเดิมๆ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภาคีเครือข่าย ทั้งสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ ประกอบการภาคเอกชนกว่า 130 ราย ที่นําผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพมาจัดแสดง แจก และจําหน่าย แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมอาหารไทยที่พร้อมใจกันปรับสูตรอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าของผู้บริโภค
บรรยากาศภายในฮอลล์ 8 ตลอดการจัดงาน เต็มไปด้วยความคึกคัก โดยเฉพาะในโซน "Healthier Market" ที่มียอดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทางเลือกสุขภาพสูง สะท้อนให้เห็นว่า "อาหารสุขภาพที่รสชาติดีและหาซื้อได้ง่าย" คือสิ่งที่ผู้ บริโภคต้องการ นอกจากนี้ โซน "Healthier Choice Pavilion" นิทรรศการรูปแบบ Interactive Learning ยังได้รับความสนใจจากเยาวชนและประชาชนทั่วไป เข้ามาร่วมเล่นเกมส์และทําแบบทดสอบความเสี่ยงโรค NCDs จํานวนมาก ทําให้เรื่องยากๆ อย่างข้อมูลโภชนาการ กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและนําไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวัน กิจกรรมเวิร์กช็อป "Smart Consumer: ฉลาดเลือก ฉลาดปรุง" ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลาม โดยผู้ เข้าร่วมงานได้รับคําแนะนําตรงจากนักโภชนาการและเชฟชื่อดัง ในการรังสรรค์เมนูอร่อยที่ลดหวาน มัน เค็ม แต่ยังคงรสชาติที่ถูกปากคนไทย ซึ่งเป็นการพิสูจน์ความเชื่อที่ว่า "อาหารสุขภาพไม่อร่อย" ให้หมดไป
เภสัชกรหญิงสุภัทรา กล่าวเสริมถึงทิศทางในอนาคตว่า “ความสําเร็จของงานมหกรรมผลิตภัณฑ์ทางเลือกสุขภาพ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของก้าวที่ยิ งใหญ่กว่า ในปี 2569 อย. มีแผนที่จะขยายขอบเขตการรับรองสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพให้ครอบคลุมประเภทอาหารให้หลากหลายยิ่งขึ้น รวมถึงส่งเสริมผู้ประกอบการรุกตลาดออนไลน์และแพลตฟอร์ม เดลิเวอรี่ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงทางเลือกสุขภาพได้ทุกที่ทุกเวลา อย. มุ่งมั่นที จะทําให้สัญลักษณ์นี้เป็น ‘มาตรฐานใหม่’ ของการใช้ชีวิต ที่ใครเห็นก็มั่นใจได้ทันที
“ขอขอบคุณพี่น้องประชาชน สื่อมวลชน และผู้ประกอบการทุกท่าน ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานในครั้งนี้พลังของท่านคือแรงขับเคลื่อนสําคัญที่จะช่วยลดสถิติการเจ็บป่วยด้วยโรค NCDs ของคนไทยลงได้ อย. สัญญาว่าจะไม่หยุดพัฒนา และจะเดินหน้าสร้างสรรค์สังคมแห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ให้แข็งแกร่ง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนของคนไทยทุกคน” เลขาธิการฯ กล่าวทิ้งท้าย
จํานวนผู้เข้าชมงานกว่า 5,000 คน ตลอด 3 วัน มีความเข้าใจเรื่องสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพมากขึ้น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอเชิญชวนประชาชนติดตามข่าวสารและกิจกรรมดี ๆ ได้ที่เว็บไซต์: www.fda.moph.go.th